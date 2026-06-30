/EPFO ची डिजिटल क्रांती! आता UPI द्वारे काही मिनिटांत मिळेल PF चा पैसा; कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आपल्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने मोठी पावले टाकत आहे. नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे पीएफ खातेधारकांना क्लेम दाखल करणे, त्याची पडताळणी, मंजुरी आणि रक्कम खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होणार आहे. विशेष म्हणजे भविष्यात यूपीआयच्या माध्यमातून पीएफची रक्कम काही मिनिटांत मिळण्याचा मार्गही मोकळा होत आहे. यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
EPFO ने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केल्याने दावा निकाली काढण्याचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोएडा विभागात दाखल झालेल्या 13.67 लाखांहून अधिक दाव्यांपैकी 13.51 लाखांपेक्षा जास्त दावे ऑनलाइन निकाली काढण्यात आले आहेत. यातील जवळपास 4.90 लाख दावे ऑटो-सेटलमेंट प्रणालीद्वारे मंजूर झाले, तर सुमारे 5.75 लाख दावे अवघ्या तीन दिवसांत पूर्ण करण्यात आले. यामुळे कार्यालयीन फेऱ्या, कागदपत्रांची पडताळणी आणि अनावश्यक विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
EPFO आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत असून भविष्यात सदस्यांना UPI च्या माध्यमातून थेट PF रक्कम मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. दावा मंजूर झाल्यानंतर बँक प्रक्रियेची प्रतीक्षा कमी होऊन काही मिनिटांत रक्कम मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही सुविधा लागू झाल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत सदस्यांना आर्थिक मदत अधिक वेगाने मिळू शकेल.
ईपीएफओने अधिक आधुनिक केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे देशातील कोणत्याही भागातील सदस्यांना एकसमान आणि जलद सेवा मिळेल. सदस्यांचे खाते, KYC पडताळणी, दावा प्रक्रिया, ट्रॅकिंग आणि निधी हस्तांतरण या सर्व सेवा एका एकात्मिक प्रणालीतून पार पडतील. त्यामुळे डेटा व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित होईल आणि चुकीच्या किंवा अपूर्ण दाव्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
ईपीएफओच्या डिजिटल सुधारणांचा उद्देश केवळ सेवा जलद करणे नाही, तर देशातील संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे. भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) आणि कर्मचारी विमा (EDLI) यांसारख्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत आहे. डिजिटल प्रक्रिया वाढल्याने पारदर्शकता वाढेल, मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि सदस्यांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.
EPFO सदस्यांनी आपले UAN सक्रिय ठेवणे, आधार, पॅन आणि बँक खाते KYC पूर्ण करणे, तसेच मोबाइल क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. KYC पूर्ण असल्यास ऑटो-सेटलमेंटचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढते आणि दावा मंजुरीची प्रक्रिया जलद होते. याशिवाय सदस्यांनी केवळ अधिकृत EPFO पोर्टल किंवा अधिकृत संदेशांवरच विश्वास ठेवावा. सोशल मीडियावरील अप्रमाणित दाव्यांपासून सावध राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.