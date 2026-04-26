अचानक नोकरी गेली तर PF ची किती रक्कम काढू शकता? EPFO ​​चा नवीन नियम काय सांगतो? जाणून घ्या

EPFO Big Update: आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) हा नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार असतो. विशेषतः नोकरी सुटल्यावर किंवा बेरोजगारीच्या काळात हा निधी मोठा दिलासा देतो. मात्र, अनेकदा नियमांची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे पैसे काढताना अडचणी येतात. 2026 मध्ये 'EPFO 3.0' अंतर्गत सरकारने पीएफ काढण्याचे नियम अत्यंत सोपे आणि डिजिटल-फ्रेंडली केले आहेत.
जर तुमची नोकरी गेली असेल किंवा तुम्हाला कामावरून कमी केले असेल, तर नवीन नियमांनुसार तुम्ही अवघ्या एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ खात्यातील एकूण रकमेपैकी 75% पर्यंत रक्कम तातडीने काढू शकता. यामुळे बेरोजगारीच्या काळात दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला कोणाकडेही हात पसरण्याची वेळ येत नाही.
पूर्वी नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी पूर्ण रक्कम काढता येत होती. मात्र, आताच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखादी व्यक्ती सलग 12 महिने (एक वर्ष) बेरोजगार राहिली, तरच ती आपल्या खात्यातील 100% रक्कम काढू शकते. निवृत्तीसाठी निधी सुरक्षित राहावा हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
ईपीएफओने प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी पीएफ काढण्याच्या जुन्या 13 तरतुदी रद्द करून त्या आता फक्त 3 सोप्या श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत.जीवनावश्यक गरजा (आजारपण, लग्न, शिक्षण),घरासाठीच्या गरजा (खरेदी/बांधकाम) आणि विशेष परिस्थिती (नैसर्गिक आपत्ती किंवा बेरोजगारी).
एप्रिल 2026 पासून 'EPFO 3.0' प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यासाठी बँकांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. आता तुम्ही थेट ATM किंवा UPI द्वारे ठराविक मर्यादेपर्यंत पैसे काढू शकाल. ईपीएफओ यासाठी विशेष पीएफ-लिंक्ड एटीएम कार्ड देखील जारी करणार आहे.
ईपीएफओने ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा 1 लाखावरून वाढवून 5 लाख रुपये केली आहे. याचा अर्थ 5 लाखांपर्यंतचे दावे आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे अत्यंत वेगाने निकाली काढले जातील, ज्यामुळे अर्जदाराला 3 ते 4 दिवसांत पैसे मिळणे शक्य होईल.
नवीन धोरणानुसार, कर्मचाऱ्याने निवृत्तीसाठी किमान 25% रक्कम खात्यात शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असेल, असे सुचवण्यात आले आहे. पूर्ण पैसे काढल्यामुळे निवृत्तीनंतर येणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी हा नियम 'सेफ्टी नेट' म्हणून काम करेल.
जर तुमची सेवा 5 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि तुम्ही 50000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढत असाल, तर पॅन कार्ड न जोडल्यास टीडीएस (TDS) कपात केली जाते. मात्र, सलग 5 वर्षे काम केल्यानंतर काढली जाणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.