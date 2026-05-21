/Esselgroup@100 : स्टार्टअप यशस्वी करण्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 10 गुरुमंत्र

Esselgroup@100 : भारताच्या उद्योगजगतात Essel Group ने शतक पूर्ण केलंय. एस्सेल ग्रुपचा 100 वर्षांचा प्रवास हा दृढनिश्चय, समर्पण, संघर्ष, सेवा आणि यशाची एक अतुलनीय कहाणी आहे. शतकपूर्ती निमित्त डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी तरुणांना स्टार्टअप यशस्वी करण्यासाठी गुरुमंत्र दिले आहेत.
Esselgroup@100 : एस्सेल ग्रुपचा 100 वर्षांचा प्रवास हा कंपनीतील सदस्यांसाठी असो अख्खा देशासाठी प्रेरणादायी आहे. 1926 मध्ये हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील आदमपूर इथे एस्सेल ग्रुपचा पाया रचला गेला. श्री. जगन्नाथ गोएंका यांनी धान्याचे दुकान सुरू करुन आज भारताच्या उद्योगजगतात उंच शिखर गाठलंय. आज 'एस्सेल ग्रुप'चे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी देशभरातली त्यांच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, स्टार्टअप सुरु करण्यामध्ये भारतातील सर्वात आधीच्या स्टार्टअपपैकी एक आहे. अशात त्यांनी शतकपूर्ती निमित्त डॉ.सुभाष चंद्र यांनी नवीन पिढीला स्टार्टअप यशस्वी करण्यासाठी गुरुमंत्र दिले आहेत.
1. तुम्हाला जर स्टार्टअप सुरु करायचे असेल तर न थकता न हरता सातत्याने काम करणे गरजे आहे. स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला क्रिएटिव्ह असणे गरजेचे आहे. मार्केटचा चांगला अभ्यास असणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.
2. लोकांना काय आवडतं काय नाही हे लक्षात घेऊन मार्केटमध्ये आपलं प्रोडक्ट आणलं पाहिजे. लोकांना न आवडणारे उत्पादन घेऊन मार्केटमध्ये असल्यास तुम्हाला काही केल्या यश मिळणार नाही. तसंच ग्राहकांऐवजी गुंतवणूकदारांच्या मागे धावू नका. ग्राहकांना प्राधान्य द्या. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या गरजेपेक्षा जास्त खर्च कधी करु नका.
3. कठोर परिश्रमाची दखल घेणे, त्याचे बक्षीस देणे आणि संघाला प्रेरित ठेवणे हे उद्योगाचे सूत्र आहे. कामगिरीचे मोजमाप कामगिरी मूल्याच्या आधारावर करण्यात यावी.
4. ते म्हणतात की, जुन्या विचारसरणीला मोडण्याचे धाडस करणाऱ्यांकडूनच खरे नवोन्मेष साध्य होण्यास मदत होते. त्यांच्या 'सर्व नियम मोडा' या शिकवणीचा अर्थ असा आहे की, काहीतरी नवीन साध्य करण्यासाठी पारंपरिक सीमा तोडणे गरजेचे असतं.
5. सुभाष चंद्र यांनी स्पष्ट सांगितलं की, व्यवसाय केवळ तर्कावर चालत नाही; भावनाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. लोकांशी व्यवहार करताना संयम, समजूतदारपणा आणि आदर आवश्यक असतो. भावनिक स्थिरतेमुळे मजबूत नातेसंबंध निर्माण होण्यास मदत मिळते.
6. नेता तोच असतो ज्याच्यामध्ये नेतृत्वाची दृढ श्रद्धा दिसून येते. जो आपल्या मार्गदर्शनाने इतरांना प्रेरणा देऊ शकतो तोच नेता बनू शकतो. एक चांगला नेता आपल्या चुका मान्य करायला कधी मागेपुढे पाहत नाही. जर संघाने नेत्याची चूक सुधारली, तर ते संघाची प्रशंसा करतात आणि लोकांना प्रेरित करतात. त्याचा विश्वास आहे की, नेत्याचे काम केवळ दिशा देणे नाही, तर संघाला पुढे घेऊन जाणे हेदेखील असतं.
7. सोशल मीडियाला प्राधान्य द्या. मार्केटिंगसाठी त्याचा पुरेपूर फायदा घ्या. सुभाष चंद्र म्हणतात की, व्यवसायाची खरी ताकद त्याच्या लोकांमध्ये असते. ग्राहकांना आणि कर्मचाऱ्यांना आनंदी ठेवणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. चांगले संबंध कंपनीचे दीर्घायुष्य ठरवतात. व्यवसायातील सर्वात मोठी गुंतवणूक म्हणजे विश्वास हा असतो.
8. पुढे ते म्हणाले की, नवोन्मेष केवळ पैशावर अवलंबून नसतो, तर तो बुद्धिमत्ता आणि जिज्ञासेच्या पायावर उभा असतो. त्यांनी वारंवार हे निदर्शनास आणून दिलंय की, सामान्य माणूससुद्धा असाधारण नवनिर्मिती करण्याची ताकद ठेवतो.
9. ते आवर्जून सांगतात की, यशापेक्षा अपयश अधिक आपल्याला गोष्टी शिकवून जातो. जे अपयश स्वीकारायला शिकतात, तेच भविष्यात खंबीर उद्योजक म्हणून नावारूपाला येतात. अपयशाला घाबरू नका; त्याला एक शिक्षक म्हणून स्वीकारा आणि त्यातून शिकून पुढे वाटचाल करत राहा.
10. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसायातील खरा शत्रू हा जोखीम पत्करण्याची भीती तुमच्या मनात येणं. जे भीतीवर मात करण्यात यशस्वी होतात. अशीच लोक मोठी जोखीम घेऊन यशस्वी उद्योजक बनतात. भीतीला अडथळा न बनवता तिला प्रेरणा म्हणून स्वीकार करा.