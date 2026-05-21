Essel Group @100: : टाईपरायटरपासून ते टेलिप्रॉम्प्टरपर्यंत; मागील काही वर्षांत माध्यम क्षेत्रातील 'या' दिग्गज समुहानं कशी घेतली गरुडझेप

Essel Group @100: भारतातील व्यवसाय क्षेत्रात एक असा समुह शतभरापूर्वी उदयास आला, त्यानं अतिशय यशस्वीपणे शतकी कामगिरी पूर्ण केली आहे.
नवी दिल्ली: (Essel Group @100) भारतातील एक अग्रगण्य आणि बहु-दशलक्ष डॉलर्सची उलाढाल असलेला व्यावसायिक समूह—'एस्सेल समूह' (Essel Group)—आपल्या नाविन्य, नेतृत्व, विकास आणि जगामध्ये घडवून आणलेल्या परिवर्तनाच्या १०० वर्षांचा उत्सव साजरा करत आहे. १०० वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १९२६ मध्ये, देशाच्या कृषी विकासाला गती मिळाली होती; आणि नेमक्या त्याच वेळी एस्सेल समूहाने धान्य व्यापाराच्या क्षेत्रात आपला प्रवेश केला. या १० दशकांच्या कालावधीत, एस्सेल समूह हा एक बहु-अब्ज डॉलर्सचा व्यावसायिक समूह बनला आहे. माध्यम, मनोरंजन, पॅकेजिंग, रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, वित्त, मौल्यवान धातू आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये या समूहाचे व्यापक अस्तित्व आहे.
गेल्या १० दशकांमध्ये, आपल्या सर्व व्यवसायांमध्ये 'मूल्यनिर्मिती' (Value Creation) करण्याबाबत एस्सेल समूहाने एक अत्यंत प्रभावी आणि गौरवशाली इतिहास घडवला आहे. आपल्या ग्राहकांना 'सर्वोत्तम दर्जा' (Best in Class) देण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन, समूहातील विविध कंपन्या अद्ययावत नाविन्यपूर्ण गोष्टी आणि सर्वोत्तम मूल्य-आधारित सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. जगभरात पसरलेले कामकाज आणि ४०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची भक्कम फळी यांच्या जोरावर, एस्सेल समूहाची ताकद दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
उदारीकरणापूर्वी, भारतीय दूरचित्रवाणी क्षेत्र अत्यंत कडक नियमांच्या अधीन होते; तसेच त्यातील कार्यक्रम (content) एकसुरी असत आणि आशयातील विविधता व प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या दोन्ही बाबतीत ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. एस्सेल ग्रुपच्या आगमनाने या क्षेत्राचे स्वरूपच बदलून टाकले; त्यांनी जाहिरातींतून मिळणारा महसूल, प्रेक्षकांचे वर्गीकरण आणि वैविध्यपूर्ण कार्यक्रम यांवर आधारित एक पूर्णपणे व्यावसायिक प्रारूप (मॉडेल) येथे रुजवले.
'झी टीव्ही'ला मिळालेल्या अफाट यशाने भारतात खाजगी प्रसारणाचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याचे सिद्ध केले आणि बातम्या व मनोरंजन या दोन्ही क्षेत्रांत नवीन स्पर्धकांची लाटच निर्माण केली. कालांतराने आणि गेल्या काही वर्षांत, या उपक्रमाचा विस्तार होऊन 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस'च्या अंतर्गत एक विशाल जाळे उभे राहिले; ज्यामध्ये सामान्य मनोरंजन, बातम्या आणि विविध प्रादेशिक भाषांमधील वाहिन्यांचा एक मोठा संच (पोर्टफोलिओ) तयार करण्यात आला.