महाराष्ट्राच्या दिशेनं धुळीचे लोट; 4,000–5,000 किमी दूरवरील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळं भारतावर संकट! एका सेकंदाच्या व्हिडीओत पाहा तीव्रता..

Ethiopia volcano eruption : (Maharashtra) महाराष्ट्रासह भारतात एकाएकी लक्षणीय हवामान बदल दिसून आले आणि यामागच्या कारणांशी पुन:पडताळणी करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली. मुंबई आणि दिल्ली या देशातील महत्त्वाच्या शहरांपासून साधारण 4 ते 5 हजार किलोमीटर इतक्या दूरवरच्या अंतरावर असणाऱ्या इथिओपियाच्या उत्तर पूर्वेला असणाऱ्या एका ज्वालामुखीचा तब्बल 12000 वर्षांनी उद्रे झाला आहे. अतिशय प्रचंड प्रमाणात झालेल्या या उद्रेकामुळं धुराचे प्रचंड लोट आभाळात 9 मैलांपर्यंत पसरले आणि एक नवं संकट भारताच्या दिशेनं येताना दिसलं.
तांबडा समुद्र ओलांडून धुराचे हे लोट येमेन आणि ओमानच्या दिशेनं पुढे निघाले आणि त्यांनी तब्बल 3800 ते 4000 किमीचं अंतर ओलांडून भारतही गाठल्यानं इथिओपियाच्या हायली गुब्बी (hayli gubbi volcano) या ज्वालामुखीनं जगाच्या आणि विशेष म्हणजे भारताच्या चिंतेत भर टाकली आहे. रविवारी या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि तेव्हापासून त्यातून राखेसह धुराचे लोट उठण्यास सुरुवात झाली.
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं समोर आलेल्या माहितीनुसार या घटनेमध्ये कोणालाही दुखापत झाल्याचं वृत्त नसलं तरीही उद्रेकाचे परिणाम स्थानिय पशुपालक, पशूंसह आर्थिक स्थितीवरही होताना दिसणार आहे. जिथं ही घटना घडली, ती गावंच्या गावं धुळीनं आणि राखेनं झाकोळली गेली आहेत.
हायली गुब्बी हा ज्वालामुखी रिफ्ट व्हॅलीमध्ये असून भौगोलिकदृष्ट्या हा पृथ्वीवरील एक अतिशय सक्रिय भाग असून इथंच दोन टेक्टोनिक प्लेट एकत्र येतात, ज्यामुळं हे एक अतिसंवेदनशील भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरलं जातं.
हायली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर उठलेल्या धुळीचे लोट भारताच्या हद्दीत प्रवेश करताना दिसत असून, उत्तर आणि मध्य भारतावर त्यांचा सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळेल. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह महाराष्ट्रापर्यंत या धुळीचा परिणाम दिसून येणार असल्याचं यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे.
Breaking :
The Hayli Gubbi volcano in northern Ethiopia has erupted for the first time in recorded history.
Satellite data shows:
Black: current ash cloud
Green: +6 hrs forecast
Yellow: +12 hrs
Red: +18 hrs
Authorities and monitoring agencies are assessing the… pic.twitter.com/U1P3ALld0A
— Africalix (@Africa_lix) November 24, 2025
इथिओपियामधील या घटनेनंतर भारतात तातडीनं विमान वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं पाहायसा मिळालं, ज्यानंतर सोमवारी आभाळात धुळीचे लोट दिसून आल्यानं (Indigo)इंडिगो आणि अकासा यांसारख्या विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सदर भारावरून होणारी उड्डाणं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आपली पथकं परिस्थितीचं जवळून निरीक्षण करत असून, प्रवाशांचं हित लक्षात घेता त्या दृष्टीनं मार्गदर्शक सूचना आणि नियम आखत असल्याचं यंत्रणांनी स्पष्ट केलं. तर, डीसीजीएनं विमानांनना पुरेशा इंधनाची तरतूद ठेवत धुळ आणि राखेनं प्रभावित क्षेत्रांमध्ये उड्डाणं टाळण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.