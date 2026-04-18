EPFO Rules: 2026 मध्ये रिटायर्ट होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती मिळेल पेन्शन? असं करा गणित!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 18, 2026, 10:55 PM IST
EPFO New Rules: खासगी नोकरी करणारे लाखो कर्मचारी 2026 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडून म्हणजेच ईपीएफओकडून मिळणारी पेन्शन ही वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षा आहे. पगारातून कापलेला पीएफ पैसा पेन्शन स्कीममध्ये (ईपीएस) रूपांतरित होऊन मासिक उत्पन्न देतो. याची गणना सोपी आहे, पण नियम जाणून घेतल्याशिवाय तुम्हाला याचा फायदा समजणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

पेन्शन कशी तयार होते? 

तुमच्या मासिक पगारातून 12% रक्कम पीएफ खात्यात जाते. यात कंपनीकडूनही 12% योगदान मिळते. कंपनीच्या 12% पैकी 8.33% रक्कम थेट ईपीएस पेन्शन खात्यात जाते. उर्वरित 3.67% पीएफमध्ये राहते. सरकारी 1.16% योगदानही पेन्शन फंडात मिळते. यामुळे नोकरीच्या वर्षांनुसार पेन्शन निधी तयार होतो. 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांसाठी हा निधीच मासिक पेन्शन बनतो.

पेन्शन मिळण्यासाठी काय अटी?

किमान 10 वर्षे ‘पेन्शन योग्य सेवा’ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पूर्ण पेन्शनसाठी 28 वर्षे वय पूर्ण हवे. 50 वर्षे वयापासून लवकर पेन्शन सुरू करता येते, पण प्रत्येक वर्ष आधी घेतल्यास 4% पेन्शन कमी होते. 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असेल तर पेन्शन मिळत नाही, फक्त एकरकमी रक्कम काढता येते किंवा सेवा प्रमाणपत्र मिळवता येते. ही अट पूर्ण केल्याने खात्रीशीर मासिक पेन्शन मिळते.

पेन्शन गणनेचे सरकारी सूत्र काय?

ईपीएफओने स्पष्ट सूत्र ठेवले आहे. पेन्शन योग्य सॅलरी × सेवा वर्षे ÷ 70. ‘पेन्शन योग्य सॅलरी’ म्हणजे निवृत्तीपूर्वीच्या 60 महिन्यांची (5 वर्षे) बेसिक + डीए ची सरासरी. यावर 15 हजार रुपयांची कमाल मर्यादा आहे. सेवा वर्षे म्हणजे ईपीएस खात्यात योगदान दिलेल्या एकूण वर्षांचा आकडा. हे सूत्र 2014 नंतर निवृत्त होणाऱ्यांसाठी लागू आहे. फक्त दोन आकडे आणि 70 ने भागणे, असे सोपे गणित आहे.

पगाराची कमाल मर्यादा का?

पेन्शन गणनेसाठी बेसिक + डीए ची सरासरी 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी फक्त 15 हजार रुपयांवरच गणना होते. लाखोंचा पगार असला तरी पेन्शन याच मर्यादेवर आधारित राहते. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समानता राहते. २०२६ मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांनी हा नियम लक्षात ठेवावा, जेणेकरून अपेक्षा योग्य राहतील.

उदाहरणासह गणित 

समजा, 2026 मध्ये निवृत्त होणारे कन्हैय्या यांची ईपीएस सेवा 50 वर्षे आहे आणि सरासरी पेन्शन योग्य सॅलरी 15000 रुपये आहे. गणना अशी: (15000 × 50) ÷ 70 = 750000 ÷ 70 = सुमारे 10714 रुपये मासिक पेन्शन.
जर सेवा 30 वर्षे असेल तर (15000 × 30) ÷ 70 = 6429 रुपये मिळतील. 58 वर्षांपूर्वी सुरू केल्यास प्रत्येक वर्ष 4% कपात. ही गणना तुम्ही घरीच करू शकता.

2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त फायदे

58 वर्षांनंतर पेन्शन घेतल्यास 1.04 पट वाढू शकते (किमान 2 वर्षे). अपंगत्व आल्यास 10 वर्षे सेवा नसतानाही पेन्शन मिळते. कुटुंबातील मृत्यू झाल्यास विधवा/अनाथांना पेन्शन मिळते. पेन्शन कमीत कमी 1000 रुपये आहे. 2026 साठी हे नियम बदललेले नाहीत, म्हणून आता सेवेचा हिशेब तपासा.

कर्मचाऱ्यांनी आता काय करावे? 

कर्मचाऱ्यांनी ईपीएफओ अकाउंट तपासा, सेवा वर्षे आणि सरासरी सॅलरीची नोंद घ्या. लवकर पेन्शन घ्यायचे की पूर्ण वयाची वाट पाहायची, हे आर्थिक स्थितीवर अवलंबून ठरवा. पीएफ अकाउंट अपडेट ठेवा आणि पासबुक नियमित तपासा. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही पेन्शन ही एकमेव गारंटीड मासिक उत्पन्न आहे. योग्य नियोजनाने 2026 निवृत्ती आनंददायी होईल.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

