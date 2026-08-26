/25 वर्षे नोकरी केली तर किती पेन्शन मिळेल? ₹15 हजार पगार असलेल्यांना किती मिळेल रक्कम? जाणून घ्या!

खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएससोबत एम्प्लॉयी पेन्शन स्किम (EPS-95) ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनातील महत्त्वाची व्यवस्था आहे. EPS अंतर्गत मिळणारी मासिक पेन्शन ही कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण शेवटच्या पगारावर ठरत नाही. पेंशन योग्य वेतन आणि पेंशन योग्य सेवा कालावधी या दोन प्रमुख घटकांवर तिची गणना होते. सामान्य EPS गणनेत 1 सप्टेंबर 2014 नंतर लागू असलेल्या नियमांनुसार पेंशन योग्य वेतनाची कमाल मर्यादा ₹15,000 आहे.
EPFOच्या नियमानुसार मासिक EPS पेन्शनसाठी सूत्र आहे,मासिक पेन्शन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70.येथे ‘पेंशन योग्य वेतन’ आणि ‘पेंशन योग्य सेवा’ हे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. EPFOच्या FAQनुसार, सामान्य प्रकरणात पेंशन योग्य वेतन हे निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनावर आधारित असते.
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याची पेंशन योग्य सेवा 25 वर्षे आहे आणि पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 आहे. तर हिशोब असा होईल.₹15,000 × 25 ÷ 70 = ₹5,357.14.म्हणजे या उदाहरणात संबंधित कर्मचाऱ्याला साधारण ₹5,357 मासिक EPS पेन्शन मिळू शकते. हा गणिती उदाहरणावर आधारित अंदाज आहे; प्रत्यक्ष पेन्शन पात्रता आणि लागू नियमांनुसार ठरते.
जर मासिक पेन्शन सुमारे ₹5,357 असेल, तर 12 महिन्यांचा साधा हिशोब केल्यास₹5,357 × 12 = ₹64,284.म्हणजे या उदाहरणात वर्षभरात सुमारे ₹64,284 EPS पेन्शन मिळू शकते. मात्र ही रक्कम उदाहरणासाठी आहे. प्रत्यक्ष पेन्शनमध्ये सेवा कालावधी, पेंशन योग्य वेतन आणि संबंधित EPS नियमांचा परिणाम होतो.
इथे एक महत्त्वाचा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार ₹20,000, ₹30,000 किंवा त्याहून अधिक असला, तरी सामान्य ईपीएस गणनेत ₹15,000 ची वेतन मर्यादा लागू होऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण बेसिक पगारावर ईपीएस पेन्शन मोजली जाईलच असे नाही. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, 1 सप्टेंबर 2014 पासून योजनेत प्रवेश करणाऱ्या सदस्यांसाठी पेंशन योग्य वेतनाची मर्यादा ₹15,000 आहे.
कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या EPF योगदानाची रचना समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. ईपीएफओच्या माहितीनुसार, नियोक्त्याच्या 12% योगदानातील 8.33% हिस्सा EPSमध्ये जातो. केंद्र सरकारकडूनही EPSमध्ये निर्धारित मर्यादेपर्यंत योगदान दिले जाते. त्यामुळे ईपीएस ही पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे.
नाही. हायर पेन्शनसाठी पात्र ठरलेल्या काही कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे नियम लागू होऊ शकतात. विशेषतः 1 सप्टेंबर 2014 रोजी अस्तित्वात असलेले आणि संबंधित जुन्या तरतुदींनुसार वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक वेतनावर ईपीएस योगदानाची निवड केलेले पात्र सदस्य वेगळ्या गणनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. त्यामुळे जास्त पगार असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन सरसकट ₹15,000 च्या मर्यादेवरच ठरेल, असे मानणे अचूक नाही.
25 वर्षांची पेंशन योग्य सेवा आणि ₹15,000 पेंशन योग्य वेतन हे गृहीत धरल्यास ₹5,357 मासिक रक्कम मिळते. पण प्रत्येक ईपीएस सदस्याची वास्तविक पेन्शन याच प्रमाणात असेल असे नाही. कारण पेंशन योग्य वेतनाची गणना, सेवा कालावधी, ईपीएसमध्ये प्रवेशाची तारीख, योगदानाचा इतिहास आणि हायर पेन्शनशी संबंधित पात्रता यानुसार अंतिम रक्कम बदलू शकते. त्यामुळे निवृत्तीचे नियोजन करताना केवळ बेसिक पगार पाहण्याऐवजी EPFOच्या अधिकृत नोंदी आणि लागू नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे.