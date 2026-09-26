/10 वर्षे नोकरी केली तर तुम्हाला किती मिळेल पेन्शन? समजून घ्या EPSचा हिशोब!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात ईपीएफमध्ये निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही पेन्शन किती मिळणार, यासाठी पगारासोबतच संबंधित कर्मचाऱ्याची पेन्शनयोग्य सेवा किती वर्षांची आहे, हे महत्त्वाचे ठरते. EPS पेन्शनचा हिशोब एका ठराविक सूत्रानुसार केला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याची पेन्शनयोग्य सॅलरी ₹20,000 आणि सेवा 10 वर्षांची असेल, तर त्याला किती पेन्शन मिळू शकते, हे जाणून घेऊया.
EPFOच्या नियमानुसार EPS पेन्शनची गणना करण्यासाठी सूत्र वापरले जाते— मासिक पेन्शन = (पेन्शनयोग्य वेतन × पेन्शनयोग्य सेवा) ÷ 70. येथे पेन्शनयोग्य वेतन म्हणजे साधारणपणे निवृत्तीपूर्व शेवटच्या 60 महिन्यांतील सरासरी वेतन, तर पेन्शनयोग्य सेवा म्हणजे EPSमध्ये योगदान दिलेल्या पात्र सेवेचा कालावधी. त्यामुळे फक्त शेवटचा पगार किती होता, यावर पेन्शन ठरत नाही.
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याची पेन्शनयोग्य सॅलरी ₹20,000 आहे आणि त्याने 10 वर्षे ईपीएफ अंतर्गत सेवा पूर्ण केली आहे. अशावेळी गणना अशी होईल-₹20,000 × 10 ÷ 70 = ₹2,857. म्हणजे या उदाहरणानुसार कर्मचाऱ्याला दरमहा अंदाजे ₹2,857 पेन्शन मिळू शकते. मात्र ही गणना त्या परिस्थितीवर आधारित आहे ज्यामध्ये ₹20,000 हीच लागू असलेली पेन्शनयोग्य वेतनरक्कम गृहीत धरली आहे. प्रत्यक्ष पेन्शनसाठी लागू नियम आणि पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.
ईपीएफ अंतर्गत नियमित मासिक पेन्शन मिळण्यासाठी सामान्यतः किमान 10 वर्षांची पात्र पेन्शन सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा केली असल्यास नियमित मासिक पेन्शनचा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला जातो. सेवा जितकी जास्त, तितकी सूत्रानुसार पेन्शनची रक्कम वाढू शकते. 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त पात्र सेवा पूर्ण करणाऱ्या सदस्यांच्या गणनेत दोन वर्षांची अतिरिक्त वेटेजही लागू होते.
हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ईपीएफमध्ये पेन्शनयोग्य वेतनावर वेतन मर्यादा लागू होऊ शकते. त्यामुळे एखाद्याचा प्रत्यक्ष बेसिक पगार ₹20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त असला, तरी संबंधित नियमांनुसार संपूर्ण पगार पेन्शनच्या गणनेत घेतला जाईलच असे नाही. उच्च पेन्शनचा पर्याय घेतला आहे की नाही, तसेच संबंधित सदस्यावर कोणते नियम लागू आहेत, यावर गणना अवलंबून असते.
ईपीएफओशी संबंधित व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीसाठी बचत आणि पेन्शनसोबत इतर सामाजिक सुरक्षा लाभही मिळतात. ईपीएफमध्ये जमा झालेली रक्कम नियमांनुसार निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी मिळू शकते, तर ईपीएफ अंतर्गत पात्रता पूर्ण केल्यास नियमित मासिक पेन्शन मिळते. याशिवाय एम्लॉइ डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्यूरन्स म्हणजेच ईडीएलआय अंतर्गतही विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे पगार, सेवा कालावधी आणि लागू ईपीएफओ नियम समजून घेणे कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.