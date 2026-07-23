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कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! EPFO आणणार एकसमान पेन्शन सिस्टम, वाचा सविस्तर

 EPFO ​​ने आता EPFO ​​3.0 वर काम सुरू केले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. आता ही EPFO ​​3.0 ही वेतन प्रणाली नक्की काय आहे याचा फायदा कोणाला होणार यासंदर्भात सविस्तर महिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:19 PM IST
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! EPFO आणणार एकसमान पेन्शन सिस्टम, वाचा सविस्तर
Image Credit: EPFO आणणार एकसमान पेन्शन सिस्टम (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! EPFO आणणार एकसमान पेन्शन सिस्टम, वाचा सविस्तर
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