सरकारकडचा तुमचा पैसा काही क्लिकमध्ये मिळणार! 7 कोटी+ लोकांना फायदा; फक्त 'इतकं' करावं लागणार

EPFO UPI Withdrawal Government Announcement: केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेसंदर्भात (ईपीएफओ) मोठी घोषणा केली असून याचा फायदा सात कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
EPFO UPI Withdrawal Government Announcement: भारतातील सात कोटींहून अधिक नोकरदारांसाठी दिलासादायक देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) कोट्यवधी सदस्य आता 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस'चा (यूपीआय) वापर करून आपल्या ईपीएफ खात्यातून थेट बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करू शकणार आहेत. या सुविधेची तांत्रिक चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण झाली असून, लवकरच ही सेवा सुरू होईल, अशी घोषणा केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी केली. या सुविधेचा देशातील सात कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
सध्या पीएफचे पैसे काढण्यासाठी ऑनलाइन दावा (क्लेम) सादर करावा लागतो, त्यासाठी बराच वेळ लागतो. मात्र, नव्या प्रणालीत सदस्य खात्यात जमा असलेली आणि काढण्यास पात्र असलेली रक्कम थेट पाहू शकतील. त्यानंतर लिंक केलेला 'यूपीआय पिन' टाकून ही रक्कम सुरक्षितरीत्या आपल्या बँक खात्यात जमा करू शकतील. युपीआयबरोबरच एटीएमद्वारे पीएफ काढण्याची सुविधा या या चाचणीनंतर सक्रीय केली जाणार आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल.
सध्या सुरू असलेल्या स्वयंचलित क्लेम सेटलमेंट (ऑटोमेटेड सेटलमेंट) प्रणालीअंतर्गत दावा दाखल केल्यानंतर 3 दिवसांत पैसे कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होतात. यात पैसे काढण्यासाठी असलेली 1 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे लग्न, आजारपण किंवा शिक्षणासाठी पैसे विनाअडथळा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. खटले निकाली काढण्यावर भर देण्यात आल्याचं मंत्री मांडविया यांनी सांगितले. विशेष मोहिमेमुळे ग्राहक न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 4936 वरून 2646 पर्यंत कमी करण्यात ईपीएफओला यश आले आहे, असं मांडविया म्हणाले. साधारणपणे एकूण रक्कमेच्या 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम युपीआयवरून काढता येईल. तर 25% रिटायरमेंटसाठी लॉक राहील असं सांगितलं जात असून याबद्दलची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
> युएएन सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
> केव्हायसी पूर्ण असावे: यामध्ये आधार, पॅन कार्ड, बँक खाते (खाते क्रमांक + आयएफएससी) ही माहिती अपडेट असणं अपेक्षित आहे.
> ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर लॉगिन करा → मॅनेज → केव्हायसी हा पर्याय निवडावा.
> बँक डिटेल्स अपडेट करावेत.
> आयएफएससी व्हेरिफाय करावा.
> सेव्ह केल्यानंतर इम्प्लॉयर अॅपरुव्हल लागू शकतो.
ईपीएफओने सेवा सुलभ करण्यासाठी 'व्हॉट्सअॅप'वर ग्रीन टिक (व्हेरिफाईड नंबर) असलेली सेवा सुरू केली आहे. सदस्य नोंदणीकृत क्रमांकावरून 'हॅलो' पाठवून आपल्या स्थानिक भाषेत 24 तास तक्रारींचे निवारण किंवा माहिती मिळवू शकतील.