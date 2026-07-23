/कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! EPFO आणणार एकसमान पेन्शन सिस्टम, वाचा सविस्तर

EPFO 3.0 : कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) 'EPFO 3.0' अंतर्गत देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन प्रणालीत एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे, असंघटित क्षेत्रातील गिग वर्कर्सपासून ते बांधकाम क्षेत्रापर्यंतच्या कोट्यवधी कामगारांना प्रथमच सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ घेता येणार आहेत. अलीकडील सुधारणांनंतर, EPFO ने आता EPFO 3.0 वर काम सुरू केले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. आता ही EPFO 3.0 ही वेतन प्रणाली नक्की काय आहे याचा फायदा कोणाला होणार यासंदर्भात सविस्तर महिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, या निवृत्तीवेतन प्रणालीची आतापर्यत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. असे म्हटले जात आहे, या प्रणालीमध्ये या बदलांतर्गत, निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये केवळ पगारदार कर्मचाऱ्यांचाच समावेश होणार नाही, तर गिग वर्कर्स आणि रोजंदारी कामगारांनाही याचा फायदा होणार आहे असे सांगितले जात आहे. याचा अर्थ असा की, EPFO आता डिलिव्हरी बॉयपासून ते सीईओंपर्यंत सर्वांना निवृत्तीवेतनाची सुरक्षा देऊ शकते. सध्या, मूळ महागाई भत्त्यावरील 15,000 रुपयांच्या मर्यादेमुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत . येत्या एक ते दोन महिन्यांत ही नवीन प्रणाली देशभरात प्रभावीपणे लागू केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
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प्रस्तावित सुधारणांचा मुख्य उद्देश संघटित क्षेत्रातील कामगारांना तसेच असंघटित, गिग आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणणे हा आहे. सध्या, देशातील अंदाजे 80 दशलक्ष कर्मचारी ईपीएफओच्या अखत्यारीत येतात. ही मर्यादा वाढवल्याने सदस्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढून 65 दशलक्ष होईल अशी अपेक्षा आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती बचत सरकार-समर्थित सुरक्षित वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवली जाईल , जेणेकरून दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळू शकेल.
ईपीएफओच्या प्रस्तावित पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर दोन पर्याय दिले जातील. त्यांची इच्छा असल्यास, ते त्यांच्या नियमित पेन्शनचा भाग म्हणून ॲन्युइटी खरेदी करू शकतील. याव्यतिरिक्त, त्यांना सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (SWP) निवडण्याचा पर्यायही असेल. या पर्यायाअंतर्गत, जमा केलेली रक्कम पगाराप्रमाणे दरमहा काढता येईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे योगदान सेवानिवृत्तीपर्यंत पीएफप्रमाणेच काम करेल. सेवानिवृत्तीनंतर, ही सर्व रक्कम ॲन्युइटी किंवा सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅनमध्ये रूपांतरित केली जाईल.