Marathi News
Ethiopiaतील ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर भारतात धुळ अन् राखेचे ढग? IMD नं स्पष्टच सांगितलं, रात्री 10.30 वाजता...

Ethiopia volcano eruption news : भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह पंजाब, हरियाणातून हे धुळीचे लोट...   

सायली पाटील | Updated: Nov 26, 2025, 08:31 AM IST
Ethiopiaतील ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर भारतात धुळ अन् राखेचे ढग? IMD नं स्पष्टच सांगितलं, रात्री 10.30 वाजता...
Ethiopia volcano eruption Ash plume completely exited India IMD reports latest update and impact on india

Ethiopia volcano eruption news : आफ्रिका खंडातील इथिओपिा देशात असणाऱ्या हेली गुब्बी (Hayli Gubbi) ज्वालामुखीचा हजारो वर्षांनंतर उद्रेक झाला आणि त्याचे परिणाम भारतापर्यंत दिसून येणार असल्याचा इशारा यंत्रणांनी दिला. प्रत्यक्षात इथिओपियातील या ज्वालामुखीमुळं उसळलेले धुळीचे लोट ताशी 100 ते 120 किमी इतक्या वेगानं भारताच्या हद्दीतही प्रवेश करताना दिसल्याचं पाहत यंत्रणांनी चिंतेचा सूर आळवला. 

भीती वाढली की संकट ओसरलं? 

ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर अनेक उड्डाणं प्रभावित झाली, इतकंच काय तर हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ढासळल्याचंही अनेकांनीच म्हटलं मात्र, तसं काही झालं नसून, सध्या दिसणारं धुरकं हे देशातील कैक कारणांनी वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रमाणामुळं असून, उड्डाणं रद्द झाली असली तरीही हे धुळीचे लोट प्रचंड उंचीवर असल्यानं त्याचा थेट मानवाशी संपर्क येत नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

आयएमडीनं बुधवारी रात्री जारी केलेल्या माहितीनुसार हे राखेचे ढग अन् धुळीचे लोट 8.30 वाजण्याच्या सुमारास देशाच्या बहुतांश भागावरून पुढे सरले असून, त्यानंतर त्यांनी पूर्वोत्तर दिशेनं वाटचाल सुरू केली. साधारण 10.30 वाजण्याच्या सुमारास आयएमडीला उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळालेल्या छायाचित्रांच्या धर्तीवरून ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे भारतावर दिसणारे सर्व परिणाम देशाची हद्द ओलांडून गेल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. गुरुवारी सायंकाळी 7.30 पर्यंत ते चीनची हद्द ओलांडतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : थंडी हद्दपार? हिवाळी पावसाळ्यानं वाढवली चिंता; राज्यासह देशात वादळी वाऱ्यांसर बरसणार... 

देशातील विमानसेवा आणि प्रणालीवर यंत्रणांची नजर... 

आयएमडी आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयानं सध्या या नैसर्गित संकटावर लक्ष ठेवलं असून, प्राथमिक स्वरुपात राखेच्या ढगांमुळं विमानप्रवासात येणाऱ्या अडचणी पाहता सावधगिरी म्हणून अनेक विमानांचं उड्डाण रद्द केलं, तर काहींच्या वेळांमध्ये बदल केले. IMD चे महासंचालक मृत्यूंजय महापात्रा यांच्या माहितीनुसार या संपूर्ण परिस्थितीचा प्रभाव आभाळात अतीव उंचीपुरता सीमित असून, त्याचा परिणाम फारफारतर विमानांच्या उड्डाणांवर होऊ शकतो. ज्यामुळं प्रत्यक्षात भूपृष्ठावरील हवामानावर या परिस्थितीचा परिणाम दिसून येणार नसल्याचं स्पष्ट करत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. 

