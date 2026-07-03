/पीएफ धारक त्रस्त; 8 दिवसांपासून EPFO ची वेबसाइट बंद, काहीच अपडेट नाही

नवी दिल्ली | नोकरदार वर्गासाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार म्हणजे ईपीएफओ. मात्र याच ईपीएफओच्या संकेतस्थळावर सध्या बरीच मंडळी भेट देत आहेत. त्यांच्या हाती मात्र निराशाच येतेय. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ची ऑनलाइन सेवा गेल्या आठ दिवसांपासून बंद असून, ती अद्यापही सुरू झालेली नाही. परिणामी देशभरातील कोट्यवधी PF सदस्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वेबसाइट आणि विविध ऑनलाइन सुविधा बंद असल्यामुळे PF काढणे, क्लेम दाखल करणे, पासबुक पाहणे, UAN द्वारे लॉगिन करणे, या आणि इतर अनेक सेवा सध्या उपलब्ध होत नाहीयेत. घाबरुन जाण्याचं कारण नाही, कारण काही तांत्रिक कारणांनी ही सेवा बंद आहे.
EPFO ने आपल्या क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यासाठी Database Consolidation आणि सॉफ्टवेअर अपग्रेडचं काम सुरू केलं आहे. या आधुनिकीकरणामुळे भविष्यात पीएफ क्लेम प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल, असा दावा केला जात आहे.
ईपीएफओनं आखणी केली खरी, मात्र नियोजित वेळेत अपग्रेड पूर्ण न झाल्यामुळे ही सेवा सुरू होण्याची मुदत पुन्हा वाढवावी लागली आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि कर्मचारी संस्था ऑनलाइन सेवा वापरण्यास असमर्थ आहेत. 26 जूनपारून हे बंद सत्र सुरूच आहे, जे अद्याप थांबलेलं नाही.
EPFO ने झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली असून, सिस्टम अपग्रेड पूर्ण होताच सदस्य आणि नियोक्त्यांसाठी सर्व सेवा पुन्हा सुरू केल्या जातील, असं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, ही सेवा नेमकी कधी सुरू होईल याबाबत अद्यापही स्पष्टोक्ती देण्यात आलेली नाही.
इथं इपीएफओच्या संकेतस्थळाचा झालेला खोळंबा तिथं अनेकांच्या अडचणींना कारणीभूत ठरत आहे. आर्थिक मदतीसाठी जी मंडळी या माध्यमांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी संस्थेकडून लवकरात लवकरत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यावर भर देण्यात येत आहे.