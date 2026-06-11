/इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा फायदा जास्त की तोटा?; शेतकरी, ग्राहक आणि ऑटो उद्योगावर नेमका काय परिणाम?

Ethanol Blended Petrol: भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणाला मोठी गती दिली आहे. केंद्र सरकारने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य केल्याचा दावा केला असून भविष्यात मिश्रणाचे प्रमाण आणखी वाढवण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा शेतकरी, ग्राहक आणि वाहन उद्योगावर नेमका काय परिणाम होतोय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. पेट्रोलमध्ये ऊस, मका आणि इतर कृषी स्रोतांपासून तयार होणारे इथेनॉल मिसळल्यामुळे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे परकीय चलनाची बचत, ऊर्जा सुरक्षेत वाढ आणि देशांतर्गत इंधन उत्पादनाला चालना मिळते. इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट होत असून देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, मका आणि इतर कृषी पिकांची मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत आहे. इंधन उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची खरेदी वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, इथेनॉल कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात निधी पोहोचला असून कृषी क्षेत्राला अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक शेतीसोबत ऊर्जा क्षेत्राशी जोडलेले उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाले आहेत.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अधिक स्वच्छ इंधन म्हणून पाहिले जाते. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास ते मदत करते आणि पर्यावरणीय दृष्टीने फायदेशीर मानले जाते. सरकार आणि संशोधन संस्थांच्या मते, आधुनिक वाहनांमध्ये E20 पेट्रोलमुळे कामगिरीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होत नाही. काही अभ्यासांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत किरकोळ घट दिसून आली असली तरी ती मर्यादित असल्याचे सांगितले जाते. मात्र अनेक ग्राहकांमध्ये मायलेज कमी होण्याची, इंजिनवरील परिणामांची आणि देखभाल खर्च वाढण्याची चिंता कायम आहे. विशेषतः जुन्या वाहनधारकांमध्ये या बाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
इथेनॉलचे प्रमाण वाढत असताना वाहन उत्पादक कंपन्यांना इंजिन आणि इंधन प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करावे लागत आहेत. नवीन वाहने E20 सुसंगत बनवण्यावर भर दिला जात असला तरी जुन्या वाहनांच्या अनुकूलतेचा प्रश्न अजूनही चर्चेत आहे. वाहन उद्योगाला संशोधन, उत्पादन आणि तांत्रिक सुधारणा यावर अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागत आहे. तथापि, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.
इथेनॉल मिश्रणामुळे प्रदूषण कमी होणे, परकीय चलनाची बचत आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढ यांसारखे महत्त्वाचे फायदे मिळत असले तरी काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. तसेच अन्नधान्याचा वापर इंधनासाठी वाढल्यास भविष्यात अन्नसुरक्षा आणि महागाईशी संबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे इथेनॉल धोरणाचा विस्तार करताना पर्यावरण, जलसंपत्ती आणि अन्नपुरवठा यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हे भारताच्या ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असले तरी त्याचे दीर्घकालीन परिणाम संतुलित पद्धतीने व्यवस्थापित करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे, पर्यावरणीय लाभ आणि इंधन आयातीत होणारी बचत यामुळे या उपक्रमाला गती मिळत आहे; मात्र ग्राहकांचा विश्वास आणि तांत्रिक तयारी यावरच त्याचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.