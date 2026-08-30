/नोकरी गेली तरी PFचे 75% पैसे लगेच! EPFOचा मोठा बदल; उरलेले 25% कधी मिळणार? जाणून घ्या नवा नियम

नोकरी जाणे किंवा नोकरी सोडावी लागणे ही आर्थिकदृष्ट्या मोठी चिंता असते. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ अर्थात प्रोविडंट फंडमधील रक्कम उपयोगी पडू शकते. ईपीएफओच्या सुधारित नियमांनुसार, बेरोजगारीच्या परिस्थितीत पात्र सदस्याला पीएफ शिल्लक रकमेपैकी 75% रक्कम तातडीने काढता येते, तर उर्वरित 25% रक्कम ठरावीक कालावधीनंतर काढता येईल. या बदलांसोबत पीएफमधून आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांमध्येही मोठे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नोकरी गेल्यानंतर किंवा राजीनामा दिल्यानंतर बेरोजगारीच्या काळात PF खात्यातील पात्र शिल्लक रकमेच्या 75% पर्यंत पैसे काढण्याची सुविधा. उर्वरित 25% रक्कम लगेच काढता येणार नाही. सलग 12 महिने बेरोजगारीची स्थिती राहिल्यानंतर उर्वरित रक्कम काढण्याची तरतूद आहे. यामुळे अचानक उत्पन्न बंद झालेल्या कर्मचाऱ्याला आर्थिक आधार मिळतो आणि त्याचवेळी निवृत्तीसाठी काही निधी राखून ठेवला जातो.
पूर्वी PFमधून आंशिक रक्कम काढण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या अटी आणि 13 प्रकारच्या तरतुदी होत्या. त्यामुळे कोणत्या कारणासाठी किती रक्कम मिळेल, याबाबत सदस्यांना अनेकदा संभ्रम निर्माण होत असे. आता या तरतुदींचे तीन व्यापक श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे—आवश्यक गरजा, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थिती. सरकारच्या माहितीनुसार, यामुळे PF काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि समजण्यास सुलभ होण्याचा उद्देश आहे.
नव्या चौकटीत गंभीर आजारावरील उपचार, मुलांचे उच्च शिक्षण आणि कुटुंबातील लग्न यांसारख्या आवश्यक खर्चांसाठी PFमधून आंशिक रक्कम काढता येते. घर खरेदी, घर बांधणे, घराची दुरुस्ती किंवा गृहकर्जाची परतफेड यांचाही घराशी संबंधित गरजांमध्ये समावेश आहे. विशेष परिस्थितीच्या श्रेणीत पात्र सदस्याला ठरावीक अटींच्या अधीन राहून PFमधून रक्कम काढण्याची अधिक मोकळीक देण्यात आली आहे.
पूर्वी वेगवेगळ्या प्रकारच्या PF आगाऊ रकमेसाठी 3 ते 7 वर्षांपर्यंतच्या सेवाकालाच्या अटी लागू होत्या. सुधारित नियमांनुसार बहुतांश आंशिक निकासीसाठी किमान सदस्यत्व कालावधी 12 महिने करण्यात आला आहे. म्हणजेच पात्र सदस्याला पूर्वीपेक्षा कमी सेवाकालानंतर PFमधील निधीचा काही भाग वापरण्याची सुविधा मिळू शकते.
नव्या व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे पात्र निकासीची गणना करताना केवळ कर्मचाऱ्याचं स्वतःचं योगदान विचारात घेतलं जाणार नाही. कर्मचारी योगदान, नियोक्त्याचं योगदान आणि या दोन्हीवर मिळालेलं व्याज यांचा पात्र PF बॅलन्समध्ये विचार केला जाईल. त्यामुळे पूर्वीच्या काही तरतुदींच्या तुलनेत पात्र सदस्याला उपलब्ध होणारी रक्कम वाढू शकते.
नोकरी गेल्यानंतर संपूर्ण पीएफ रक्कम एकाच वेळी काढून घेतल्यास भविष्यातील निवृत्तीचा निधी कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सुधारित व्यवस्थेत 25% रक्कम खात्यात राखून ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, वारंवार पीएफ काढल्यामुळे अनेक सदस्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी खात्यात अत्यल्प रक्कम उरते. त्यामुळे सध्याच्या गरजा भागवण्यासोबतच दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता टिकवण्याचा प्रयत्न या बदलातून करण्यात आला आहे.
75% निकासीचा नियम म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीत PFमधील केवळ 75%च रक्कम मिळेल, असा अर्थ नाही. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, 55 वर्षांनंतर निवृत्ती, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा काम करण्यास असमर्थता, छाटणी, स्वेच्छानिवृत्ती किंवा कायमस्वरूपी भारताबाहेर जाणे अशा काही विशेष परिस्थितींमध्ये संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्याची तरतूद कायम आहे. त्यामुळे पीएफ काढण्यापूर्वी आपली परिस्थिती कोणत्या श्रेणीत येते, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.