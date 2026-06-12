ZEE इनवेस्टिगेशन: लोन सेटलमेंटच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांचा 'खेळ मांडला'; कर्जाचा महाघोटाळा, सामान्यांपर्यंत झळा?

परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम झी मीडिया, नवी दिल्ली : Loan News : सार्वजनिक पैसा... अर्थात देशातील सामान्यांकडून जमा होणारा पैसा, जनतेचा पैसा अमुक एका संस्थेकडे, त्याची नोंद होते. या पैशाची जबाबदारी ज्या बँकांकडे किंवा आर्थिक संस्थांकडे असते, त्या संस्था त्यासाठी उत्तरदायीसुद्धा असतात. मात्र, NARCL नं याच बाबतीत हयगय करत 'लोन सेटलमेंट'च्या नावाखाली याच सार्वजनिक पैशाचा खेळखंडोबा केला आहे. ZEE नं शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून इनवेस्टिगेशन पथकाच्या मदतीनं याबाबतचा महत्त्वाचा उलगडा करत या संपूर्ण आर्थिक अफरातफरीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. त्याबाबतचाच हा सविस्तर आणि Exclusive तपशील.
100% नियंत्रण: झी मीडियाकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, एग्सन ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रकरणात NARCL आणि IDRCL ची एकूण 'एडमिटेड क्लेम' (स्वीकृत दावा) रक्कम सुमारे ₹2712 कोटी इतकी होती. या प्रकरणातील 'कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स'मध्ये एकट्या NARCL कडे पूर्ण 100% वोटिंग राइट्स (मतदानाचा अधिकार) होते. म्हणजेच सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त NARCL च्या हातात.
बँकांचे हे प्रचंड कर्ज नंतर या 'बॅड बँक'कडे (NARCL/IDRCL) ट्रान्सफर झाले होते, ज्यामुळे NARCL एकमेव सिक्योर्ड फायनान्शियल क्रेडिटर ठरली. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरण ₹550 कोटी मुद्दल आणि ₹29.24 कोटी थकीत व्याज, म्हणजेच एकूण ₹579.24 कोटींमध्ये सेटल करण्यात आलं.
स्वीकृत दावा ₹2172 कोटींचा असताना फायनल सेटलमेंट मात्र अवघ्या ₹579 कोटींमध्ये झाली. इथं ₹1593 कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची तफावत असल्यानं या प्रचंड नुकसानीच्या किंवा डिस्काउंटच्या 'प्राइस डिस्कव्हरी'चा (किंमत ठरवण्याचा) तपशील किंवा त्याबाबतच्या नोंदी कुठे आहेत? हाच प्रश्न उपस्थित राहतो.
दिल्लीतील प्रसिद्ध हॉटेल हयात रीजेंसीचं असंच एक प्रकरण होतं. या हॉटेलवर एका वेळी 6-6 बँकांचं कर्ज होतं. जे न फेडल्यामुळे हॉटेलवर जप्ती येण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर हॉटेलने बँकांसोबत लोन सेटलमेंटचा प्रस्ताव दिला. या सेटलमेंटवरही प्रश्न उपस्थित झाल्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. न्यायालयानं त्या बाबतीत भिकाजी कामा प्लेस इथं असणाऱ्या या हयात हॉटेलचे व्हॅल्युएशन (मूल्यांकन), बँकांचे मूळ रेकॉर्ड आणि थकीत पैशांची संपूर्ण माहिती मागवून घेतली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
एक जबाबदार माध्यम समूह म्हणून आमच्या टीमने या प्रकरणात निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. मागील 1 जून रोजीच झी मीडियाने ईमेलद्वारे NARCL ला हे सर्व प्रश्न पाठवत 9 जूनपर्यंत त्यांच्या अधिकृत उत्तराची वाट पाहिली.
कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, तेव्हा 10 जून रोजी झी मीडियाचे प्रतिनिधी स्वतः मुंबईतील NARCL च्या कार्यालयात पोहोचले, परंतु तिथे उत्तर देण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नव्हतं. NARCL कडून होत असलेल्या या दुर्लक्षाची आणि संपूर्ण प्रकरणाची माहिती आता वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) च्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण, पब्लिक सेक्टर बँकांचा एनपीए (NPA) शेवटी करदात्यांच्या पैशांवरच परिणाम करतो. त्यामुळे अशा सेटलमेंटच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणं अतिशय गरजेचं आहे.