EPFO देतंय 21 हजारपर्यंतचे चे रोख बक्षीस, तुमच्याकडे 10 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ; करा फक्त 'हे' छोटसं काम!

EPFO Competition: शब्दसृष्टीत रमणाऱ्या आणि नवीन कल्पना रंगवणाऱ्या उत्साहींसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने एक अनोखी ऑनलाइन स्पर्धा सुरू केलीय. त्यात तुम्ही तुमच्या अभिव्यक्तीला आकार देऊन मोठे बक्षीस मिळवता येईल. या उपक्रमामुळे सामान्य नागरिकांच्या सृजनात्मक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. काय आहे ही स्पर्धा? किती मिळेल तुम्हाला बक्षिस? सविस्तर जाणून घ्या.
ईपीएफओ ही स्पर्धा लावत आहे. ज्यातून क्रिएटीव्ह लोकांना बक्षिसं मिळवण्याची संधी चालून आली आहे. या स्पर्धेसाठी तुम्हाला टॅगलाइन पाठवायची आहे. टॅगलाईन एक संक्षिप्त, आकर्षक ओळ असावी जी ईपीएफओच्या सेवांचा सारांश सांगेल. तुम्हाला ईपीएफओच्या वेबसाइटवरून सहज सहभागी होता येईल. ज्यात क्यूआर कोडद्वारे लिंकदेखील उपलब्ध आहे.
तीन उत्कृष्ट टॅगलाइन्सला विशेष मान्यता मिळेल. प्रथम क्रमांकासाठी 21 हजार रुपये, द्वितीयसाठी 11 हजार रुपये आणि तृतीयसाठी 5100 रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. तसेच विजेत्यांना ईपीएफओच्या स्थापना दिन सोहळ्यात सहभागाची होण्याची संधी मिळेल. ज्यात दिल्ली प्रवास, निवास आणि प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
फक्त एका छोट्या ओळीची टॅगलाइन तयार करा जी ईपीएफओच्या मूल्यांना प्रतिबिंबित करणारी असेल. ती ईपीएफओच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करा. स्पर्धा सर्व नागरिकांसाठी खुली असून अंतिम निर्णय ईपीएफओची समिती घेणार आहे. क्यूआर कोड स्कॅन करून तपशील पाहा आणि लगेच कामाला लागा.
डिजिटल युगात टॅगलाइन ही संस्थेची ओळख असते. तुमची ओळ लाखो सदस्यांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे ईपीएफओच्या सेवांना नवीन आयाम मिळेल. ही केवळ बक्षीस नाही, तर तुमच्या प्रतिभेची ओळख आहे. 10 ऑक्टोबर 2025 ही शेवटची मुदत आहे. उशीर करू नका; तुमच्या शब्दसौंदर्याने हे सोनेरी क्षण जिंका. ईपीएफओसारख्या मोठ्या संस्थेच्या ध्येयात योगदान देण्याची ही दुर्मीळ संधी आहे.
ही स्पर्धा सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे, ज्यांना सर्जनशीलतेने ईपीएफओच्या ध्येयाला साजेशी टॅगलाइन तयार करायची आहे. स्पर्धा १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू झाली असून, ती १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत चालेल. तुम्ही तुमची टॅगलाइन मायगव.इन किंवा ईपीएफओच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन सादर करू शकता.
स्पर्धेत तीन विजेत्यांना रोख बक्षिसे दिली जातील: प्रथम बक्षीस २१,००० रुपये, द्वितीय बक्षीस ११,००० रुपये आणि तृतीय बक्षीस ५,१०० रुपये. याशिवाय, विजेत्यांना दिल्ली येथे होणाऱ्या ईपीएफओच्या स्थापना दिन सोहळ्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल, जिथे त्यांना प्रमाणपत्र आणि विशेष मान्यता दिली जाईल.
तुम्हाला ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार सक्षमीकरणाच्या ध्येयाला साजेशी एक छोटी, आकर्षक आणि प्रभावी टॅगलाइन तयार करायची आहे. ही टॅगलाइन ईपीएफओच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करून मिळणाऱ्या लिंकद्वारे ऑनलाइन सबमिट करावी लागेल. तपशील आणि नियम वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत, त्यामुळे सबमिशनपूर्वी सर्व माहिती तपासा.