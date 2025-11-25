English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या दिशेनं धुळीचे लोट; 4,000–5,000 किमी दूरवरील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळं भारतावर संकट! एका सेकंदाच्या व्हिडीओत पाहा तीव्रता..

Ethiopia volcano eruption : धगधगता लाव्हारस पृथ्वीच्या उदरातून धुमसत बाहेर पडण्यास सुरुवात... दिल्ली, महाराष्ट्रासह भारतावर असा होतोय परिणाम... विमानवाहतूकही विस्कळीत…

सायली पाटील | Updated: Nov 25, 2025, 08:16 AM IST
Ethiopia volcano eruption live updates ash reaches Delhi and Maharashtra flight operations affected instructed to avoid region

Ethiopia volcano eruption : (Maharashtra) महाराष्ट्रासह भारतात एकाएकी लक्षणीय हवामान बदल दिसून आले आणि यामागच्या कारणांशी पुन:पडताळणी करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली. मुंबई आणि दिल्ली या देशातील महत्त्वाच्या शहरांपासून साधारण 4 ते 5 हजार किलोमीटर इतक्या दूरवरच्या अंतरावर असणाऱ्या इथिओपियाच्या उत्तर पूर्वेला असणाऱ्या एका ज्वालामुखीचा तब्बल 12000 वर्षांनी उद्रे झाला आहे. अतिशय प्रचंड प्रमाणात झालेल्या या उद्रेकामुळं धुराचे प्रचंड लोट आभाळात 9 मैलांपर्यंत पसरले आणि एक नवं संकट भारताच्या दिशेनं येताना दिसलं.

तांबडा समुद्र ओलांडून धुराचे हे लोट येमेन आणि ओमानच्या दिशेनं पुढे निघाले आणि त्यांनी तब्बल 3800 ते 4000 किमीचं अंतर ओलांडून भारतही गाठल्यानं इथिओपियाच्या हायली गुब्बी (hayli gubbi volcano) या ज्वालामुखीनं जगाच्या आणि विशेष म्हणजे भारताच्या चिंतेत भर टाकली आहे. रविवारी या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि तेव्हापासून त्यातून राखेसह धुराचे लोट उठण्यास सुरुवात झाली.

ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळं किती नुकसान?

स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं समोर आलेल्या माहितीनुसार या घटनेमध्ये कोणालाही दुखापत झाल्याचं वृत्त नसलं तरीही उद्रेकाचे परिणाम स्थानिय पशुपालक, पशूंसह आर्थिक स्थितीवरही होताना दिसणार आहे. जिथं ही घटना घडली, ती गावंच्या गावं धुळीनं आणि राखेनं झाकोळली गेली आहेत.

हायली गुब्बी हा ज्वालामुखी रिफ्ट व्हॅलीमध्ये असून भौगोलिकदृष्ट्या हा पृथ्वीवरील एक अतिशय सक्रिय भाग असून  इथंच दोन टेक्टोनिक प्लेट एकत्र येतात, ज्यामुळं हे एक अतिसंवेदनशील भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरलं जातं.

भारतासाठी ही बाब धोक्याची?

हायली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर उठलेल्या धुळीचे लोट भारताच्या हद्दीत प्रवेश करताना दिसत असून, उत्तर आणि मध्य भारतावर त्यांचा सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळेल. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह महाराष्ट्रापर्यंत या धुळीचा परिणाम दिसून येणार असल्याचं यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे.

विमानवाहतुकीवर थेट परिणाम...

इथिओपियामधील या घटनेनंतर भारतात तातडीनं विमान वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं पाहायसा मिळालं, ज्यानंतर सोमवारी आभाळात धुळीचे लोट दिसून आल्यानं (Indigo)इंडिगो आणि अकासा यांसारख्या विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सदर भारावरून होणारी उड्डाणं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आपली पथकं परिस्थितीचं जवळून निरीक्षण करत असून, प्रवाशांचं हित लक्षात घेता त्या दृष्टीनं मार्गदर्शक सूचना आणि नियम आखत असल्याचं यंत्रणांनी स्पष्ट केलं. तर, डीसीजीएनं विमानांनना पुरेशा इंधनाची तरतूद ठेवत धुळ आणि राखेनं प्रभावित क्षेत्रांमध्ये उड्डाणं टाळण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

