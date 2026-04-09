EPFO New Update: नोकरी गेली तरी घाबरु नका; ईपीएफओ देईल पैसा, पेन्शन आणि व्याज; बातमी तुमच्या कामाची!

EPFO New Update: जर तुमची नोकरी गेली किंवा कंपनीने कमी केले तर तुम्ही PF खात्यातील एकूण रकमेच्या 75 टक्के रक्कम लगेच काढू शकता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 04:58 PM IST
ईपीएफओ

PF Withdrawal Limit: आजकाल मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या झपाट्याने कमी होताना दिसत आहेत. अशावेळी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचण येते. पण EPFO च्या नवीन नियमांनुसार बेरोजगारीतही तुमचा PF खाते मोठा आधार बनू शकते. बेरोजगार झालेल्यांना ईपीएफओ कशी मदत करते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

75 टक्के PF रक्कम काढण्याची सोय

जर तुमची नोकरी गेली किंवा कंपनीने कमी केले तर तुम्ही PF खात्यातील एकूण रकमेच्या 75 टक्के रक्कम लगेच काढू शकता. यात तुमचे आणि कंपनीचे योगदान तसेच त्यावर मिळालेले व्याज समाविष्ट असते. ही रक्कम तुमच्या तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. EPFO ने हे नियम सोपे केले आहेत. ज्यामुळे कागदपत्रांची डोकेदुखी कमी झालीय. फक्त ऑनलाइन अर्ज करून ही रक्कम मिळवता येते. यामुळे तात्काळ आर्थिक मदत मिळते आणि कुटुंबाची गरज भागते.

एक वर्ष बेरोजगार राहिल्यास 

नोकरी गेल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर किंवा सलग 12 महिने बेरोजगार राहिल्यास उरलेली 25 टक्के रक्कमही तुम्ही काढू शकता. EPFO चा हा नियम म्हणजे भविष्यातील सुरक्षेची हमी आहे. सगळे पैसे एकदम काढल्यास रिटायरमेंटसाठी काहीच उरणार नाही, म्हणून हा 25 टक्के भाग जपून ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. ही रक्कम तुमच्या खात्यात राहिल्यास ती सुरक्षित राहते आणि भविष्यात उपयोगी पडते.

100 टक्के PF रक्कम कधी काढता येईल?

काही विशेष परिस्थितींमध्ये पूर्ण 100 टक्के रक्कम एकदम काढता येते. उदाहरणार्थ, 55 वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर रिटायरमेंट, कायमस्वरूपी अपंगत्व, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती (VRS) किंवा परदेशात कायमचे वास्तव्य. मात्र बेरोजगारीच्या साधारण प्रकरणात लगेच पूर्ण रक्कम काढता येत नाही. नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी पूर्ण रक्कमसाठी अर्ज करता येऊ शकतो, पण एक वर्षानंतर 25 टक्क्यांचा नियम लागू होतो. हे नियम कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बचत करण्यास प्रोत्साहन देतात.

पेन्शनवर काय परिणाम?

PF मधील रक्कम काढल्याने 58 वर्षांनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवर (EPS) कोणताही परिणाम होत नाही. जर तुमची नोकरी 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर EPS ची रक्कमही काढता येते. पण 10 वर्षे पूर्ण झाली असतील तर EPS रक्कम खात्यातच ठेवणे चांगले, कारण त्यामुळे रिटायरमेंटनंतर दरमहा निश्चित पेन्शन मिळते. हे नियम कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठीच बनवण्यात आलेले आहेत. ज्यात तुमच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. पेन्शन योजना सुरू ठेवल्यास भविष्यात नियमित उत्पन्न मिळू शकते.

उरलेल्या रकमेवर किती व्याज?

PF खात्यात 25 टक्के रक्कम राहिल्यास त्यावर 8.25 टक्के दराने व्याज मिळत राहते. हे व्याज कंपाऊंडिंग पद्धतीने वाढत जाते, ज्यामुळे छोटी रक्कमही मोठी होते. EPFO च्या मते, अनेकजण सगळे पैसे काढून घेतात आणि वृद्धापकाळात त्यांच्याकडे काहीच उरत नाही. म्हणून हा नियम बनवण्यात आलाय. बेरोजगारीत 75 टक्के रक्कम घेऊनही उरलेला भाग जपला तर रिटायरमेंटसाठी बचत राहते. यामुळे आर्थिक स्थिरता कायम राहते आणि भविष्य सुरक्षित होते.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

