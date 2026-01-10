EPFO News: अचानक नोकरी गेली किंवा सोडली तर PF च्या पैशांवर मिळेल व्याज? जाणून घ्या!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
EPFO News: नोकरी सोडल्यानंतर फक्त तीन वर्षांपर्यंतच पीएफच्या पैशावर व्याज मिळतं, असं सोशल मीडियात म्हटलं जातं पण हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 10, 2026, 10:20 PM IST
ईपीएफओ

EPFO News: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना नेहमी नोकरी जाण्याची भीती असते. कधीकधी ते स्वतः नोकरी सोडून दीर्घ विश्रांती घेतात. नोकरी गेल्यानंतर कंपनी तुमच्या पीएफ खात्यात पैसे जमा करत नाही. जर चार-पाच वर्ष नोकरी नसेल तर पीएफच्या पैशावर व्याज मिळेल का? असा प्रश्न सर्वांना पडतो. आजच्या वेगवान तंत्रज्ञान युगात कंपन्या वारंवार कर्मचाऱ्यांना कमी करतात, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढते. काहींना नोकरी मिळवण्यात वर्षानुवर्षे लागतात, तर काहींना कधीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पीएफमध्ये जमा झालेला पैसा हा एकमेव आधार असतो. पगारदार कर्मचाऱ्यांना असं वाटतं की खात्यात तीन वर्ष कोणतीही हालचाल न झाल्यास व्याज बंद होते. यामुळे अनेक जण घाईघाईत पैसे काढून घेतात. पण कायदा काय सांगतो? सविस्तर जाणून घेऊया. 

व्याज थांबण्याबाबतचा सामान्य गैरसमज

नोकरी सोडल्यानंतर फक्त तीन वर्षांपर्यंतच पीएफच्या पैशावर व्याज मिळतं, असं सोशल मीडियात म्हटलं जातं पण हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. हे गैरसमज जुने नियम आणि ईपीएफओच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमधून निर्माण झाले आहेत. सलग तीन वर्ष कोणताही योगदान न झाल्यास व्याज थांबू शकतं, असंजुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगितलं होतं. यामुळे अनेक जण गोंधळात पडतात आणि अनावश्यकपणे पैसे काढण्याचा निर्णय घेतात. वास्तविक, हा नियम आता बदललाय. व्याज थांबण्याची मर्यादा तीन वर्षांची नाही. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी ईपीएफओने स्पष्ट मार्गदर्शन जारी केलं आहे.

खरंखुरं व्याज मिळण्याचं वास्तव

नोकरी गेली तरी पीएफ खात्यात व्याज मिळत राहतं. हे व्याज 58 वर्षांच्या वयापर्यंत चालू राहतं. म्हणजे, तुम्ही 58 वर्षांचे होईपर्यंत, खात्यात कितीही वर्ष योगदान झालं नसलं तरी व्याज जमा होत राहतं. हे नियम ईपीएफओने स्पष्ट केलं आहेत. उदाहरणार्थ जर तुम्ही 40 वर्षांचे असाल आणि नोकरी सोडली असेल, तर पुढील 18 वर्ष व्याज मिळेल. हे व्याज दरवर्षी निश्चित दराने जमा होतं. ज्यामुळे तुमचा पैसा वाढतो. यामुळे बेरोजगार काळातही आर्थिक स्थिरता मिळते.

2016 च्या नियमांमधील बदल

2016 मध्ये सरकारने ईपीएफ नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. यापूर्वी तीन वर्षांच्या निष्क्रियतेच्या नियमामुळे व्याज थांबण्याची शक्यता होती, पण या सुधारणेनंतर ही मर्यादा काढून टाकली गेली. आता खाते 58 वर्षांच्या वयानंतरच निष्क्रिय मानलं जातं आणि व्याजही तेव्हाच थांबतं. हे बदल कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी करण्यात आले, जेणेकरून ते दीर्घकाळ व्याजाचा फायदा घेऊ शकतील. या सुधारणांमुळे जुने गैरसमज दूर झाले आणि लोकांना खात्यात पैसे ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळालं.

ईपीएफओची अधिकृत स्पष्टता

ईपीएफओने सोशल मीडियावर एक पोस्ट जारी करुन यावर स्पष्टीकरण दिलंय. नोकरी सोडल्यानंतरही पीएफच्या रकमेवर व्याज मिळत राहतं. सदस्यांना 58 वर्षांच्या वयापर्यंत निश्चित व्याजाचा लाभ मिळतो. यासाठी त्यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे, ज्यात अधिक माहिती दिली आहे. ईपीएफओचे हॅशटॅग्स जसे #HumHainNa आणि #EPFOWithYou यासारखे लोकांना आश्वासन देतात. हे स्पष्ट करणं गरजेचं आहे कारण जुने एफएक्यू आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे गोंधळ होता.

काय काळजी घ्याल?

पीएफ खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी नियमित तपासणी करा. व्याज मिळत राहण्यासाठी 58 वर्षांपर्यंत पैसे काढू नका, जेणेकरून कंपाउंडिंगचा फायदा मिळेल. जर तुम्ही नवीन नोकरीत गेलात तर जुने खाते नवीनशी जोडा. ईपीएफओच्या वेबसाइट किंवा अॅपवर खाते तपासा. हे नियम कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देतात, विशेषतः बेरोजगारीच्या काळात तुम्हाला याची मदत होईल.

