/इथेनॉल प्रकल्पाला सरकारकडून ₹46870000000 ची सब्सिडी; या सर्वाचा फायदा कोणाला आणि कसा होणार?

केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी तब्बल 4,687 कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश देशातील इथेनॉल उत्पादन वाढवणे, जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम अधिक मजबूत करणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र इथेनॉल प्रकल्पांना पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी 6 टक्के व्याज अनुदान मिळू शकते. मात्र, संबंधित कर्जावरील बँकेचा व्याजदर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, त्या व्याजाच्या 50 टक्के रकमेइतकीच सबसिडी दिली जाईल. म्हणजेच 6 टक्के किंवा प्रत्यक्ष व्याजाच्या 50 टक्के रकमेपैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढेच अनुदान मिळणार आहे.
ही सुविधा केवळ नवीन प्रकल्पांपुरती मर्यादित नाही. नवीन डिस्टिलरी उभारणे किंवा जुन्या उत्पादन युनिटमध्ये इथेनॉल निर्मिती सुरू करणे, यासाठी घेतलेल्या टर्म लोनवर ही व्याज सवलत लागू होऊ शकते. योजनेत कर्जासाठी एक वर्षाची सुरुवातीची सवलत म्हणजेच मोरॅटोरियमची तरतूदही आहे. मळी, धान्य किंवा दोन्ही कच्च्या मालापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या डिस्टिलरींचाही यात समावेश आहे.
सरकारच्या PM JI-VAN योजनेअंतर्गत शेतीतील अवशेष आणि बायोमासापासून तयार होणाऱ्या 2G इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे शेतीतील कचऱ्याचा उपयोग इंधननिर्मितीसाठी करण्याला चालना मिळू शकते. साखर कारखान्यांनाही विविध कच्च्या मालापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या युनिट्समध्ये रूपांतर करण्यासाठी व्याज सवलतीचा फायदा मिळू शकतो.
केंद्र सरकारने 2022-23 पासून आतापर्यंत नाबार्डला 2,075 कोटी रुपये जारी केले आहेत. या योजनेअंतर्गत व्याज अनुदान देण्यासाठी नाबार्ड ही प्रमुख संस्था आहे. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासोबतच देशाची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा सरकारचा व्यापक उद्देश आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्यामुळे परकीय चलनाची बचत आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षितता वाढण्यास मदत होऊ शकते. दरम्यान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठी इथेनॉलवर 5 टक्के GST लागू असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे. तेल कंपन्या इथेनॉल उत्पादकांसोबत दीर्घकालीन खरेदी करारही करतात.