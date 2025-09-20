EPFO 3.0: एटीएम, यूपीआयमधून पैसे काढण्याची मर्यादा किती? पुन्हा किती दिवसांनी पैसे काढू शकतो? जाणून घ्या!

EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO आपल्या सेवांना अधिक सुलभ आणि आधुनिक बनवत चालली आहे. EPFO 3.0 अंतर्गत, आता कर्मचारी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) खात्यातून ATM आणि UPI च्या माध्यमातून सहज पैसे काढू शकणार आहेत. ही सुविधा कर्मचार्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी गेम-चेंजर ठरेल. यामुळे लांबलचक रांगा आणि जटिल ऑनलाइन प्रक्रियांचा त्रास संपणार आहे. असे असले तरी पैसे काढण्याची मर्यादा काय असेल आणि पुन्हा कधी पैसे काढता येतील? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
EPFO 3.0 अंतर्गत, ATM मधून कदाचित 10,000 ते 25,000 रुपये काढता येतील, परंतु दोन व्यवहारांमध्ये 30 दिवसांचे अंतर असण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, UPI द्वारे दररोज 2,000 ते 3,000 रुपये आणि महिन्याला कमाल 25,000 रुपये काढण्याची मर्यादा असू शकते. हे आकडे अंदाजे असून, अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यावर अंतिम मर्यादा स्पष्ट होईल. EPFO चे ध्येय आहे की, PF खाते केवळ आपत्कालीन गरजांसाठीच नव्हे, तर दीर्घकालीन बचत आणि निवृत्ती सुरक्षिततेसाठीही कार्यरत राहावे.
ATM द्वारे पैसे काढल्यानंतर किमान 15 दिवसांचे अंतर ठेवावे लागेल, असे सांगितले जाते. UPI साठी दररोज 2,000 ते 3,000 रुपयांची मर्यादा असू शकते. ही व्यवस्था खात्यातील निधी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अति-उपसण्याला आळा घालण्यासाठी आहे.
EPFO 3.0 मुळे कर्मचार्यांना वैद्यकीय, शैक्षणिक किंवा कौटुंबिक गरजांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध होईल. यामुळे कर्ज किंवा आगाऊ दाव्यांच्या गुंतागुंती कमी होतील.
प्रत्येक व्यवहार UAN शी जोडला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहील. कर्मचारी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी पैसे काढू शकतील.
ही सुविधा विशेषतः तरुण कर्मचार्यांना फायदेशीर ठरेल. कारण त्यांना हवं तेव्हा गरजेनुसार पैसे काढता येतील. ज्यामुळे त्यांना तात्कालिक गरजा भागवणे सोपे होणार आहे.
EPFO 3.0 योजनेनुसार, ATM मधून 10,000 ते 25,000 रुपये काढण्याची संभाव्य मर्यादा आहे, आणि दोन व्यवहारांमध्ये 30 दिवसांचे अंतर असू शकते. UPI द्वारे दररोज 2,000 ते 3,000 रुपये आणि महिन्याला कमाल 25,000 रुपये काढता येऊ शकतात. ही मर्यादा अंदाजे आहे आणि अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यावर अंतिम मर्यादा स्पष्ट होईल.
ATM मधून पैसे काढल्यानंतर किमान 15 दिवसांचे अंतर ठेवावे लागेल, असे मानले जाते. UPI साठी दररोज 2,000 ते 3,000 रुपयांची मर्यादा आहे. ही व्यवस्था खात्यातील निधी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि वारंवार पैसे काढण्याला आळा घालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
EPFO 3.0 कर्मचार्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित पैसे काढण्याची सुविधा देते. यामुळे कर्ज किंवा आगाऊ दाव्यांचा त्रास कमी होईल. प्रत्येक व्यवहार UAN शी जोडला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहील. तसेच, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पैसे काढण्याची सुविधा आणि तरुण कर्मचार्यांसाठी आर्थिक लवचिकता हे या योजनेचे प्रमुख फायदे आहेत.