अनुभवापासून अनुकूलतेपर्यंत : AI कामाची रचना बदलताना त्याच्याशी समरुप राहणं

AI नं काम करण्याची संकल्पना आणि त्याचं स्वरुप पूर्णत: बदललं असून, जी नोकरदार मंडळी एआय शिकत नाही आहेत ते त्यांच्या कारकिर्दीला काही अंशी धोक्यात टाकत आहेत. विशेषत: हे मध्यम श्रेणी आणि वरिष्ठ नोकरदारांसाठी आहे, ज्यांनी AI पूर्वीच्या दिवसांमध्ये त्यांच्या करिअरला वळण दिलं होतं त्यांच्यासाठी खरं आहे. जिथं अनेक संस्थांकडून एआय तंत्रज्ञान आत्मसात केलं जात आहे, एआयला प्रतिकार ही आता व्यवहार्य रणनीती राहिली नाही.
‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ मध्ये अखेरच्या भागात झी मीडियाच्या सहयोगानं AI-powered संस्था आणि कार्यालयं अनुभवी नोकरदारांसाठी कशा पद्धतीनं नव्या अपेक्षांना जन्म देत आहे. LinkedIn च्या APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद आणि Wipro चे Chief Operating Officer संजीव जैन सांगतात, AI-इनेबल्ड वर्कप्लेसमध्ये अनुकूल राहण्यासाठी नोकरदारांना शिक्षण, विचारसरणी आणि नेतृत्त्वक्षमतेवर पुन्हा विचार करण्याची नेमकी गरज का आहे.
AI पूर्वी ज्या गोष्टींमुळं अनेक नोकरदार यशस्वी ठरत होते, ते त्यांना आताच्या दिवसांमध्ये पुरेसं पडणार नाही. अनुभव आजही महत्त्वाचा असला तरी, तो पुरेसा नाही कारण भूमिका आणि कौशल्यांचा सातत्यानं विकास होत असतो. त्यामुळे या एपिसोडमध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, शिकण्याची क्षमता हेसुद्धा एक मुख्य कौशल्य आहे. ती "कामाच्या प्रवाहात शिकण्याचं स्थान निर्माण करण्याची, नवीन धोरणं लागू करण्याची आणि उत्सुकता टिकवून ठेवण्याची क्षमता" आहे अशीच व्याख्या समोर येते. मध्यम- श्रेणी आणि वरिष्ठ व्यावसायिकांसाठी, फक्त पूर्वानुभव नव्हे तर अनुकूतला ही, ते त्यांच्या कौशल्यांचा दर्जा कसा वाढवतात, नव्या संकल्पनांना आत्मसाद कसं करतात आणि त्याची अंमलबदावणी कशी करतात यावर अवलंबून असतं.
पुनर्निर्माण हे प्रासंगिक नाही, ही एक सातत्यानं सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. जसं जैन म्हणतात, 'आपण विसरून पुन्हा शिकून हे चक्र सुरू ठेवलं पाहिजे. काल आपण जे काही शिकलो त्याच्या बळावर आपण आयुष्य जगू शकत नाही. याचा आता फारसा काही काम नाही.' कौशल्य आणि कार्यपद्धतीत झपाट्यानं वाढ होत असताना पुनर्निर्माणाला नोकरदार वर्ग टाळू शकत नाही. आनंद म्हणतात, 'AI म्हणजे नोकरीच्या नव्या संधी, नोकरीच्या थोडक्या संधी नव्हे.' महत्त्वाचं म्हणजे पुनर्निर्माण म्हणजे नेतृत्वाची संधी. वरिष्ठ नोकरदार एक गट म्हणून कायमच धोरणं, शिकण्याची संस्कृती यावर प्रभाव पाडत असतात, शिवाय संस्थेमध्ये स्वीकार्हता आणि शिक्षणाला कसा वाव मिळतो हेसुद्धा सुचवतात.
जैन यांच्या सांगण्यानुसार, एआय-फर्स्ट असणं म्हणजे एआयला 'मित्र' म्हणून वागवणं - त्याचा वापर रचनात्मक भार कमी करण्यासाठी करणं जेणेकरून व्यावसायिक, नोकरदार सर्जनशीलता, संवाद आणि नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. हे विशेषतः वरिष्ठ व्यावसायिकांसाठी प्रासंगिक असून, ज्यांचे मूल्य निर्णय बहुतांशी मार्गदर्शन, समस्या सोडवणे आणि धोरणात्मक विचारसरणीवर अवलंबूनन असतात.
एआय-फर्स्ट नेतृत्व हे तांत्रिक प्रभुत्वाबद्दल नाही. ते एआयचा वापर मानवी शक्ती वाढवण्यासाठीसुद्धा आहे. अनुभवी प्रोफेशनल्सना अधिक स्पष्टोक्ती, ध्येय्य आणि प्रभावाने नेतृत्व करण्यास मदत करणं आहे. एआय-सक्षम कामाच्या ठिकाणी, वाढ अशा लोकांकडे येईल जे कधीही शिकणं थांबवत नाहीत, बदलासाठी खुले राहतात आणि तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांना जे काही उत्तम जमतं जे सर्वोत्तम करतात ते वाढवण्यासाठी करतात.
