/निवृत्तीवेळी अनेक कर्मचाऱ्यांच्या PF खात्यात फक्त 10 ते 20 हजार रुपयेच का उरतात? EPFO च्या नव्या नियमामुळे घडणार बदल!

भारतातील संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ही निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची बचत योजना आहे. मात्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी नोकरीदरम्यान वारंवार पीएफमधून पैसे काढत असल्याने निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या खात्यात अत्यल्प रक्कम उरते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी EPFO ने नव्या EPF योजनेत महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत.
EPFO ने दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम PF सेटलमेंटच्या वेळी सुमारे 48.7 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात केवळ 10,000 ते 20,000 रुपयांची शिल्लक उरते. याचा अर्थ अनेक कर्मचारी नोकरीच्या काळात विविध कारणांसाठी वारंवार PF काढत असल्याने निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता कमी होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न किंवा मोठा आर्थिक आधार उपलब्ध राहत नाही.
जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या नव्या EPF नियमांनुसार, कर्मचारी PF खात्यातील पैसे काढू शकतात; मात्र एकूण शिल्लकीपैकी किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात कायम ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना गरजेच्या वेळी आर्थिक मदत मिळावी, तसेच निवृत्तीपर्यंत पुरेशी बचतही टिकून राहावी हा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पीएफ ही अल्पकालीन खर्चासाठी नव्हे तर दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनासाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे. नोकरीदरम्यान प्रत्येक छोट्या गरजेसाठी PF काढल्यास चक्रवाढ व्याजाचा मोठा फायदा गमवावा लागतो. परिणामी अनेक वर्षे योगदान दिल्यानंतरही निवृत्तीच्या वेळी खात्यात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी रक्कम शिल्लक राहते.
EPFO ने दिलेल्या उदाहरणानुसार, एखादा कर्मचारी 20 वर्षे दरमहा 15,000 रुपये पगारावर नोकरी करत असेल तर त्याच्या PF खात्यात सुमारे 14 लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. जरी त्याने नोकरीदरम्यान 75 टक्के रक्कम काढली, तरीही खात्यात अंदाजे 3.5 लाख रुपये शिल्लक राहू शकतात. त्यामुळे किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियम निवृत्ती निधी मजबूत करण्यास मदत करू शकतो.
नवीन EPF व्यवस्थेत विविध कारणांसाठी असलेले वेगवेगळे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. आता कर्मचारी 12 महिने सेवा पूर्ण झाल्यानंतर आजारपण, उच्च शिक्षण, विवाह, घर खरेदी किंवा इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठी PF मधून रक्कम काढू शकतात. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक नियोजन तज्ज्ञांच्या मते, PF हा निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार असल्याने शक्यतो वारंवार पैसे काढणे टाळावे. गरज असेल तेव्हाच PF वापरावा आणि दीर्घकालीन बचतीवर भर द्यावा. आपल्या UAN खात्यातील पासबुक नियमित तपासणे, नियोक्त्याकडून होणारे योगदान पडताळणे आणि आर्थिक नियोजनानुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नव्या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्याचा EPFO चा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.