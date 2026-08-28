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Explained: 26 तारीख खरंच जगासाठी अशुभ? याच तारखेला पृथ्वीवर घडलेल्या या 10 विनाशकारी घटना म्हणजे निव्वळ योगायोग?

26 तारीख आणि त्या दिवशी घडलेल्या घटना यामुळं हा आकडा जगासाठी अशुभ असल्याच्या अंधश्रद्धा मानल्या जातात. 26 तारखेला कोणत्या भीषण घटना घडल्या यावर एक नजर टाकुयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST
Explained: 26 तारीख खरंच जगासाठी अशुभ? याच तारखेला पृथ्वीवर घडलेल्या या 10 विनाशकारी घटना म्हणजे निव्वळ योगायोग?
Image Credit: Explained 26th day of month carries bad omen 10 terrible disasters will blow your mind

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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