B.Tech, M.Tech डिग्री नसेल तरी मिळणार IT इंजिनीयरची नोकरी; भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीच्या मालकाची जरबदस्त ऑफर

Jobs Without Degree : गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या टेक कंपन्यांमध्ये IT इंजिनीयरची नोकरी पाहिजे असेल तर, बी.टेक आणि एम.टेक सारख्या डिग्री बंधनकारक आहेत. B.Tech, M.Tech डिग्री नसेल तरी मिळणार IT इंजिनीयरची नोकरी मिळमार आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीच्या मालकाने ही जबरदस्त ऑफर दिली आहे.
भारतातील आघाडीची टेक कंपनी झोहो पदवीशिवाय तरुणांना नोकऱ्या देत आहे. कंपनीचे मुख्य शास्त्रज्ञ आणि सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी ही घोषणा केली. श्रीधर वेम्बू यांनी भारतीय पालकांना काही खास सल्लाही दिला. झोहोचे सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अमेरिकेतील फर्म पलांटीरच्या भरती पद्धतीबद्दल झालेल्या संभाषणावर भाष्य केले. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की हुशार अमेरिकन विद्यार्थी आता महाविद्यालयात जात नाहीत. त्यांना दूरदृष्टी असलेल्या नियोक्त्यांकडून मदत केली जात आहे. हे एक खोल सांस्कृतिक बदल आहे. हे खरोखरच युवा शक्तीचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे तरुण पुरुष आणि महिला पदवीसाठी मोठे कर्ज न घेता स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात. हा ट्रेंड जगाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलेल आणि संस्कृती आणि राजकारणातही परिवर्तन घडवून आणेल.
भारतातही आता पदवीशिवाय नोकरी मिळणार आहे. श्रीधर वेम्बू त्यांच्या पोस्टमध्ये याबद्दल लिहीले आहे. सुशिक्षित भारतीय पालकांना आणि हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना तसेच आघाडीच्या कंपन्यांना श्रीधर वेम्बू यांनी आवाहन केले आहे. झोहोमधील कोणत्याही नोकरीसाठी महाविद्यालयीन पदवीची आवश्यकता नाही. एखाद्या व्यवस्थापकाने पदवी आवश्यक असलेली नोकरी पोस्ट केली तर त्यांना एचआरकडून पदवीची आवश्यकता काढून टाकण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
श्रीधर वेम्बू यांनी भारतीय पालकांना सल्ला दिला की त्यांनी केवळ गुण आणि पदवीसाठी मुलांवर दबाव आणू नये. भारतात, शिक्षणाच्या नावाखाली मुलांना अनेकदा माहिती लक्षात ठेवण्यास भाग पाडले जाते, परंतु वास्तविक जीवनात, कोणत्याही करिअरमधील यश कौशल्यांवर अवलंबून असते. ते म्हणाले की प्रत्येक मूल विद्यापीठात टॉपर बनू शकत नाही, परंतु प्रत्येक मुलामध्ये निश्चितच काही ना काही खरी प्रतिभा असते.
श्रीधर वेम्बू यांनी असेही स्पष्ट केले की झोहोने भारतातील अनेक लहान गावे आणि शहरांमधील मुलांना जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक बनण्यासाठी प्रशिक्षण दिले आहे. झोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग नावाचे त्यांचे मॉडेल हे सिद्ध करते की शिकण्याची भूक असलेला कोणीही खूप उंची गाठू शकतो. येथे, १२वीचे विद्यार्थी देखील तांत्रिक आणि व्यवसाय कौशल्ये शिकत आहेत आणि लाखो रुपयांच्या नोकऱ्या मिळवत आहेत.