15G / 15H नव्हे, आता PF काढण्यासाठी फॉर्म Form 121 भरणं गरजेचं; समजून घ्या नवा बदल

PF withdrawal rules India: नोकरदार वर्गाच्या खात्यावर दर महिन्याला कामाच्या मोबदल्याच्या स्वरुपात कंपनीकडून पगार जमा केला जातो. या पगाराची रक्कम कागदोपत्री एक दाखवण्यात आली असली तरीही खात्यावर येणाऱ्या पगारातून मात्र काही रक्कम वजा करण्यात येते. ही रक्कम भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात PF च्या स्वरुपात जमा केला जातो. यात पीएफसंदर्भातील काही नियमांची नोकरदार वर्गाला कल्पना असणं गरजेचं आहे. कारण या नियमांमध्ये सातत्यानं बदल होत असून, त्याचा परिणाम हा पीएफची रक्कम काढण्याच्या तरतुदीवरही होताना दिसतो. असाच एक नवा बदल नुकताच लागू करण्यात आला आहे.
नव्या नियमानुसार फॉर्म-15G आणि फॉर्म-15H या पीएफ काढतानाच्या 2 फॉर्मची अट संपुष्टात आणण्यात आली असून, 1 एप्रिल 2026 पासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. याआधी 60 वर्षांहून कमी वयाच्या नागरिकांना पीएफ अकाऊंटवरून पैसे काढण्यासाठी फॉर्म-15G आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फॉर्म-15H भरणं अपेक्षित होतं. पीएफच्या रकमेवर टीडीएस (Tax Deducted at Source) लागू नये यासाठी ही अट महत्त्वाची होती. नव्या फॉर्म 121 ची अट सर्व वयोगटांसाठी लागू असून, त्यामुळं हे काम अधिक सोपं आणि किमान चुकांचं राहील. EPFO च्या माहितीनुसार 'Form 15G / 15H आता करसवलतीसाठी मान्य नसून, 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी टीडीएस सवलतीकरता फॉर्म 121 भरणं गरजेचं असेल.
फॉर्म 121 (Form 121) हा एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म आहे. ज्या माध्यमातून तुम्ही एका प्रकारे घोषित करता की, तुमची एकूण मिळकत कर मर्यादेहून कमी असून, तुम्ही या वर्षासाठी कोणत्याही प्रकारचा कर देणं अपेक्षित नाही. हा फॉर्म फक्त पीएफसाठीच नव्हे तर, व्याजातून होमारी कमाई, डिविडेंडवरील टीडीएस वाचवण्यासाठीसुद्धा वापरला जातो.
एखाद्या व्यक्तीनं 5 वर्षांहून कमी नोकरी केली आणि पीएफमधून काढण्याची रक्कम 50 हजारांहून अधिक आहे तर त्यावर टीडीएस लागू शकतो. यासाठी दर आर्थिक वर्षामध्ये फॉर्म 121 भरणं गरजेचं आहे. हा फॉर्म जमा केल्यानंतर एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर मिळेल. या प्रक्रियेमध्ये मागील दोन वर्षांच्या ITR (Income Tax Return)ची माहितीसुद्धा द्यावी लागते.
अट फक्त एकच, मिळकत करपात्र मर्यादेहून कमी असावी आणि टॅक्स लाएबलिटी शून्य असावी.