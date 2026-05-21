Essel Group @100: 'शताब्दी वर्षापुरताच नव्हे, पुढच्या शंभरीसाठीसुद्धा एस्सेल समुह देशासाठी समर्पित असेल', डॉ. सुभाष चंद्रांचा विश्वास

100 years of Essel Group: एखाद्या गोष्टीप्रतिची आत्मियता, जिद्द आणि चिकाटी प्रचंड संघर्षानंतर अखेर यशाचा मार्ग दाखवून देतेच. अशाच जिद्दीचं उदाहरण म्हणजे एस्सेल समुह आणि त्यांची प्रचंड व्याप्ती....
100 years of Essel Group: भारतीय माध्यम विश्वामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत एक भक्कम पाया रचणाऱ्या आणि त्या पायावर महत्वाकांक्षांचे गड रचणारा एक दिग्गज समुहम म्हणजे 'एस्सेल ग्रुप'. स्वप्नांवर प्रचंड विश्वास असेल आणि कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करत यशशिखरापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता असेल तर या प्रवासात अडथळेसुद्धा नगण्य असतात हेच या समुहानं यशप्राप्ती करत सिद्ध करून दाखवलं. 100 वर्षांचा या मुहाचा प्रवास वर्षानुवर्षांचा संघर्ष, संकल्प, समर्पकता, सेवा आणि यशाचं एक मूर्तीमंत उदाहरण आहे. गोयल कुटुंबाच्या चार पिढ्यांनी यशाची ही अविश्वसनीय कथा लिहिली. जी प्रत्यक्षात नेतृत्त्वं कौशल्य, दूरदृष्टी, आव्हानं पेलण्याची क्षमता, हार न मानण्याचा स्वभार आणि समाजसेवेचं भान अशा तत्त्वांमुळं राष्ट्रहितात कायमच तत्पर राहिली. कैक मार्गांनी एस्सेल समुहानं जगाच्या पाठीवर संपूर्ण देशाला नावलौकिक मिळवून दिला. यशाची गगनभरारी घेतली.
आजच्या क्षणापासून 100 वर्षांपूर्वी एस्सेल समुहाची सुरुवात हरियाणातील हिसार इथं आगदमपूरमध्ये झाली होती. जिथं, श्री जगन्नाख गोएंका यांनी यांनी धान्याचं दुकान सुरू केलं. काळ पुढं आला आणि कुटुंबाचा व्यवसायसुद्धा वाढत गेला. प्रवासात बरेच चढ- उतार आले, विरामही आले आणि हा व्यवसाय दिल्लीपर्यंत पोहोचला. धान्याच्या दुकानात आता दिल्लीच्या मोतियाखानची डाळही दिसू लागली. दिवस, महिने, वर्ष पुढे गेली आणि मग उजाडलं 1969 हे वर्ष. जेव्हा गोयल कुटुंबात वाटणी झाली. याच वळणावर 1970 मध्ये व्यवसाय जगतात सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या ऐन तारुण्यात व्यवसाय क्षेत्रात उडी घेतली. स्वत:च्या मूल्यांवर विश्वास ठेवत अफाट क्षमतेवर त्यांची निष्ठा होती. एक योगायोग म्हणा, पण तेव्हा या 20 वर्षीय तरुणाच्या खिशात 17 रुपये होते. पण, त्यांच्या विचारांची आणि स्वप्नांची श्रीमंती अमाप होती. याच स्वप्नांनी त्या तरुणानं आकाशात झेप घेतली.
धान्याचा व्यवसाय आता इतरही क्षेत्रांमध्ये प्रगती करु लागला पाहता पाहता 1976 मध्ये एस्सेल समुह जन्मास आला. सोबतच एक असा प्रवाह जन्मला ज्यामुळं देशानं नवा विचार, नवे मनसुबे आणि संकल्पाचा सामना केला. 1981 मध्ये पहिल्यांदाच Essel Propack Limited नं देशात laminated tubes आणल्या. 1990 मध्ये मुंबईत भारतातील सर्वात पहिलं आधुनिस amusement park Esselworld सुरू झालं. 1992 मध्ये पहिलं सॅटेलाईट टेलिव्हिजन चॅनल Zee TV सुरु झालं आणि ही ठरली भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील एक क्रांती.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्यासाठी यशाची व्याख्या फक्त व्यवसाय उभा करण्यापुरताच सीमित नसून, भारतीय महत्त्वाकांक्षा जगभरात कुठंही गर्वानं मान उंचावू शकते हे सिद्ध करणं म्हणजे त्यांच्यासाठी यश होतं. एस्सेल समुहानं हाच संकल्प प्रत्यक्षात उकरवून दाखवला. मात्र 100 वर्षांच्या या प्रवासाच कायम यशानंच साथ दिली असं नाही. 5 वेळा असेही क्षण आले जेव्हा या समुहानं संकटांचा सामना केला, जेव्हा सर्वकाही संपल्याचीच भावना घर करून केली. मात्र का काळही सरला. हे शक्य झालं ते म्हणजे समुहाच्या दीर्घकालीन दृढ संयम आणि विचारसरणीमुळं. याच संयम आणि विचारांच्या बळावर एस्सेल समुहानं 100 वर्षांच्या कालावधीत उल्लेखनीय प्रवास केला.
हा मोठा प्रवास पाहता, झी समुहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा म्हणतात, '100 वर्षांचा प्रवास हे मोठं यश आहे. मात्र ही एक जबाबदारीसुद्धा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे स्थान अबाधिक ठेवणं, त्याचं संरक्षण करणं. त्यातून बोध गयेणं आणि या संस्थेला पुढे नेणं. 100 वर्षांचा काळ हा सुरूही झालाय आणि पूर्णही झालाय. एस्सेल समुह येत्या शंभर वर्षांसाठीसुद्धा देशआणि समाजाच्या प्रगतीसह सेवेसाठी समर्पित असेल.'