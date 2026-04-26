अचानक नोकरी गेली तर PF ची किती रक्कम काढू शकता? EPFO ​​चा नवीन नियम काय सांगतो? जाणून घ्या

EPFO Big Update: जर तुमची नोकरी गेली असेल किंवा तुम्हाला कामावरून कमी केले असेल, तर नवीन नियमांनुसार तुम्ही अवघ्या एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ खात्यातील एकूण रकमेपैकी 75% पर्यंत रक्कम तातडीने काढू शकता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 26, 2026, 10:25 PM IST
पीएफ नियम

EPFO Big Update: आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) हा नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार असतो. विशेषतः नोकरी सुटल्यावर किंवा बेरोजगारीच्या काळात हा निधी मोठा दिलासा देतो. मात्र, अनेकदा नियमांची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे पैसे काढताना अडचणी येतात. 2026 मध्ये 'EPFO 3.0' अंतर्गत सरकारने पीएफ काढण्याचे नियम अत्यंत सोपे आणि डिजिटल-फ्रेंडली केले आहेत.

नोकरी सुटल्यानंतर तातडीची मदत 

जर तुमची नोकरी गेली असेल किंवा तुम्हाला कामावरून कमी केले असेल, तर नवीन नियमांनुसार तुम्ही अवघ्या एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ खात्यातील एकूण रकमेपैकी 75% पर्यंत रक्कम तातडीने काढू शकता. यामुळे बेरोजगारीच्या काळात दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला कोणाकडेही हात पसरण्याची वेळ येत नाही.

100% पीएफ काढण्यासाठी नवी अट

पूर्वी नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी पूर्ण रक्कम काढता येत होती. मात्र, आताच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखादी व्यक्ती सलग 12 महिने (एक वर्ष) बेरोजगार राहिली, तरच ती आपल्या खात्यातील 100% रक्कम काढू शकते. निवृत्तीसाठी निधी सुरक्षित राहावा हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

पीएफ काढण्याच्या श्रेणींमध्ये कपात 

ईपीएफओने प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी पीएफ काढण्याच्या जुन्या 13 तरतुदी रद्द करून त्या आता फक्त 3 सोप्या श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत.जीवनावश्यक गरजा (आजारपण, लग्न, शिक्षण),घरासाठीच्या गरजा (खरेदी/बांधकाम) आणि  विशेष परिस्थिती (नैसर्गिक आपत्ती किंवा बेरोजगारी).

पैसे काढणं झालं सोपं

एप्रिल 2026 पासून 'EPFO 3.0' प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यासाठी बँकांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. आता तुम्ही थेट ATM किंवा UPI द्वारे ठराविक मर्यादेपर्यंत पैसे काढू शकाल. ईपीएफओ यासाठी विशेष पीएफ-लिंक्ड एटीएम कार्ड देखील जारी करणार आहे.

ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली

ईपीएफओने ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा 1 लाखावरून वाढवून 5 लाख रुपये केली आहे. याचा अर्थ 5 लाखांपर्यंतचे दावे आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे अत्यंत वेगाने निकाली काढले जातील, ज्यामुळे अर्जदाराला 3 ते 4 दिवसांत पैसे मिळणे शक्य होईल.

25% 'लॉक-इन' नियम 

नवीन धोरणानुसार, कर्मचाऱ्याने निवृत्तीसाठी किमान 25% रक्कम खात्यात शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असेल, असे सुचवण्यात आले आहे. पूर्ण पैसे काढल्यामुळे निवृत्तीनंतर येणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी हा नियम 'सेफ्टी नेट' म्हणून काम करेल.

टॅक्सचे नियम 

जर तुमची सेवा 5 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि तुम्ही 50000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढत असाल, तर पॅन कार्ड न जोडल्यास टीडीएस (TDS) कपात केली जाते. मात्र, सलग 5 वर्षे काम केल्यानंतर काढली जाणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

