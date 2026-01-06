EPFO Pension Hike: कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 5 पट होणार वाढ; EPFO चा महाप्लान काय?, A टू Z माहिती!

EPFO Pension Hike: खासगी क्षेत्रातील लाखो नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आता निवृत्ती नंतर मिळणाऱ्या किमान मासिक पेंशनची रक्कम 1000 रुपयांवरून थेट 5000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. ही वाढ पाचपट होईल, ज्यामुळे महागाईच्या काळात वृद्ध कर्मचाऱ्यांना रोजगारानंतरच्या आयुष्यात आर्थिक आधार मजबूत होईल. महागाई आणि जीवनमानाच्या वाढत्या खर्चाला लक्षात घेऊन ही योजना आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या ईपीएस- 95 कर्मचारी पेंशन योजनाअंतर्गत पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 1000 रुपये पेंशन दिली जाते. ही रक्कम गेल्या अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही. आजच्या काळात ही रक्कम मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी अपुरी पडते. कारण किराणा, औषधे आणि इतर खर्च खूप वाढले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आणि पेंशनधारकांच्या संस्था याची जोरदार मागणी करत आहेत.
ही योजना ईपीएफओच्या अंतर्गत येते. नोकरदार आपल्या नोकरीच्या काळात पीएफमध्ये योगदान देतात, त्यातून पेंशनचा लाभ मिळतो. पेंशन मिळवण्यासाठी किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सामान्यतः 58 वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर पेंशन सुरू होते. ही योजना निवृत्ती नंतर आर्थिक सुरक्षेची हमी देते, पण सध्याची किमान रक्कम कमी असल्याने सुधारणा आवश्यक वाटते.
जर ही वाढ मान्य झाली तर खासगी क्षेत्रातील ईपीएफओ नोंदणीकृत कर्मचारी, पात्र निवृत्त व्यक्ती आणि सध्याचे कमी पेंशन घेणारे लाखो जणांना लाभ होईल. विशेषतः ज्यांच्याकडे निवृत्ती नंतर दुसरा उत्पन्नाचा स्रोत नाही, अशा वृद्धांना मोठी मदत मिळेल. यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन सुधारेल आणि गरजा भागवता येतील.
हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन आहे. ईपीएफओ आणि सरकार यावर चर्चा करत आहेत, पण अधिकृत मान्यता किंवा अधिसूचना अजून जारी झालेली नाही. कर्मचारी संघटनांनी याचे जोरदार स्वागत केले आहे. अंतिम निर्णय सरकारच्या मंजुरीवर आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प किंवा धोरण चर्चांवर अवलंबून आहे. लवकरच याबाबत स्पष्टता येऊ शकते.
पेंशन वाढीबरोबरच ईपीएफओ पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सोपी करणे, पेंशन वितरण जलद करणे आणि ज्येष्ठांसाठी सेवा सुलभ करणे यावरही काम करत आहे. ही वाढ अद्याप प्रस्तावितच आहे. त्यामुळे फक्त अधिकृत नोटिफिकेशनवर विश्वास ठेवा. आपले सेवा रेकॉर्ड अचूक ठेवा आणि ईपीएफओच्या अपडेट्स नियमित तपासा, जेणेकरून भविष्यातील लाभ मिळवता येतील, असा सल्ला देण्यात येतोय.