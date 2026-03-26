Explained: देशातच दडलाय मोठा खजाना तरी परदेशातून का मागतोय भारत? अब्जो रुपयांच्या 'ब्लॅक गोल्ड'चं रहस्य!

Black Gold: जगात ऊर्जेची मागणी वाढत असताना भारत आपल्या मोठ्या कोळसा भंडारावर बसूनही दरवर्षी 25 कोटी टन कोळसा विदेशातून आयात करतो. मध्य-पूर्वातील तणावामुळे तेल-गॅस पुरवठा बिघडला तरी भारताने पुन्हा कोळशाकडे वळले आहे. पण आपल्याकडे इतका मोठा साठा असूनही आयात का करावी लागते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
भारत हा जगातील एक मोठा कोळसा उत्पादक देश आहे. आपल्या जमिनीत कोळशाचे विशाल साठे आहेत. तरीही दरवर्षी सुमारे 25 कोटी टन कोळसा परदेशातून आणावा लागतो. याचे मुख्य कारण केवळ उत्पादन कमी असणे नव्हे, तर इतर अनेक समस्या आहेत. कोळसा खाणी, वाहतूक आणि गुणवत्ता यामुळे देशाला परदेशी कोळशावर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे सरकारला दरवर्षी अरबों रुपयांचा खर्च सोसावा लागतो. पण आता सरकार आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
भारतात मिळणारा बहुतेक कोळसा ‘नॉन-कोकिंग’ प्रकारचा आहे. त्यात राख (ऍश) ची मात्रा 30 ते 50 टक्के इतकी जास्त असते. जगातील चांगल्या कोळशात ही राख खूप कमी असते. यामुळे हा कोळसा सर्व उद्योगात वापरता येत नाही. विशेषतः स्टील कारखान्यांना उच्च दर्जाचा ‘कोकिंग कोल’ हवा असतो, जो लोखंड आणि कोळसा मिसळून तयार होतो. भारतात हा चांगला कोकिंग कोळसा फार कमी प्रमाणात मिळतो. म्हणून स्टील उद्योग पूर्णपणे परदेशी कोळशावर अवलंबून आहे.
स्टील बनवण्यासाठी कोकिंग कोळशाची गरज खूप मोठी आहे. भारतात स्टील उत्पादन वेगाने वाढत आहे. पण देशी कोळशात जास्त राख असल्याने तो स्टील बनवण्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सारख्या देशांतून चांगला कोळसा आयात करावा लागतो. यामुळे स्टील उद्योग चालू राहतो, रोजगार वाढतो, पण विदेशी चलन खर्च होतो. हा मुद्दा सोडवण्यासाठी सरकार नवीन खाणी शोधत आहे आणि गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न करत आहे.
भारतात विकास वेगाने होत आहे. शहरं, गावं, उद्योग सर्वत्र वीजेची मागणी वाढत आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात बिजलीची वापर खूप जास्त होतो. तेव्हा देशातील कोळसा-आधारित वीज केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवली तरी मागणी पूर्ण होत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त कोळसा परदेशातून आणावा लागतो. यामुळे वीज उत्पादन थांबत नाही आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत राहते. पण यासाठी दरवर्षी मोठा आयात खर्च होतो.
गेल्या काही वर्षांत ग्रीष्म ऋतूत वीजेची मागणी इतकी वाढते की देशी उत्पादन अपुरे पडते. खाणींमध्ये उत्पादन वाढवणे शक्य नसते. वाहतूक, रेल्वे आणि हवामान यामुळेही अडचणी येतात. अशा वेळी सरकार तातडीने परदेशी कोळसा आयात करते. यामुळे वीज कपात टाळली जाते आणि जनतेला त्रास होत नाही. पण दीर्घकाळ हा मार्ग टिकवणे महागडे आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने कोळसा आयातीत 8 टक्क्यांची घट केली आहे. वीज उत्पादन वाढले तरीही आयात कमी झाली. यामुळे विदेशी चलनाची बचत झाली. सरकारने घरगुती उत्पादन वाढवणे, जुन्या खाणी सुधारणे आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरणे यावर भर दिला. याचा अर्थ असा की भारत हळूहळू स्वतःच्या स्रोतांवर अवलंबून राहण्याची दिशा घेत आहे. हे खूप चांगले पाऊल मानले जात आहे.
कोळशाची गुणवत्ता आणि भौगोलिक अडचणी अजूनही आव्हान आहेत. तरीही सरकार घरगुती उत्पादन वाढवत आहे, राख कमी करण्याचे तंत्रज्ञान वापरत आहे आणि हरित ऊर्जेकडेही वळत आहे. यामुळे भविष्यात आयात कमी होईल, खर्च वाचेल आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. भारत हा जगातील मोठा ऊर्जा बाजार आहे. योग्य नियोजनाने तो लवकरच कोळशात पूर्ण स्वावलंबी होऊ शकतो. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.