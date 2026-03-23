EPFO New Update: आता क्लेम न करता मिळणार बँक अकाऊंटमध्ये येणार PF चा पैसा; ऑटो सेटलमेंट सुविधा नेमकी काय?

PF Auto-Settlement Facility: कर्मचारी भविष्य निधि संघटनेने कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि सोपी सुविधा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. आता निष्क्रिय किंवा क्लेम न केलेले भविष्य निधीचे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात आपोआप जमा होतील. यासाठी काहीही क्लेम फॉर्म किंवा कागदपत्रे भरण्याची गरज नाही. काय आहे नेमकी ही सुविधा? सविस्तर जाणून घेऊया.
एपीएफओ आता ऑटो-सेटलमेंट सुविधा विकसित करत आहे. ज्या PF खात्यांमध्ये दीर्घकाळ कोणतेही योगदान आले नाही आणि खाते निष्क्रिय झाले आहे, अशा खात्यातील पैसे थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होतील. यासाठी खाते आधार कार्डशी लिंक असणे गरजेचे आहे. यामुळे जुने पैसे वाया जाणार नाहीत आणि सदस्यांना सहज रक्कम सहज मिळू शकणार आहे.
ही सुविधा मुख्यतः 55 वर्षांनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. ज्यांनी तीन वर्षे योगदान केले नाही, अशा खात्यांवर व्याज थांबते. 58 वर्षांपर्यंत व्याज मिळते, पण नंतर खाते निष्क्रिय होते. आधार लिंक असलेल्या अशा 81 लाख खात्यांमध्ये एकूण 5200 कोटी रुपये आहेत. यात 14 हजार खात्यांमध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त, 38 हजार खात्यांमध्ये 1 ते 5 लाख आणि 41 हजार खात्यांमध्ये 50 हजार ते 1 लाख रुपये आहेत.
पीएफची ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटोमॅटिक आहे. आधार व्हेरिफिकेशन झाल्यावर पैसे आपोआप बँक खात्यात जमा होतील. सदस्यांना क्लेम सबमिट करावा लागणार नाही, कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत किंवा ऑफिसला जावे लागणार नाही. हे सर्व सिस्टीम आपोआप हाताळेल. सुरुवातीला 1 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या खात्यांसाठी ही सुविधा मंजूर झाली आहे.
सध्या फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एपीएफओकडे 31.8 लाख निष्क्रिय खात्यांमध्ये 10 हजार 181 कोटी रुपये क्लेम न केलेले आहेत. ही योजना सुरू झाल्याने लाखो सदस्यांचे पैसे सहज परत येऊ शकणार आहेत. यामुळे वेळ, मेहनत आणि त्रास वाचणार आहेत. यामुळे विशेषतः निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. पैसे बँकेत येताच ते वापरता येणार आहेत.
केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड म्हणजेच सीबीटीने ही योजना मंजूर केली आहे. मार्च 2026 पर्यंत विकास चालू आहे. लवकरच पूर्ण होऊन सर्व सदस्यांना फायदा मिळणार आहे. प्रत्येकाचा पैसा त्याच्या हक्कदाराकडे पोहोचावा, कोणतेही पैसे अडकून राहू नयेत, हा एपीएफओचा हेतू आहे. यासाठी सदस्यांनी आधार लिंक तपासून ठेवावी आणि बँक तपशील अपडेट ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.