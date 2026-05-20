/Essel Group @100: शतकभराचा प्रवास; व्यवसायाबरोबर समाजकार्यातही ठसा उमटवणारी कामगिरी!

Essel Group @100: भारताच्या उद्योगजगतात Essel Group ने 100 वर्षांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या शतकीय प्रवासात समूहाने अनेक चढ-उतार अनुभवले, पण ठाम विचारसरणी आणि मूल्यांवर आधारित वाटचालीमुळे प्रत्येक संकटावर मात करत नवे यश मिळवले. डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या कुटुंबातील परंपरागत मूल्ये—भीती न बाळगणे, ध्येयावर ठाम राहणे आणि सत्याच्या मार्गावर चालणे—यामुळेच Essel Group ने व्यवसायासोबत समाजातही वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
Essel Group चा 100 वर्षांचा प्रवास धैर्य, चिकाटी आणि नवकल्पनांनी भरलेला आहे. या काळात समूहाने पाच मोठ्या संकटांचा सामना केला, मात्र प्रत्येक वेळी नव्या जोमाने उभारी घेतली. संस्थापक कुटुंबाने दिलेले तीन मूलमंत्र—भीतीवर मात करा, आपल्या संकल्पावर ठाम रहा आणि प्रामाणिकतेपासून दूर जाऊ नका—हेच यशाचे मुख्य आधार ठरले.
एस्सेल ग्रुपच्या विविध कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. एस्सेल प्रॉपॅकने ‘ट्यूब ऑफ द इयर अॅवॉर्ड’मध्ये अनेक पारितोषिके पटकावली. डॉ. सुभाष चंद्रा यांना इंटरनॅशनल इमी डायरेक्टोरेट अवॉर्ड (International Emmy Directorate Award) सारखा प्रतिष्ठेचा सन्मान मिळाला. तसेच ZEE ब्रँडला भारतातील सर्वोत्तम ब्रँड्सच्या यादीत स्थान मिळाले, तर DishTV ला “Most Trusted Brand” म्हणून गौरवण्यात आले.
EsselWorld सारख्या भारतातील मोठ्या मनोरंजन उद्यानाने राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार जिंकले आहेत. तसेच एस्सेल इन्फ्राच्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी जागतिक संस्थांकडून मान्यता मिळाली. यावरून समूहाची केवळ नफा नव्हे तर पर्यावरण आणि गुणवत्तेवरही भर असल्याचे स्पष्ट होते.
झी इन्स्ट्रिट्यूट ऑफ क्रियेटीव्ह आर्ट्स (Zee Institute of Creative Art, ZICA) सारख्या संस्थांद्वारे एस्सेल ग्रुपने शिक्षण क्षेत्रातही ठसा उमटवला आहे. ग्राफिक आणि अॅनिमेशन डिझाइन प्रशिक्षणात ZICA ला आशियातील वेगाने वाढणारी संस्था म्हणून गौरवण्यात आले. यामुळे अनेक तरुणांना कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
Essel Group केवळ व्यवसायापुरता मर्यादित न राहता समाजकार्यातही सक्रिय आहे. एकल मुव्हमेंटद्वारे ग्रामीण भागात शिक्षण पोहोचवले जाते. ग्लोबल विपश्यना फाऊंडेशन मानसिक आरोग्यासाठी कार्य करते, तर तालिम रिसर्च फाऊंडेशन शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देते. डीएसई फाऊंडेशन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवते.
एस्सेल ग्रुपचा 100 वर्षांचा प्रवास हा केवळ व्यावसायिक यशाची कहाणी नसून मूल्ये, समाजसेवा आणि सातत्यपूर्ण प्रगती यांचे उदाहरण आहे. व्यवसाय आणि समाज यांच्यात समतोल साधत पुढे जाण्याची ही भूमिका भविष्यातील उद्योगांसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आहे.