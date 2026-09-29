/₹15 हजारांची मर्यादा आता ₹25 हजार; निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार? मोठी अपडेट समोर!

ईपीएफओ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अनिवार्य EPF कव्हरेजसाठी वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्यात आली आहे. ही सुधारणा 17 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे ₹15,000 ते ₹25,000 मासिक वेतन असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ, ईपीएस आणि EDLIच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, वेतन मर्यादा वाढली म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन आपोआप वाढेल असे नाही; पेन्शनसाठी सेवा कालावधी, पेन्शनेबल वेतन आणि EPS सदस्यत्व यांचा विचार होतो.
यापूर्वी EPFOच्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी वेतन मर्यादा ₹15,000 होती. आता ती ₹25,000 प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. त्यामुळे ₹15,000 ते ₹25,000 दरम्यान वेतन असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांचा EPF आणि संबंधित योजनांमध्ये समावेश होऊ शकतो. नवीन नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान पूर्वी ₹15,000च्या वेतन मर्यादेपर्यंत मर्यादित होते, त्यांच्यासाठी लागू नियमांनुसार ₹25,000 किंवा प्रत्यक्ष वेतन, यापैकी कमी रकमेवर योगदान मोजले जाऊ शकते.
EPS अंतर्गत मासिक पेन्शनचे मूलभूत सूत्र आहे. मासिक पेन्शन = पेन्शनेबल वेतन × पेन्शनेबल सेवा ÷ 70.पेन्शनेबल वेतन साधारणपणे ईपीएफमधून बाहेर पडण्यापूर्वीच्या शेवटच्या 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनावर, लागू वेतन मर्यादेच्या अधीन राहून, आधारित असते. त्यामुळे नवीन ₹25,000 मर्यादा लागू झाल्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्यांचे संबंधित सरासरी वेतन ₹25,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि जे आवश्यक कालावधीसाठी नव्या मर्यादेनुसार योगदान करतात, त्यांच्या पेन्शन गणनेचा आधार पूर्वीच्या ₹15,000 ऐवजी ₹25,000पर्यंत जाऊ शकतो.
उदाहरण म्हणून, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे पेन्शनेबल वेतन ₹25,000 आणि पेन्शनेबल सेवा 33 वर्षे असल्यास, EPSमधील दोन वर्षांच्या वजनाचा नियम लागू झाल्यावर गणनेसाठी 35 वर्षे विचारात घेतली जाऊ शकतात. अशा उदाहरणात पेन्शन ₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रतिमहिना इतकी येते. जुन्या ₹15,000 वेतन मर्यादेवर याच पद्धतीने गणना केल्यास रक्कम ₹7,500 होते. मात्र हा उदाहरणाधारित हिशोब आहे; प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ₹12,500 पेन्शन मिळेलच असे नाही.
उपलब्ध उदाहरणांनुसार, ₹25,000 हे पेन्शनेबल वेतन गृहीत धरल्यास सेवा कालावधी वाढला की पेन्शनची रक्कमही वाढते. उदाहरणार्थ, 10 वर्षांच्या सेवेसाठी साधारण ₹3,571, 20 वर्षांच्या सेवेसाठी दोन वर्षांचा वजनाचा नियम लागू झाल्यास सुमारे ₹7,857, तर 30 वर्षांच्या सेवेसाठी वजनासह सुमारे ₹11,429 असा अंदाज येतो. प्रत्यक्ष पेन्शन ठरवताना पात्र सेवा, EPS सदस्यत्वाचा कालावधी, शेवटच्या 60 महिन्यांचे सरासरी वेतन आणि लागू नियम विचारात घेतले जातात.
वेतन मर्यादा वाढल्याचा परिणाम ईपीएफ आणि EDLIवरही होतो. नियोक्त्याच्या योगदानातील लागू 8.33 टक्के हिस्सा EPSकडे जातो. ₹25,000च्या मर्यादेनुसार कमाल EPS योगदानाचा आधारही वाढून ₹25,000पर्यंत जाऊ शकतो. याशिवाय EDLI विमा संरक्षणाच्या गणनेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र कर्मचाऱ्याचा वास्तविक लाभ त्याचे वेतन, EPS सदस्यत्व, सेवा कालावधी, योगदानाची पद्धत आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे ₹25,000ची नवीन मर्यादा म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला थेट ₹12,500 पेन्शन मिळेल, असा अर्थ काढणे योग्य नाही.