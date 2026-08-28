/Explained: 26 तारीख खरंच जगासाठी अशुभ? याच तारखेला पृथ्वीवर घडलेल्या या 10 विनाशकारी घटना म्हणजे निव्वळ योगायोग?

नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी महाप्रलय आला आणि या महाप्रलयात शेकडो नागरिकांनी जीव गमावला. नेपाळच्या या महाप्रलयानंतर पुन्हा एकदा चर्चा रंगलीये ती 26 तारखेची. इतिहासात घडलेल्या काही मोठ्या दुर्घटनांमुळं 26 हा आकडा जगासाठी आणि विशेषतः भारतासाठी अशुभ मानला जातो. जगातील पाश्चात्य संस्कृतीत जसा 13 हा आकडा अशुभ मानला जातो तसा भारतात 26 आकड्या बाबतील भीती आणि अंधश्रद्धा मानल्या जातात. काही जण 26 तारखेला घडलेल्या मोठ्या दुर्घटनेला ज्योतिषशास्त्राचीही जोड देतात.
26 तारखेला किंवा आकड्याला अशुभ मानण्यामागे अनेक कारणे आहेत. भारताच्या आणि जगाच्या इतिहासात तारखेलाच आलेली नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांमुळं हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. तसंच, जनजीवन विस्कळीत झाले होते. या दुर्घटनेच्या जखमा कित्येक वर्ष उलटून गेली तरी अजूनही समाजाच्या मनात ठसठसत आहेत. त्यामुळं सहाजिकच भारतात या आकड्याबाबत अनेक अंधश्रद्धा पसरवल्या जात आहेत.
26 जानेवारी 1700 रोजी उत्तर अमेरिकेत झालेला कॅस्केडिया भूकंप (Cascadia Earthquake) हा इतिहासातील सर्वात विनाशकारी आणि शक्तिशाली भूकंपांपैकी एक मानला जातो. या भूकंपाची तीव्रता 8.7 ते 9.2 रिश्टर स्केल इतरी होती. भूकंप इतका तीव्र होता की उत्तर अमेरिकेची किनारपट्टीची जमीन काही फुटांनी अचानक खाली खचली, ज्यामुळे समुद्राचे खारे पाणी जंगलात घुसले.
26 ऑगस्ट 1883 रोजी इंडोनेशियातील क्राकाटोवा (Krakatau) ज्वालामुखीच्या महाविस्फोटाची सुरुवात झाली. क्राकाटोवा हे इंडोनेशियातील जावा आणि सुमात्रादरम्यान सुंडा सामुद्रधुनीतील (Sunda Strait) एक लहान volcanic बेट होते. 26 ऑगस्टला ज्वालामुखीचा उद्रेक अतिशय हिंसक झाला. राख, धूर आणि जगातले सर्वात मोठे आवाज येऊ लागले. हा आवाज इतका मोठा होता की 4,800 किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू गेला. अधिकृत आकडेवारीनुसार या दुर्घटनेत कमीत कमी 36,471 लोकांचा मृत्यू झाला.
26 जून 1926 रोजी झालेला ऱ्होड्सचा भूकंप (Rhodes earthquake) हा पूर्व भूमध्य समुद्र परिसरातील (विशेषतः ग्रीसचे ऱ्होड्स बेट, दक्षिण-पश्चिम अनाटोलीया, आणि नाईल खोरे) एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप होता. भूकंप अंदाजे 7.7 ते 8.0 तीव्रतेचा (किंवा ऐतिहासिक नोंदीनुसार अत्यंत प्रभावी) मानला जातो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. तीव्र भूकंपात अधिकृत नोंदींनुसार 12 लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर काहींच्या मते हा आकडा 110 पर्यंत असू शकतो.
26 जानेवारी 2001 रोजी सकाळी 8 वाजून 46 मिनिटांनी गुजरात राज्यातील कच्छ आणि भुज परिसरात भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत भीषण भूकंप झाला. या दिवशी भारत आपला 52 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होता. भूकंपामुळं सुमारे 6 लाख नागरिक बेघर झाले आणि हजारो गावे उद्ध्वस्त झाली. या भूकंपामुळं अंदाजे 20,000 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 1.66 लाख जखमी झाले होते.
26 डिसेंबर 2004: हिंद महासागरातील भयानक त्सुनामी (Tsunami), ज्याने आशियातील अनेक देशांमध्ये हाहाकार माजवला. या त्सुनामीचा परिणाम भारतासह 14 देशांवर झाला होता. तसंच, या त्सुनामीच्या 100 फुटांपर्यंत लाटा उसळल्यानंतर भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि थायलंडसह 14 देशांमधील सुमारे 2 लाख 30 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.
रोजी मुंबईत भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण पूर आला होता. 24 तासांत विक्रमी 944 मिमी पाऊस पडल्याने संपूर्ण शहर पाण्यात बुडाले, रेल्वे व रस्ते वाहतूक ठप्प झाली आणि जनजीवन विस्कळीत झाले. या महाप्रलयात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो घरे व वाहनांचे नुकसान झाले.
26 नोव्हेंबर 2008चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा मुंबई शहरावर 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला एक भीषण हल्ला होता. 26 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी 197 जण ठार झाले, तर 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले.
25 एप्रिल 2015 रोजी नेपाळमध्ये मोठा भूकंप झाला. त्यानंतर 26 एप्रिल रोजी 6.9 रिश्टर स्केलचा एक मोठा आफ्टरशॉक (धक्का) बसला होता. नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून वायव्येला असलेल्या गोरखा भागात झालेल्या भूकंपात 8,934 व्यक्ती मृत्यू पावल्या आणि 21,952 लोक जखमी झाले. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर मापनपद्धतीनुसार 7.8 इतकी होती आणि केंद्रबिंदू जमिनीपासून 8.2 किमी खोल होता.
26 ऑक्टोबर 2015मध्ये दुपारी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये 7.5 तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला होता. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून सुमारे 213 किलोमीटर खोल होता. या भूकंपात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये मिळून 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोक जखमी झाले. पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर घरे आणि इमारतींचे नुकसान झाले
नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट 2026 रोजी आलेल्या अचानक आलेल्या भीषण महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. तिबेटच्या हद्दीतील ल्हेंदे नदीच्या वरच्या भागात बर्फ आणि खडकांचं हिमस्खलन झाल्यामुळे (ग्लेशियर फुटल्यामुळे) हा अचानक महापूर आला. आत्तापर्यंत पुरात 392 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
विज्ञानाच्या आणि तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ एक योगायोग आहे. निसर्गामध्ये किंवा जगात संकट येण्यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित नसते. महिनाभरात 30 किंवा 31 दिवस असतात, त्यामुळे कोणत्याही एका तारखेला अनेक घटना घडणे सांख्यिकीदृष्ट्या शक्य आहे. जेव्हा विशिष्ट तारखेला काही वाईट घडते, तेव्हा मानवी मन त्या आकड्याला "अशुभ" म्हणून लक्षात ठेवते, ज्याला मानसशास्त्रात 'कन्फर्मेशन बायस' (Confirmation Bias) म्हणतात.