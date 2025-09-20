English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EPFO ऑक्टोबरमध्ये देतंय 5 मोठे गिफ्ट्स दिवाळीआधीच होईल तुमची चांदी!

EPFO:  सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 02:51 PM IST
EPFO ऑक्टोबरमध्ये देतंय 5 मोठे गिफ्ट्स दिवाळीआधीच होईल तुमची चांदी!
ईपीएफओ

EPFO: केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. यामध्ये पेंशन वाढ, विमा संरक्षण आणि पीएफ निकासी सुलभ करणे यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये येणारे हे निर्णय 5 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेंशनधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणार आहेत. 

पेंशन रकमेत वाढ

10 आणि 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या ईपीएफओच्या बैठकीत कर्मचारी पेंशन योजनेअंतर्गत (EPS) किमान मासिक पेंशन 1,000 रुपयांवरून 1,500 किंवा 2,500 रुपये करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. सध्या 96% पेंशनधारकांना 4,000 रुपयांपेक्षा कमी पेंशन मिळते, जी आता वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.

ईपीएफओ 3.0 ची सुरुवात

दिवाळी 2025 पूर्वी सरकार ईपीएफओ 3.0 लाँच करणार आहे. यामुळे पीएफ निकासी प्रक्रिया आणखी सोपी होईल आणि यूपीआयद्वारे निकासीची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय, एक नवीन डिजिटल व्यासपीठ कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी सुलभता आणेल.

डिजिटल व्यासपीठावर पीएफ माहिती

ईपीएफओ 3.0 अंतर्गत एक नवीन ऑनलाइन डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल. कर्मचारी मोबाइल किंवा संगणकाद्वारे पीएफ शिल्लक, मासिक जमा रक्कम आणि क्लेमची सद्यस्थिती तपासू शकतील.

विमा संरक्षणात वाढ

प्रत्येक ईपीएफ सदस्याला कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजने (EDLI) अंतर्गत 7 लाख रुपयांचा मोफत विमा संरक्षण मिळते, ज्याचा प्रीमियम कंपनी भरते. ऑक्टोबर 2025 पासून या विमा रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल सुलभता

नवीन डिजिटल व्यासपीठामुळे कर्मचाऱ्यांना पीएफ-संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. सरकार पीएफ निकासी प्रक्रिया अधिक सुलभ करत आहे. आता कर्मचारी आणि पेंशनधारक एटीएम कार्ड आणि यूपीआयद्वारे सहजपणे आपले पीएफचे पैसे काढू शकतील. ही सुविधा जून 2025 पासून सुरू होणार होती, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे ती आता दिवाळी 2025 च्या आसपास लागू होण्याची शक्यता आहे.

पेंशनधारकांना मोठा दिलासा

या सर्व सुविधांमुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारकांचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटणार आहे. दिवाळी 2025 पूर्वी पीएफ निकासी, पेंशन वाढ आणि विमा संरक्षण यासारख्या सुविधा कर्मचाऱ्यांना मिळतील.या निर्णयांमुळे कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.

FAQ

ईपीएफओ 3.0 म्हणजे काय आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होईल?

ईपीएफओ 3.0 ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची एक नवीन डिजिटल योजना आहे, जी दिवाळी 2025 पूर्वी सुरू होणार आहे. यामुळे पीएफ निकासी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, यूपीआयद्वारे पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध होईल आणि नवीन ऑनलाइन डॅशबोर्डद्वारे कर्मचारी आपली पीएफ शिल्लक, मासिक जमा आणि क्लेमची सद्यस्थिती सहज तपासू शकतील. यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

कर्मचारी पेंशन योजनेत (EPS) किमान पेंशन किती वाढणार आहे?

10 आणि 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या ईपीएफओच्या बैठकीत किमान मासिक पेंशन 1,000 रुपयांवरून 1,500 किंवा 2,500 रुपये करण्याचा विचार आहे. सध्या 96% पेंशनधारकांना 4,000 रुपयांपेक्षा कमी पेंशन मिळते, आणि या वाढीमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजनेचा (EDLI) लाभ काय आहे आणि त्यात काय बदल होणार आहे?

प्रत्येक ईपीएफ सदस्याला EDLI अंतर्गत 7 लाख रुपयांचे मोफत विमा संरक्षण मिळते, ज्याचा प्रीमियम कंपनी भरते. ऑक्टोबर 2025 पासून या विमा रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण अधिक मजबूत होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

