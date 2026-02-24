English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!

EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!

EPFOs Big Gift: सरकारने 7.11 लाख खाती निवडली आहेत. त्यात एकूण 30.52 कोटी रुपये आहेत. हे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतील. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 10:17 PM IST
EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!
ईपीएफओ

EPFOs Big Gift: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने एक चांगली योजना आणली आहे. ज्या लोकांच्या पीएफ खात्यात फक्त 1000 रुपयांपेक्षा कमी रक्कम आहे आणि ते 3 वर्षे निष्क्रिय आहेत, त्यांचे पैसे सरकार स्वतः परत करणार आहे. यासाठी 7.11 लाख खाती निवडली आहेत. त्यात एकूण 30.52 कोटी रुपये आहेत. हे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतील. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष म्हणजे या प्रक्रियेसाठी खातेदाराला कोणत्याही ऑफिसला जाण्याची गरज नाही. ही योजना कामगार मंत्रालयाने सुरू केली आहे. सध्या ईपीएफओकडे 31.86 लाख निष्क्रिय खाती आहेत. ज्यात 10,903 कोटी रुपये अडकले आहेत. या छोट्या खात्यांपासून सुरुवात करून सरकार डेटाबेस क्लियर करत आहे. 

निष्क्रिय खाते म्हणजे काय?

पीएफ नियमांनुसार, एखाद्या खात्यात कर्मचारी किंवा कंपनीकडून 36 महिने म्हणजे सलग 3 वर्षे कोणतेही नवीन योगदान आले नाही, तर ते खाते 'निष्क्रिय' किंवा बंद समजले जाते. जुन्या नोकरी सोडल्यानंतर अनेक लोक छोट्या पीएफ खात्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे पैसे अडकून राहतात. आता सरकारने हे छोटे खाते (1000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी) प्रथम हाताळण्याचे ठरवले आहे. यामुळे लाखो कामगारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे सहज परत मिळतील.

कोणाला मिळणार पैसे?

जे खाते आधार कार्डशी लिंक केलेले आहे आणि बँक तपशील (KYC) अपडेट केलेले आहे, त्यांना थेट पैसे मिळतील. जर खातेधारकाचा मृत्यू झाला असेल, तर नावाने नोंदवलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला पैसे दिले जातील. कोणतेही अतिरिक्त अर्ज किंवा कागदपत्र देण्याची गरज नाही. फक्त आधार आणि बँक लिंक असणे पुरेसे आहे. हे सर्व स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे होणार आहे.

पैसे कसे आणि कधी मिळतील?

ही प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित आहे. तुम्हाला काहीही करावे लागणार नाही. आधार आणि बँक KYC अपडेट असल्यास पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतील. ऑफिसला जाणे, फॉर्म भरणे किंवा कागदपत्रे दाखवणे याची गरज नाही. सरकारने सांगितले आहे की, ही रक्कम लवकरच खात्यात येईल. यासाठी कोणतीही मुदत सांगितलेली नाही, पण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

ईपीएफओ 3.0 आणि भविष्यातील फायदे

या योजनेबरोबर ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट सुरू होत आहे. यामुळे पीएफ दावा 20 दिवसांऐवजी फक्त 3 दिवसांत मंजूर होईल. कमी जोखमीचे दावे सॉफ्टवेअर स्वतः मंजूर करेल. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. भविष्यात मोठ्या रकमेच्या निष्क्रिय खात्यांनाही असाच सोपा मार्ग मिळणार आहे. ही योजना लाखो कामगारांसाठी मोठा दिलासा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
EPFO RefundInoperative EPF AccountLabour MinistryPF Balance TransferEPFO 3.0

इतर बातम्या

लवकरात लवकर इराणमधून बाहेर पडा, परिस्थिती गंभीर! भारतीय दूत...

विश्व