/Essel Group @100: डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सांगितली सर्वोत्तम यशाची व्याख्या

Essel Group @ 100 Dr. Subhash Chandra Speech: 'एस्सेल ग्रुप'च्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून ते भविष्यातील वाटचालीसंदर्भात डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी भाष्य करताना कर्मचाऱ्यांना संबोधित केलं.
Essel Group @ 100 Dr. Subhash Chandra Speech: भारताच्या उद्योगजगतात 'एस्सेल ग्रुप'ने (Essel Group ) 100 वर्षांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या शतकीय प्रवासानिमित्त 'एस्सेल ग्रुप'चे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना 'एस्सेल ग्रुप'च्या 100 वर्षांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. 'एस्सेल ग्रुप'च्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून ते भविष्यातील वाटचालीसंदर्भात डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या संवादासंदर्भात भाष्य केलं.
"'एस्सेल ग्रुप' आपला 100 वर्षांचा प्रवास पूर्ण करत आहे. या यात्रेतील 42 वर्षांच्या गोष्टी मी ऐकल्या आहेत. मी नशीबवान आहे की उरलेल्या 58 वर्षांचा प्रवास मी स्वत: केला आहे. हा प्रवास भारताच्या विभाजनापूर्वीच्या संयुक्त पंजाबमधून सुरु झाला. 1927 पासून हा प्रवास सुरु झाल्यानंतर 40 वर्ष असाच सुरु होता. 1967 मध्ये पहिल्यांदा कुटुंबामध्ये वाटणी झाली. त्यानंतर 1981 साली आपल्या समुहाने पहिल्यांदा 100 कोटींचा टप्पा गाठला. त्यावेळी दिल्लीतील माझ्या घरी केलेलं सेलीब्रेशन मला आजही आठवतं," असं 'एस्सेल ग्रुप'च्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल बोलताना डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणाले.
"हा प्रवास फारच छान होता. कोणत्याही कौटुंबिक उद्योगामध्ये होतो तसा येथे भावनिक पाठिंबा फार महत्त्वाचा ठरला. याबद्दल लोक चर्चा करतील पण त्याची इतिहासात नोंद होईल. ज्या लोकांनी मला भावनिक साथ दिली त्यांचे मी आभार मानतो. मी स्वत:साठी कोणतीही संपत्ती जमा केलेली नाही. याबद्दल अनेकदा सार्वजनिक स्तरावर चर्चा झाली. मला बदनाम करण्याचा खोटे आरोप लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यात यश आलं नाही," असंही डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणाले.
"शंभर वर्षातील या प्रवासामध्ये बरेच चढ उतार आले. त्यामधून आपल्याला बरंच काही शिकता येईल. अनेकदा मोठ्या बदलाची सुरुवात एखाद्या छोट्या गोष्टीची दखल घेतल्याने होते. या बदलामधून अनेकांची आयुष्य बदलतात. एखाद्याचं भविष्य बदलण्यासारखं काम असेल तर ते सर्वोत्तम यश असतं," अशा भावना डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी व्यक्त केल्या.
"या कंपनीत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला अभिमान वाटावा असा या एस्सेल ग्रुपचा इतिहास आहे. मागील इतिहासाबद्दल आपल्याला बोलता येईलच पण पुढील 100 वर्षांसाठी आपण मार्ग तयार केला पाहिजे. आपण अनेकांना मार्ग दाखवण्याचं काम केलं पाहिजे. आपला हा समूह हा भारतातील सर्वात आधीच्या स्टार्टअपपैकी एक आहे. त्यामुळेच स्टार्टअप कल्चरमधून अधिक क्रिएटीव्ह राहता येतं, अधिक ऊर्जा तुमच्यात राहते हेच आतापर्यंतच्या प्रवासातून दिसून आलं आहे," असं डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणाले.