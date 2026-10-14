/EPFO चा मोठा बदल! PF मधून पैसे काढण्यावर मर्यादा; शिक्षण, लग्नासाठी किती वेळा काढता येणार?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफमधून आगाऊ पैसे काढण्याच्या नियमांबाबत महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट केल्या आहेत. आता वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, लग्न, घरखरेदी आणि विशेष परिस्थिती अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी पैसे काढताना स्वतंत्र मर्यादा लागू असतील. त्यामुळे गरज पडल्यावर पीएफमधून पैसे काढण्यापूर्वी नवे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
EPFO ने आगाऊ रक्कम काढण्याच्या नियमांची विभागणी तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये केली आहे. यामध्ये आवश्यक गरजा, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थिती यांचा समावेश होतो. या वर्गीकरणामुळे कोणत्या कारणासाठी किती वेळा पैसे काढता येतील, हे स्पष्ट होते.आवश्यक गरजांमध्ये स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या उपचारांचा खर्च, शिक्षण आणि लग्न यांचा समावेश आहे. घराशी संबंधित श्रेणीत घर किंवा सदनिका खरेदी करणे, घर बांधणे, गृहकर्जाची परतफेड आणि घराची दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण यांसाठी आगाऊ रक्कम काढता येऊ शकते.
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पीएफ सदस्याला स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या शिक्षणासाठी संपूर्ण सदस्यत्व कालावधीत 10 वेळांपर्यंत आगाऊ रक्कम काढता येऊ शकते. यामुळे मुलांचे शिक्षण किंवा अन्य पात्र शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी मदत मिळू शकते.लग्नासाठी मात्र संपूर्ण सदस्यत्व कालावधीत जास्तीत जास्त पाच वेळा पैसे काढण्याची मर्यादा आहे. ही सुविधा सदस्याच्या तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या पात्र विवाहखर्चासाठी लागू होते.
वैद्यकीय गरजांसाठी नियमांमध्ये स्वतंत्र सुविधा देण्यात आली आहे. स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणासाठी आगाऊ रक्कम काढण्यावर या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ठरावीक वेळांची मर्यादा नाही.याचा अर्थ प्रत्येक वैद्यकीय दाव्यात कितीही रक्कम मिळेल, असा होत नाही. पैसे काढण्याची पात्र रक्कम, खात्यातील उपलब्ध शिल्लक आणि लागू असलेल्या अटी यांचा विचार केला जातो.
घर किंवा सदनिका खरेदी, घराचे बांधकाम, गृहकर्जाची परतफेड आणि घराचे नूतनीकरण यांसारख्या पात्र कारणांसाठी पीएफमधून सदस्यत्वाच्या संपूर्ण कालावधीत पाच वेळांपर्यंत आगाऊ रक्कम काढता येऊ शकते.विशेष परिस्थितीच्या श्रेणीत मात्र आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त दोन वेळा पैसे काढण्याची मर्यादा आहे. या श्रेणीत नियमांनुसार मान्य केलेल्या आपत्कालीन परिस्थितींचा समावेश होतो.
EPFO च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदस्यत्वाची 12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर पात्र सदस्याला पीएफ खात्यातील एकूण शिल्लकीच्या 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम आगाऊ काढण्याची सुविधा मिळू शकते. या गणनेत कर्मचारी आणि नियोक्त्याचे योगदान तसेच त्यावरील व्याज विचारात घेतले जाते. उर्वरित किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही सुविधा म्हणजे कोणत्याही कारणासाठी कोणतीही रक्कम बिनशर्त काढता येते, असा अर्थ नाही. पैसे काढण्याचा उद्देश, पात्रता, सदस्यत्वाचा कालावधी आणि लागू नियम तपासणे आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी 10 वेळा, लग्नासाठी आणि घराशी संबंधित गरजांसाठी प्रत्येकी पाच वेळा, वैद्यकीय गरजांसाठी ठरावीक वेळांची मर्यादा नसलेली सुविधा आणि विशेष परिस्थितीत वर्षातून दोन वेळा पैसे काढण्याची तरतूद आहे. पीएफ ही निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठीची बचत असल्याने तातडीची गरज आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजन यांचा विचार करूनच पैसे काढण्याचा निर्णय घ्यावा.