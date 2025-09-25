'तर PF काढणाऱ्यावर कारवाई अटळ' EPFO ने दिला इशारा! तुम्हीही करता 'ही' चूक?

EPFO on PF Withdrawal: पीएफ ही आपल्या भविष्याची तरतूद असते. ती तरतूद करण्यासाठी ईपीएफओ आपल्याला मदत करते. दरमहा ठराविक रक्कम ईपीएफओकडे जमा होते. जी निवृत्तीनंतर किंवा निकडीच्यावेळी काढता येते. अशावेळी काहीजण पीएफ काढण्यासाठी घाई करतात. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या अशा खातेदारांना इशारा दिलाय. अन्यथा पीएफ धारकांवर कारवाई केली जाणार आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
पीएफमधील रक्कम फक्त वैध कारणांसाठीच वापरावी. लक्झरी वस्तू, परदेशी सहली किंवा इतर अनावश्यक खर्चांसाठी पैसे काढल्यास ईपीएफ योजना, 1952 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते आणि रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल, असं ईपीएफओने म्हटलंय.
ईपीएफओच्या नियमानुसार, पीएफ निधी केवळ घर खरेदी किंवा डागडुजी, शिक्षण, विवाह किंवा गंभीर आजार यांसारख्या गरजांसाठी काढता येईल. जर खातेदाराने घरबांधणी किंवा खरेदीच्या नावाखाली रक्कम काढून ती अन्य कारणांसाठी वापरली, तर ती रक्कम परत वसूल करण्याचा अधिकार ईपीएफओला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ईपीएफओने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) निवडण्यास परवानगी देणारा आदेश तूर्तास स्थगित केला आहे. हा विषय सध्या तपासला जात असून, लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर होईल, असे ईपीएफओने स्पष्ट केले.
EPFO 3.0 अंतर्गत, ATM द्वारे 10,000 ते 25,000 रुपये काढता येतील, परंतु दोन व्यवहारांमध्ये 30 दिवसांचे अंतर असावे लागेल. UPI द्वारे दररोज 2,000 ते 3,000 रुपये आणि महिन्याला जास्तीत जास्त 25,000 रुपये काढण्याची मर्यादा आहे. या मर्यादा अंतिम अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होतील.
ईपीएफओने सांगितले की, पीएफ खाते हे आपत्कालीन गरजांसह निवृत्ती सुरक्षिततेसाठी आहे. ATM व्यवहारांमध्ये किमान 15 दिवसांचे अंतर बंधनकारक आहे, तर UPI साठी दररोज मर्यादित उपसा ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून निधीचा गैरवापर टाळता येईल.
उत्तर: ईपीएफओच्या नियमानुसार, पीएफ निधी फक्त वैध कारणांसाठी काढता येतो, जसे की निवास (घर खरेदी/बांधकाम), शिक्षण, विवाह किंवा गंभीर आजार. लक्झरी वस्तू खरेदी किंवा परदेशी सहली यांसारख्या अनावश्यक खर्चांसाठी पैसे काढल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते आणि रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.
उत्तर: EPFO 3.0 अंतर्गत, ATM मधून 10,000 ते 25,000 रुपये काढता येतील, परंतु दोन व्यवहारांमध्ये 30 दिवसांचे अंतर आवश्यक आहे. UPI द्वारे दररोज 2,000 ते 3,000 रुपये आणि महिन्याला कमाल 25,000 रुपये काढता येतील. या मर्यादा अंतिम अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होतील.
उत्तर: जर पीएफ निधीचा वापर नियमानुसार वैध कारणांऐवजी इतर खर्चांसाठी केला, तर ईपीएफ योजना, १९५२ अंतर्गत ईपीएफओ ती रक्कम दंडात्मक व्याजासह वसूल करू शकते. यामुळे खातेदाराचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे निधी केवळ खऱ्या गरजांसाठीच वापरावा.