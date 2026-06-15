/ठाकरे V/s शिंदे प्रकरणातून धडा... पश्चिम बंगालमधील 20 बंडखोर खासदारांच्या चमत्कारिक निर्णयाचं खरं लॉजिक समोर

Explained 20 Trinamool Lok Sabha MPs Shivsena Connection: पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये अनेक संस्कृतिक आणि राजकीय साधर्म्य आढळून येतं. स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानापासून ते आर्थिक आणि सामाजिक विकासाबाबत दोन्ही राज्यांनी एकेकाळी देशाचं नेतृत्व केलं आहे. मात्र आता जे राजकीय नाट्य मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे तेच नाट्य पश्चिम बंगालमध्ये घडू नये म्हणून एक खेळी करण्यात आली आहे. या राजकीय खेळीची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारच्या हिताची मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील 20 बंडखोर खासदारांनी ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ म्हणजे 'एनसीपीआय'मध्ये विलीन होणार आहेत. हे खासदार अवघ्या तीन वर्ष जुन्या एनसीपीआय पक्षात विलीन होऊन एनडीएला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेणार आहेत. या पाठिंब्यामुळे लोकसभेतील सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, आगामी अधिवेशनात केंद्र सरकार काही महत्त्वाची घटनादुरुस्ती विधेयके आणि धोरणात्मक विधेयके मांडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. अशा वेळी तृणमूलमधील फूट आणि 20 खासदारांचा एनडीएकडे असलेला कल हा केवळ बंगालपुरता मर्यादित नसून दिल्लीतील संसदीय राजकारणावरही मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो. सरकारला आवश्यक असलेले अतिरिक्त संख्याबळ मिळणार का? विरोधकांसाठी हा मोठा धक्का ठरणार का? हे प्रश्न चर्चेत आहेत.
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गटाचा मार्ग सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याची भूमिकाही जाहीर केली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभेतील आकडेवारी आणि राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा या निर्णयावर प्रभाव असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, या नव्या राजकीय घडामोडीमुळे एनडीएची ताकद किती वाढणार आणि संसदेतील त्याचा नेमका परिणाम काय होणार हेच आकड्यांच्या माध्यमातून समजून घेऊयात...
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष थेट संसदेपर्यंत पोहोचला आहे. पक्षातील 20 बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय कळवला असून ते पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला पाठिंबा देणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे केवळ ममता बॅनर्जींच्या एनडीएलाच धक्का बसलेला नाही, तर लोकसभेतील सत्ताधारी एनडीओची ताकदही वाढणार आहे. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या 20 खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे एनडीची लोकसभेतील संख्या 313 पर्यंत पोहोचू शकते.
2024 नंतर केंद्रातील मोदी सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असले तरी अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी आणि घटनादुरुस्तीसाठी अधिक व्यापक राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. अशा परिस्थितीत 20 अतिरिक्त खासदारांचा पाठिंबा एनडीएसाठी मोठा राजकीय फायदा मानला जात आहे. विशेषतः आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाचे विधेयके आणि धोरणात्मक निर्णय मांडण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी विरोधी पक्षांच्या संख्यात्मक ताकदीत घट आणि NDAच्या ताकदीत वाढ हा सत्ताधाऱ्यांसाठी अनुकूल बदल मानला जात आहे.
ईशान्य भारतातील तुलनेने कमी परिचित असलेल्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचे नाव अचानक राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या 20 खासदारांच्या प्रवेशामुळे एनसीपीआय हा एनडीएमधील भाजपनंतरचा सर्वात मोठा सहयोगी गट बनू शकतो, अशी चर्चा आहे. काही अहवालांनुसार तो टीडीपी आणि जेडीयूपेक्षाही मोठा संसदीय गट ठरू शकतो.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय थेट महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीप्रकरणी उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये दिलेल्या सुभाष देसाई निकालाशी जोडलेला आहे. या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की केवळ खासदार किंवा आमदारांचे बहुमत म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे. तसेच ‘स्प्लिट’ हा बचावाचा मार्ग आता उपलब्ध नसून कायदेशीर संरक्षणासाठी वैध विलिनीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे स्वतंत्र तृणमूलचा गट म्हणून मान्यता मागण्याऐवजी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा मार्ग बंडखोरांनी स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बंडखोरांना स्वतंत्र गट म्हणून कोणतीही मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. त्यांनीही शिवसेना प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला असून तृणमूल हा एकच अखंड राजकीय पक्ष असल्याचा दावा केला आहे.
लोकसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विरोधी आघाडीतील एका मोठ्या पक्षात झालेली ही फूट राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. एका बाजूला तृणमूलची संसदीय ताकद कमी होत असताना दुसऱ्या बाजूला एनडीएला अतिरिक्त संख्याबळ मिळत आहे.
त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकते, तर विरोधकांसाठी ही घडामोड मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता थेट दिल्लीतील संसदीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.