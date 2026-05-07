/Explained: कर्मचाऱ्यांची दर 5 वर्षांनी पगारवाढ; 8 व्या वेतन आयोगानंतर सरकारी तिजोरीवर किती बोजा?

8th pay Commission: दर 5 वर्षांनी पगारवाढ या संभाव्य बदलामुळे सरकारी तिजोरीवर काय आर्थिक परिणाम होऊ शकतात? सविस्तर जाणून घेऊया.
8th pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत आणि भत्त्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण चर्चा सध्या सरकारी वर्तुळात रंगली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वेळ जवळ येत असतानाच, कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी केंद्र सरकारकडे एक ऐतिहासिक मागणी लावून धरलीय. केवळ 10 वर्षांनी एकदा पगारवाढ करण्याऐवजी, दर 5 वर्षांनी वेतन पुनरावलोकन करण्याची पद्धत अवलंबली जावी, असा प्रस्ताव समोर आला आहे.या संभाव्य बदलामुळे सरकारी तिजोरीवर काय आर्थिक परिणाम होऊ शकतात? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतात सामान्यतः दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो. सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस 2016 मध्ये लागू झाली होती, ज्याची मुदत 2025 च्या अखेरीस संपत आहे. मात्र, बदलती महागाई आणि वाढता राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांनी आता दर 5 वर्षांनी वेतन सुधारणेची मागणी केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षे वाट पाहण्याऐवजी अल्प कालावधीत आर्थिक लाभ मिळू शकतील.
आठव्या वेतन आयोगामध्ये 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. 7 व्या वेतन आयोगावेळी हा फॅक्टर 2.57पट होता, जो आता 3.68 पट करण्याची मागणी होत आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात मोठी झेप पाहायला मिळेल. साधारणपणे 18 हजार रुपयांचे किमान वेतन 26 हजार रुपयांच्या पार जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दर 5 वर्षांनी वेतनवाढ करण्याची मागणी करण्यामागे महागाई हे प्रमुख कारण आहे. सध्याच्या पद्धतीत 10 वर्षांच्या काळात रुपयाचे मूल्य कमी होते आणि महागाई भत्ता (DA) वाढवला तरी मूळ वेतनात वाढ होत नाही. दर 5 वर्षांनी मूळ वेतनात (Basic Pay) सुधारणा झाल्यास कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकून राहील आणि त्यांना निवृत्तीनंतरचे फायदेही अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतील.
कोणत्याही वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणे ही सरकारच्या तिजोरीसाठी मोठी कसरत असते. विश्लेषकांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 1.2 लाख कोटी ते 1.5 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. 2026 मध्ये होणाऱ्या या बदलामुळे देशाच्या वित्तीय तूटीवर (Fiscal Deficit) काय परिणाम होईल, याचे गणित अर्थ मंत्रालय आत्तापासूनच मांडत आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम केवळ सेवेतील 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांवरच होणार नाही, तर देशातील 68 लाख निवृत्तीवेतनधारकांनाही याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. पेन्शनमध्ये होणारी वाढ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. तसेच, अनेक राज्ये केंद्राच्या वेतन आयोगाचेच अनुकरण करत असल्याने, भविष्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळेही या निर्णयाकडे लागलेले आहेत.
खाजगी क्षेत्रात दरवर्षी किंवा दर दोन वर्षांनी पगारवाढ होते. सरकारी क्षेत्रातही हीच लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न कर्मचारी संघटना करत आहेत. "कालावधी कमी केल्यास कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढेल आणि प्रतिभेचे स्थलांतर (Brain Drain) रोखता येईल," असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, सरकार या 'शॉर्ट टर्म' रिव्ह्यूला कितपत प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मार्च 2026 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचे स्वरूप स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर, आगामी विविध राज्यांच्या निवडणुका आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी टाळण्यासाठी सरकार या मागणीचा सकारात्मक विचार करू शकते. मात्र, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि भांडवली खर्चाची गरज पाहता, सरकार मधला मार्ग काढण्याची शक्यता अधिक आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची ही मागणी केवळ पगारवाढीपुरती मर्यादित नसून ती सरकारी प्रशासकीय चौकटीत बदल घडवून आणणारी आहे. "कमी कालावधीत अधिक सुधारणा" हे सूत्र जर लागू झाले, तर ते सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुवर्णकाळ ठरेल. मात्र, वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करणे हे अर्थमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.