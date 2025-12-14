बाईच्या नादी लागून इमान विकला... 64 वर्षीय पाकिस्तानी हेराला अटक; भारतीय एअरफोर्ससाठी धोक्याची घंटा?

Ex Air Force Officer Arrested Spying For Pakistan: भारतीय हवाई दलाच्या एका निवृत्त कर्मचाऱ्याला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यांना संरक्षण क्षेत्राविषयी कागदपत्रे पुरवल्याच्या आरोपावरून आसाममधील तेझपूर येथे अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी कुलेंद्र शर्मा हा ज्युनियर वॉरंट ऑफिसर म्हणून 2002 साली भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाला आहे. कुलेंद्र शर्मा हा 64 वर्षांचा आहे.
कुलेंद्र शर्माला भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये करणे, भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे, गुन्हेगारी कट रचणे, गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे अशा आरोपांखाली अटक करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शर्मा यांनी सोशल मीडियावरून संवेदनशील माहिती शेअर केली आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयशी जोडलेले असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी राजद्रोह आणि कटकारस्थानाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, एका महिलेलाही पाकिस्तानी व्यक्तीशी आर्थिक संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे, ज्याचा या प्रकरणाशी जोड असू शकतो.
“आम्हाला एका विश्वसनीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कुलेंद्र शर्मा हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांशी संपर्क प्रस्थापित करत होता, त्यामुळे आम्ही त्याला अटक केली आणि चौकशी केली जात आहे. प्राथमिक तपासानुसार, आम्हाला कुठल्यातरी अज्ञात व्यक्तींबरोबर काही कागदपत्रे शेअर केली जात असल्याचे आढळून आले. आम्ही त्यांची सत्यता पडताळून पाहात आहोत,” अशी माहिती सोनितपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हरिचरण भुमिज यांनी दिली. तसेच त्यांनी ही कागदपत्रे संरक्षणविषयक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पोलिसांनी शर्माकडून एक लॅपटॉप आणि एक मोबाईल फोन जप्त केला आहे.
शर्मा 2002 साली भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाला. त्यानंतर तेजपूर विद्यापीठाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात त्याने काही काळ काम केले होते. 13 डिसेंबरला तेजपूर पोलिस स्टेशन अंतर्गत पाटियाचुबुरी भागात राहणाऱ्या शर्माला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून लॅपटॉप आणि मोबाइल फोन जप्त करण्यात आले. फॉरेन्सिक तपासणीत संशयास्पद सामग्री सापडली, ज्यात संरक्षणाशी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज आणि पाकिस्तानी हस्तकांशी संपर्काचे पुरावे आहेत.
तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुलेंद्र शर्मा सोशल मीडियावर पाकिस्तानी महिलांच्या रूपात सापडलेल्या व्यक्तींशी संपर्कात आले होते. हे संपर्क पाकिस्तानी हेरगिरी नेटवर्कचा भाग असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे हनी ट्रॅपिंगचं प्रकरण असल्याचीही चर्चा आहे. प्राथमिक तपासात कुलेंद्र शर्माने तेजपूर हवाई दल स्टेशनवर काम केले असून, तेथे सुखोई-30 एमकेआय सारख्या महत्त्वाची विमानं तैनात असतात.
हे प्रकरण एका मोठ्या हेरगिरी नेटवर्कचा भाग असू शकते. गेल्या दोन दिवसांत उत्तर-पूर्व भारतात (आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश) एकूण पाच संशयित हेरांना अटक करण्यात आली आहे. यात शर्मा व्यतिरिक्त हिलाल अहमद आणि गुलाम मोहम्मद मीर यांचाही समावेश आहे. ज्योति कलिता नावाच्या एका महिलेला पाकिस्तानी व्यक्तीशी आर्थिक संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे. तिच्या बँक खात्यात इतर देशांतून लाखो रुपये आले असून, हे मनी लॉन्डरिंग आणि राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापांशी जोडले जाऊ शकते. हे प्रकरण शर्मा यांच्या केसशी संबंधित असू शकते.