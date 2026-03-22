  • ATM मधून पाहिजे तेव्हा काढता येईल PF चा पैसा; पण एक नियम नाही समजला तर डोक्यावर हात माराल; काय नेमकं प्रकरण?

EPFO New Update: ही सुविधा वैद्यकीय उपचार, घर बांधणे किंवा बेरोजगारीसारख्या आपत्कालीन प्रसंगांसाठी आहे. तुमच्या एकूण पीएफ रकमेच्या 75 टक्के पर्यंत एकदम काढता येईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 22, 2026, 06:20 PM IST
एटीएम पीएफ

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच EPFO 3.0 सुरू करणार आहे. यामुळे तुम्ही तुमची पीएफ (EPF) रक्कम थेट एटीएम मशीनवरून काढू शकाल. यासाठी EPFO विशेष पीएफ एटीएम कार्ड देईल, जे बँकेच्या डेबिट कार्डसारखे काम करणार आहे. त्यामुळे तुमच्या हक्काच्या पीएफसाठी आता आठवडे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. हे सर्व आपत्कालीन गरजांसाठी आहे आणि लवकरच सुरू होणार आहे. पण यातील काही गोष्टी तुमच्यापर्यंत अद्याप पोहोचल्या नसतील. टॅक्सते नियम ही त्यातली एक गोष्ट आहे. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर समजून घेऊया.

कोण वापरू शकतो आणि किती रक्कम?

ही सुविधा वैद्यकीय उपचार, घर बांधणे किंवा बेरोजगारीसारख्या आपत्कालीन प्रसंगांसाठी आहे. तुमच्या एकूण पीएफ रकमेच्या 75 टक्के पर्यंत एकदम काढता येईल. प्रत्येक व्यवहारासाठी 1 ते 2 लाख रुपयांची मर्यादा असू शकते. तुमच्याकडे फक्त पीएफ कार्ड आणि युनिक अकाउंट नंबर (UAN) असणे आवश्यक आहे.

काढण्याची सोपी प्रक्रिया

पैसे काढण्यासाठी तुम्हाला आता बँकेत जाण्याची गरज नाही. एटीएममध्ये कार्ड घाला, पिन टाका आणि रक्कम निवडा. पैसे लगेच खात्यात येतात. यामुळे तुम्हाला पूर्ण नियंत्रण मिळेल आणि पैशासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. ही सुविधा विशेषतः गरजेच्या वेळी खूप उपयुक्त ठरेल.

मोठे फायदे काय?

ही योजना सदस्यांना त्यांच्या पैशावर जास्त ताबा देण्यासाठी आहे. प्रक्रिया वेगवान, सोयीस्कर आणि पारदर्शक होईल. पूर्वी कागदपत्रे आणि मंजुरीसाठी महिने लागायचे, आता काही मिनिटांत काम होईल. EPFO च्या या पावलामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य सोपे होईल.

टॅक्स नियम कसे प्रभावित करतात?

टॅक्स नियम बदलले नाहीत. जर तुम्ही 5 वर्षे सतत नोकरी (मागील कंपन्यांच्या पीएफसह) केली असेल तर पूर्ण रक्कम करमुक्त. पण 5 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी काढल्यास ही रक्कम तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडली जाते आणि तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो. PAN कार्ड दिल्यास 10% TDS कापला जातो, नाही दिल्यास 34.608% TDS. कमी उत्पन्न असल्यास फॉर्म 15G/15H देऊन TDS टाळता येईल.

कशी बाळगायची सावधगिरी? 

उदाहरणार्थ, 3 वर्षे नोकरीनंतर 2 लाख रुपये काढले तर PAN असल्यास 20 हजार TDS कापून 1.80 लाख मिळतील. वर्षअखेरीस 20% स्लॅब असल्यास आणखी 20 हजार कर भरावा लागेल. शिवाय 80C चे फायदे रद्द होऊ शकतात. म्हणून PAN द्या, योग्य फॉर्म भरा आणि कर सल्लागाराशी बोलून घ्या. अन्यथा तुमचा निव्वळ पगार कमी होऊ शकतो. ही सुविधा चांगली आहे पण टॅक्सचे गणित लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

