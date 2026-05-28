/भारतात 25 तर पाकिस्तानात कोणत्या वयात लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो? काय आहेत नियम?

Loksabha Elections : भारतीय संविधानाने जसा नागरिकांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिलाय तसाच निवडणुकीच्या मैदानात उभं राहण्याचा सुद्धा अधिकार दिलेला आहे. भारतात निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराची वय वर्ष 25 पूर्ण लागतात. हाच नियम पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये आहे का? आणि तिथे निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचं वय किती लागतं? याविषयी जाणून घेऊयात.
Loksabha Elections : लोकशाहीत जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असतोच मात्र त्यासह नागरिक स्वतः सुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात उतरू शकतात. भारतात लोकसभेच्या निवडणुका लढवण्यासाठी एक खास वयाची अट घालण्यात आली आहे. ज्याशिवाय कोणताही नागरिक हा संसद पोहोचण्याचं स्वप्न पाहू शकत नाही. भारताचे शेजारील राष्ट्र असलेले पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचे निवडणुकीसंदर्भात काही नियम हे भारताशी मिळते जुळते आहेत. तेव्हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी किती वयाची अट असते याविषयी जाणून घेऊयात.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 84 (b) नुसार देशात लोकसभेच्या निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचं किमान वय हे 25 वर्ष असायला हवं. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या भारतीय नागरिकाला संसदेच्या लोकसभेचे सदस्य व्हायचे असेल, तर त्यांचे वय किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे. हा नियम राज्य विधानसभा निवडणुकांनाही लागू होतो, जिथे आमदार होण्यासाठी हीच वयोमर्यादा अनिवार्य आहे.
भारताचं शेजारील राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तान विषयी बोलायचं झाल्यास निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यासाठी त्यांनी तेथील वयोमर्यादा ही भारताशी मिळती जुळतीच आहे. पाकिस्तानातील कनिष्ठ सदनाला नॅशनल असेंबली असं म्हंटलं जातं, तर निवडणुकीच्या नियमांनुसार नॅशनल असेंबलीच्या निवडणुका लढवण्यासाठी किमान वय हे 25 वर्ष पूर्ण असावं लागतं. मात्र वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेटचे सदस्य होण्यासाठी वयाचा वेगळा निकष आहे, ज्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान 30 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
भारताचं अजून एक शेजारील राष्ट्र असलेल्या बांग्लादेशचं संविधान पाहिलं तर संसद सदस्य बनण्यासाठी अशीच मर्यादा असल्याचं दिसतं. बांगलादेश संविधानाच्या कलम 66 (1) नुसार, देशाच्या संसदेची निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्ती बांगलादेशी नागरिक आणि किमान 25 वर्ष पूर्ण असणं गरजेचं आहे. तेव्हा पाहिलं गेलं तर भारत आणि इतर दोन शेजारील राष्ट्रांनी निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्तीची वयोमर्यादा ही एकसारखीच ठेवली आहे.