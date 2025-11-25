English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Essay on Constitution Day : 'संविधानाचे महत्त्व अन् मूल्य...' 2 मिनिटांत मांडा महत्त्वाचे मुद्दे

Samvidhan Diwas Nibandh: दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला संविधान स्वीकारल्याची आठवण करून देतो. तुम्हाला संविधान दिन किंवा संविधानावर निबंध लिहिण्यास सांगितले जाऊ शकते, म्हणून येथे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 25, 2025, 10:44 PM IST
Constitution Day Essay in Marathi : संविधान दिन दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस विशेष आहे कारण भारतीय संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले. नागरिकांमध्ये संविधानाचे महत्त्व आणि मूल्ये वाढविण्यासाठी भारत सरकारने 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी अधिकृतपणे त्याची घोषणा केली. हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच, हा लेख संविधान दिनावर सोप्या भाषेत निबंध कसा लिहायचा ते स्पष्ट करेल.

संविधान दिनावर 100 शब्दांत निबंध

भारतीय संविधान हा देशाच्या प्रशासनाचे मार्गदर्शन करणारे नियम आणि कायद्यांचा संच आहे. संविधान हे देशातील प्रत्येक लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष रचनेचा कणा आहे. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे, ज्यामध्ये सरकारच्या राजकीय तत्त्वांची, कार्यपद्धतींची आणि अधिकारांची चौकट तपशीलवार आहे. भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यास २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सुरुवात झाली आणि तो २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आला. म्हणूनच, भारतात २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय संविधान स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो.

300 शब्दांमध्ये संविधान दिनावर निबंध 

तुम्ही तुमचा निबंध प्रस्तावनेने सुरू करता. प्रथम, तुम्ही विषयाची रूपरेषा तयार करता. नंतर, विषयाचे तपशीलवार वर्णन करणारे लहान परिच्छेद लिहा आणि निष्कर्षाने समाप्त करा. तुम्ही तुमचा निबंध अशा प्रकारे सुरू करू शकता... भारतीय संविधान स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो. संविधान दिन प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा आहे कारण तो आपल्याला मूलभूत अधिकारांबद्दल सांगतो.

भारताची राज्यघटना कधी अंमलात आली?

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, भारताच्या संविधान सभेने भारतीय संविधान स्वीकारले आणि ते 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आले. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने नागरिकांमध्ये संविधानाच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाची अधिसूचना केली.

संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी इतके दिवस लागले

भारतीय लोकांच्या प्रतिनिधींनी दीर्घ वादविवाद आणि चर्चेनंतर भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला. हे जगातील सर्वात तपशीलवार संविधान आहे. १९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या संविधान सभेने भारताचे संविधान तयार केले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आणि डॉ. भीम राव आंबेडकर यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. संविधान तयार करण्यासाठी एकूण १६६ दिवस लागले. भारतीय संविधानाची रचना करताना, ब्रिटिश, आयर्लंड, स्विस, फ्रेंच, कॅनेडियन आणि अमेरिकन संविधानांची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली होती.

तुमच्या निबंधाच्या शेवटी, तुम्हाला एक निष्कर्ष लिहावा लागेल. तुम्ही तो असा लिहू शकता: देशाला एकसंध आणि मजबूत लोकशाही बनवण्यात संविधानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. संविधान दिन आपल्याला आठवण करून देतो की आपण आपल्या अधिकारांचा आदर केला पाहिजे आणि आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत. तो आपल्याला राष्ट्राचे जबाबदार नागरिक बनण्याची प्रेरणा देतो.

संविधान दिनावर निबंध कसा लिहावा?

संविधान दिनावर तुमचा निबंध सोप्या आणि सोप्या भाषेत सुरू करा. चांगल्या हस्ताक्षरात, संविधान दिनाचे वर्णन करा. तुम्ही संविधान दिनाचा इतिहास, संविधान आणि त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींचे वर्णन करू शकता. तुम्ही या दिवसाचे महत्त्व, संविधानाचे महत्त्व, देशाचे स्वातंत्र्य आणि संविधानातील काही कलमांचा देखील उल्लेख करू शकता.

