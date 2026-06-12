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ZEE इनवेस्टिगेशन: लोन सेटलमेंटच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांचा 'खेळ मांडला'; कर्जाचा महाघोटाळा, सामान्यांपर्यंत झळा?

Loan News : एखादी मोठी गोष्ट, घर, वाहन खरेदी करत असताना किंबहुना शिक्षणासाठी जायचं असेल तरीसुद्धा बरीच मंडळी बँकांकडून कर्जरुपी मदत घेतात. मात्र पुढं सुरू होतो नेमका खेळ.... 

Published: Jun 12, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:17 PM IST
ZEE इनवेस्टिगेशन: लोन सेटलमेंटच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांचा 'खेळ मांडला'; कर्जाचा महाघोटाळा, सामान्यांपर्यंत झळा?

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