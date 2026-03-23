EPFO New Update: आता क्लेम न करता मिळणार बँक अकाऊंटमध्ये येणार PF चा पैसा; ऑटो सेटलमेंट सुविधा नेमकी काय?

PF Auto-Settlement Facility: एपीएफओ आता ऑटो-सेटलमेंट सुविधा विकसित करत आहे. ज्या PF खात्यांमध्ये दीर्घकाळ कोणतेही योगदान आले नाही आणि खाते निष्क्रिय झाले आहे, अशा खात्यातील पैसे थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 23, 2026, 02:15 PM IST
पीएफ विड्रॉवल

PF Auto-Settlement Facility: कर्मचारी भविष्य निधि संघटनेने कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि सोपी सुविधा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. आता निष्क्रिय किंवा क्लेम न केलेले भविष्य निधीचे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात आपोआप जमा होतील. यासाठी काहीही क्लेम फॉर्म किंवा कागदपत्रे भरण्याची गरज नाही. काय आहे नेमकी ही सुविधा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

नवीन योजना काय आहे?

एपीएफओ आता ऑटो-सेटलमेंट सुविधा विकसित करत आहे. ज्या PF खात्यांमध्ये दीर्घकाळ कोणतेही योगदान आले नाही आणि खाते निष्क्रिय झाले आहे, अशा खात्यातील पैसे थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होतील. यासाठी खाते आधार कार्डशी लिंक असणे गरजेचे आहे. यामुळे जुने पैसे वाया जाणार नाहीत आणि सदस्यांना सहज रक्कम सहज मिळू शकणार आहे. 

कोणाला होईल फायदा ?

ही सुविधा मुख्यतः 55 वर्षांनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. ज्यांनी तीन वर्षे योगदान केले नाही, अशा खात्यांवर व्याज थांबते. 58 वर्षांपर्यंत व्याज मिळते, पण नंतर खाते निष्क्रिय होते. आधार लिंक असलेल्या अशा 81 लाख खात्यांमध्ये एकूण 5200 कोटी रुपये आहेत. यात 14 हजार खात्यांमध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त, 38 हजार खात्यांमध्ये 1 ते 5 लाख आणि 41 हजार खात्यांमध्ये 50 हजार ते 1 लाख रुपये आहेत.

प्रक्रिया किती सोपी?

पीएफची ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटोमॅटिक आहे. आधार व्हेरिफिकेशन झाल्यावर पैसे आपोआप बँक खात्यात जमा होतील. सदस्यांना क्लेम सबमिट करावा लागणार नाही, कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत किंवा ऑफिसला जावे लागणार नाही. हे सर्व सिस्टीम आपोआप हाताळेल. सुरुवातीला 1 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या खात्यांसाठी ही सुविधा मंजूर झाली आहे.

किती मोठा फायदा?

सध्या फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एपीएफओकडे 31.8 लाख निष्क्रिय खात्यांमध्ये 10 हजार 181 कोटी रुपये क्लेम न केलेले आहेत. ही योजना सुरू झाल्याने लाखो सदस्यांचे पैसे सहज परत येऊ शकणार आहेत. यामुळे वेळ, मेहनत आणि त्रास वाचणार आहेत. यामुळे विशेषतः निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. पैसे बँकेत येताच ते वापरता येणार आहेत.

सध्याची स्थिती काय?

केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड म्हणजेच सीबीटीने ही योजना मंजूर केली आहे. मार्च 2026 पर्यंत विकास चालू आहे. लवकरच पूर्ण होऊन सर्व सदस्यांना फायदा मिळणार आहे. प्रत्येकाचा पैसा त्याच्या हक्कदाराकडे पोहोचावा, कोणतेही पैसे अडकून राहू नयेत, हा एपीएफओचा हेतू आहे. यासाठी सदस्यांनी आधार लिंक तपासून ठेवावी आणि बँक तपशील अपडेट ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

