/Esselgroup@100: शतकभराचा विश्वास, नव्या युगाचे नवे मापदंड! काळाच्या कसोटीत मिळाला सन्मान

Esselgroup@100 : भारताच्या उद्योगजगतात Essel Group ने शतक पूर्ण केले आहे, या 100 वर्षाच्या प्रवासात अनेक चढ-उतार अनुभवता आले. गेल्या 100 वर्षांत पाच मोठ्या संकटांचा सामना करूनही, कोणीही त्याचा पाया डगमगवू शकले नाही आणि आज एसेल ग्रुप आपल्या 100 वर्षांच्या यशाची गाथा लिहित आहे.
ते १९२६ साल होते. व्यवसायाच्या चांगल्या संधींच्या शोधात, श्री. जगन्नाथ गोएंका यांच्या नेतृत्वाखाली तीन भावांनी हरियाणातील हिसारच्या आदमपूर धान्य बाजारात एक नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा निश्चय केला. गेल्या १०० वर्षांत पाच मोठ्या संकटांचा सामना करूनही, कोणीही त्याचा पाया डगमगवू शकले नाही आणि आज एसेल ग्रुप आपल्या १०० वर्षांच्या यशाची गाथा लिहित आहे. भारतीय व्यावसायिक घराण्यांचा साधारणपणे दोन-तीन पिढ्यांनंतर ऱ्हास होतो, परंतु एस्सेल ग्रुपची सहावी पिढी या समूहाला पुढे नेत आहे. चला, एस्सेल ग्रुपच्या इतिहासातील या उल्लेखनीय प्रवासावर एक नजर टाकूया:
१९२६
श्री. जगन्नाथ गोएंका यांनी अन्नधान्याचा व्यापार करण्यासाठी आदमपूर मंडी/ओकारा दुकान येथे मेसर्स रामगोपाल इंद्रप्रस्थ यांची स्थापना केली. ही कंपनी नंतरच्या एस्सेल ग्रुपचे प्रारंभिक स्वरूप मानली जाते.
१९४१
श्री. जगन्नाथ गोएंका यांनी चांगल्या संधींसाठी आपला व्यवसाय आदमपूरहून हरियाणातील हिसार येथे हलवला.
१९४६
ओकारा दुकान बंद पडले आणि डॉ. सुभाषचंद्र यांचे वडील, श्री. नंदकिशोर गोएंका यांनी वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी कौटुंबिक व्यवसायाचा ताबा घेतला आणि पुढील वर्षांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली.
१९४८
श्री. जगन्नाथ गोएंका दिल्लीला स्थलांतरित झाले. त्यांनी मोतीखान येथे एक भूखंड खरेदी करून पॉलिश केलेल्या डाळींचा कारखाना उभारला.
१९५१
हिसारमधील एका नवीन आणि फायदेशीर युनिटने गुजरात आणि दक्षिणेकडील राज्यांना पॉलिश केलेल्या धान्याचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली.
१९६९
मेसर्स रामगोपाल इंद्रप्रसाद यांनी आपले नाव बदलून सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण (एसएल) असे ठेवले.
१९७०
वयाच्या २० व्या वर्षी, डॉ. सुभाष चंद्र आपली मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या निर्धाराने केवळ १७ रुपये आणि एक सुटकेस घेऊन दिल्लीत आले.
१९७१
डॉ. चंद्र यांनी दिल्लीत एक डाळ गिरणी भाडेतत्त्वावर घेतली. कृषी व्यवसायातून औद्योगिक जगात टाकलेले हे त्यांचे पहिले पाऊल होते.
१९७६
कंपनीचे नाव बदलून 'एसेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' असे ठेवण्यात आले.
१९८१
डॉ. सुभाष चंद्र यांनी भारतात लॅमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब तंत्रज्ञान आणले. त्यांनी 'एसेल प्रोपॅक लिमिटेड'ची स्थापना केली. आज, ही जगातील सर्वात मोठी ट्यूब उत्पादक कंपनी असून, ती दरवर्षी ८ अब्जाहून अधिक ट्यूब्सचे उत्पादन करते.
१९९०
मुंबईत आशियातील सर्वात मोठे मनोरंजन उद्यान, 'एसेल वर्ल्ड'चे उद्घाटन झाले.
१९९२
भारताची पहिली हिंदी मनोरंजन वाहिनी, झी टीव्ही, सुरू झाली आणि भारतीय सॅटेलाइट टीव्ही उद्योगाचा पाया घातला गेला.
१९९४
सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड सुरू झाली आणि ती भारतातील अग्रगण्य मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर्सपैकी एक बनली.
१९९५
झी न्यूज, भारताची पहिली खाजगी मालकीची २४-तास वृत्तवाहिनी, सुरू झाली.
१९९५
झी टीव्ही, यूके च्या प्रारंभासह झी एंटरटेनमेंटचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार.
२००१
भारतातील आणि आशियातील पहिली व सर्वात मोठी सुवर्ण शुद्धीकरण कारखाना, शिरपूर रिफायनरी, सुरू झाली.
२००१
भारतातील पहिली ऑनलाइन लॉटरी, प्लेविन लॉटरी, सुरू झाली.
२००३
किडझी सुरू झाले. ही आशियातील सर्वात मोठी बालवाडी साखळी बनली, जिने ४,००,००० हून अधिक मुलांच्या जीवनावर प्रभाव टाकला.
२००४
डिश टीव्ही सुरू झाले, जे सध्या आशियातील सर्वात मोठे डीटीएच नेटवर्क आहे.
२००५
डीएनए, भारतातील अग्रगण्य इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू झाले.
२००५
ई-सिटी बायोस्कोप एंटरटेनमेंट प्रा. लि., एक मल्टिप्लेक्स सिनेमा साखळी, आणि सिटी एनर्जी लि. यांची सुरुवात झाली.
२००७
एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि., भारतातील एकमेव एकात्मिक युटिलिटी कंपनीची सुरुवात झाली.
२०१३
एस्सेल फायनान्स मॅनेजमेंट एलएलपी ही ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवा कंपनी म्हणून स्थापित झाली.
२०१४
लिव्हिंग एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेडची नोंदणी झाली.
२०१५
एसेल ग्रुपने प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 'आशा २०२२' योजना सुरू केली.
२०१६
एसेल ग्रुपने आपला ९० वा वर्धापनदिन साजरा केला.
२०२६
एसेल ग्रुपने आपला १०० वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे.