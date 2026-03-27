Excise Duty On Petrol: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलवरील शुल्क 13 वरून 3 रुपयांपर्यंत कमी, डिझेलवरील शुल्क शून्य; खरच फायदा होणार?

Excise Duty On Petrol Slashed  Explained : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध (इराण-अमेरिका तणाव) आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील प्रचंड अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारे हे पाऊल आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 27, 2026, 09:48 AM IST
Excise Duty On Petrol Slashed To Rs 3 From Rs 13: पश्चिम आशियातील युद्ध, ईराण- अमेरिका तणाव हा सगळ्यांवरच परिणाम करत आहे. यामुळे अनेक गोष्टींना फटका बदल आहे. सर्वात मोठा परिणाम हा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर झाला आहे.  जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरतेमुळे भारतीय चिंतेत होते. कच्च्या तेलाच्या किंमती जगभरात वाढत असल्याने घरगुती बाजारातही पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनेतला फायदा होणार आहे. सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील स्पेशल अ‍ॅडिशनल एक्साईज ड्यूटीमध्ये मोठी कपात केली आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण कमी होईल.

सरकारकडून अधिसूचना जारी 

वित्त मंत्रालयाच्या राजस्व विभागाने 26 मार्च 2026 रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार पेट्रोलवर लागू असलेली अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर 13 रुपये प्रति लिटर वरून 3 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे. तर डिझेलवरची अतिरिक्त ड्यूटी पूर्णपणे शून्य करण्यात आली आहे, जी आधी 10 रुपये प्रति लिटर होती. हा निर्णय अशावेळी घेतला गेला आहे, जेव्हा काही खाजगी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलवर 5 आणि डिझेलवर 3 रुपयांनी वाढ केली होती, ज्यामुळे देशभरात पंपांवर ग्राहकांमध्ये घबराटीची स्थिती निर्माण झाली होती.

जागतिक बाजारातील परिस्थिती काय? 

हॉर्मुज जलडमरूमध्ये (Strait of Hormuz) असलेल्या तणावामुळे आणि ईराण-अमेरिका युद्धाच्या भीतीमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. एका वेळेस तेलाचा भाव $114 प्रति बॅरलवर गेला होता. यामुळे सरकारला तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक वाटले, कारण पेट्रोल व डिझेल महागल्यास ट्रांसपोर्टेशनचा खर्च वाढेल आणि परिणामी रोजच्या जीवनातील वस्तू महाग होतील. खाजगी तेल कंपन्यांनी बाजारात किमती वाढवण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळे लोकांनी पॅनिक होऊन देशभरात पेट्रोल पंपांवर ग्राहक घाईघाईत पेट्रोल भरण्यासाठी  रांगा लावत होते. अशा स्थितीत सरकारने करात कपात करून बाजारात स्थिरता आणण्याचा निर्णय घेतला.

कर कपातीचा फायदा कसा?

या निर्णयामुळे सरकारच्या उद्दिष्टानुसार तीन मुख्य गोष्टी साध्य होतात:

सामान्य जनतेवर ताण कमी करणे: पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यास घरगुती खर्च वाढतो, ट्रांसपोर्टेशन महाग होते आणि दैनिक जीवनात परिणाम होतो. कर कपातीमुळे थेट ग्राहकांना फायदा होतो आणि जीवनमानात स्थिरता राहते.

सरकारी तेल कंपन्यांचे घाटे कमी करणे: IOCL, BPCL आणि HPCL यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या नुकसानतत्त्वांवर (Under-recoveries) नियंत्रण ठेवता येते. हे घाटे कमी झाल्याने कंपन्यांना तेलाचे भाव स्थिर ठेवता येतात.

महागाईवर नियंत्रण: महागाई वाढली तर खाद्यपदार्थ आणि अन्य आवश्यक वस्तूंच्या किमतीवरही परिणाम होतो. कर कपात या साखळीवर थांबवणारा उपाय ठरते.

तज्ज्ञांचे मत काय? खरच फायदा होणार?

पंरतु तज्ज्ञांचे मत असे आहे की पंपावर पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रत्यक्ष घट किती दिसेल, हे तेल कंपन्यांच्या धोरणावर अवलंबून आहे. जर कंपन्या ग्राहकांना पूर्ण लाभ देतात, तर किमती लवकरच कमी होतील; अन्यथा, ग्राहकांना प्रत्यक्ष फायदा थोडासा मिळेल.

ATF साठी नवीन कर ढांचा

सरकारने ATF अर्थात हवाई इंधनावरही नवीन कर व्यवस्था लागू केली आहे. या नव्या ढाच्यानुसार ATF वर प्रभावी लेवी सुमारे 29.5 प्रति लिटर असेल. हा बदल विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा आहे कारण हवाई इंधनाचा खर्च थेट विमानचालक आणि प्रवाशांवर परिणाम करतो.

निर्यात धोरणात बदल

पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यातीवर पूर्वी दिलेल्या विस्तृत एक्साईज सवलती आता काढण्यात आल्या आहेत. सुधारित नियमांनुसार, आता निर्यातसाठी लाभ फक्त विशिष्ट आणि स्पष्ट परिभाषित केवळ काही वर्गांसाठीच मर्यादित राहतील. हा बदल सरकारच्या धोरणात अधिक नियंत्रित आणि समन्वित दृष्टिकोन दर्शवतो.

देशभरातील प्रतिक्रिया काय?

सामान्य जनतेकडून हा निर्णय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. पेट्रोल-डिझेल महाग झाल्यास सर्वसामान्य लोकांचा जीवनमान प्रभावित होते, त्यामुळे कर कपातीमुळे आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक तज्ज्ञांचा असेही मत आहे की, हा निर्णय केवळ तात्पुरता उपाय नाही, तर तेल कंपन्यांना बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना सुरू केली आहे.

तुलना जागतिक परिस्थितीशी

जागतिक स्तरावर तेलाचे भाव सतत बदलत असतात. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे अनेक देशांनी आपापल्या कर धोरणात बदल केला आहे. भारतात सुद्धा, जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ही कर कपात करून सरकारने पेट्रोल-डीझेलच्या किमती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी मोठी सवलत?

सरकारने घेतलेली पेट्रोल व डिझेलवरील कर कपात ही सामान्य नागरिकांसाठी मोठी सवलत ठरेल. या निर्णयामुळे ट्रांसपोर्टेशन खर्चावर ताबा राहील, महागाईवर नियंत्रण राहील आणि नागरिकांचा जीवघेणा भार कमी होईल. हळूहळू तेल कंपन्यांद्वारे या सवलतीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचेल, त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या पंपावरील किंमतींमध्ये घट दिसून येईल.

तथापि, ही सवलत कायमची राहील की तात्पुरती, हे पुढील सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असेल. परंतु आताच्या परिस्थितीत ही कपात आमच्या घरगुती बजेटवर थेट सकारात्मक परिणाम करणारी ठरणार आहे, आणि नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

