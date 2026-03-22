ATM मधून पाहिजे तेव्हा काढता येईल PF चा पैसा; पण एक नियम नाही समजला तर डोक्यावर हात माराल; काय नेमकं प्रकरण?

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच EPFO 3.0 सुरू करणार आहे. यामुळे तुम्ही तुमची पीएफ (EPF) रक्कम थेट एटीएम मशीनवरून काढू शकाल. यासाठी EPFO विशेष पीएफ एटीएम कार्ड देईल, जे बँकेच्या डेबिट कार्डसारखे काम करणार आहे. त्यामुळे तुमच्या हक्काच्या पीएफसाठी आता आठवडे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. हे सर्व आपत्कालीन गरजांसाठी आहे आणि लवकरच सुरू होणार आहे. पण यातील काही गोष्टी तुमच्यापर्यंत अद्याप पोहोचल्या नसतील. टॅक्सते नियम ही त्यातली एक गोष्ट आहे. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर समजून घेऊया.
ही सुविधा वैद्यकीय उपचार, घर बांधणे किंवा बेरोजगारीसारख्या आपत्कालीन प्रसंगांसाठी आहे. तुमच्या एकूण पीएफ रकमेच्या 75 टक्के पर्यंत एकदम काढता येईल. प्रत्येक व्यवहारासाठी 1 ते 2 लाख रुपयांची मर्यादा असू शकते. तुमच्याकडे फक्त पीएफ कार्ड आणि युनिक अकाउंट नंबर (UAN) असणे आवश्यक आहे.
पैसे काढण्यासाठी तुम्हाला आता बँकेत जाण्याची गरज नाही. एटीएममध्ये कार्ड घाला, पिन टाका आणि रक्कम निवडा. पैसे लगेच खात्यात येतात. यामुळे तुम्हाला पूर्ण नियंत्रण मिळेल आणि पैशासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. ही सुविधा विशेषतः गरजेच्या वेळी खूप उपयुक्त ठरेल.
ही योजना सदस्यांना त्यांच्या पैशावर जास्त ताबा देण्यासाठी आहे. प्रक्रिया वेगवान, सोयीस्कर आणि पारदर्शक होईल. पूर्वी कागदपत्रे आणि मंजुरीसाठी महिने लागायचे, आता काही मिनिटांत काम होईल. EPFO च्या या पावलामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य सोपे होईल.
टॅक्स नियम बदलले नाहीत. जर तुम्ही 5 वर्षे सतत नोकरी (मागील कंपन्यांच्या पीएफसह) केली असेल तर पूर्ण रक्कम करमुक्त. पण 5 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी काढल्यास ही रक्कम तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडली जाते आणि तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो. PAN कार्ड दिल्यास 10% TDS कापला जातो, नाही दिल्यास 34.608% TDS. कमी उत्पन्न असल्यास फॉर्म 15G/15H देऊन TDS टाळता येईल.
उदाहरणार्थ, 3 वर्षे नोकरीनंतर 2 लाख रुपये काढले तर PAN असल्यास 20 हजार TDS कापून 1.80 लाख मिळतील. वर्षअखेरीस 20% स्लॅब असल्यास आणखी 20 हजार कर भरावा लागेल. शिवाय 80C चे फायदे रद्द होऊ शकतात. म्हणून PAN द्या, योग्य फॉर्म भरा आणि कर सल्लागाराशी बोलून घ्या. अन्यथा तुमचा निव्वळ पगार कमी होऊ शकतो. ही सुविधा चांगली आहे पण टॅक्सचे गणित लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.