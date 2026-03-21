Explained: आठव्या वेतन आयोगानंतर बदलणार DA चा फॉर्म्युला, किती वाढेल कर्मचाऱ्यांचा पगार? समजून घ्या!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महंगाई भत्ता (DA) च्या गणनेचा नियम बदलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्याचा जुना फॉर्मुला बदलावा, कारण तो आजच्या महागाई आणि खर्चाला पूर्णपणे जुळत नाही, अशी भूमिका अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस (AITUC) सारख्या प्रमुख युनियन्सनी सरकारकडे मांडली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत उभा राहिलाय. आता 31 मार्च 2026 पर्यंत सूचना देण्याची मुदत वाढवली आहे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 58 टक्के DA मिळतो, जो जुलै 2025 पासून लागू आहे. हा DA वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) बदलला जातो. तो पूर्णपणे महंगाईच्या आकडेवारीवर आधारित असतो. पण युनियन्स म्हणतात की, हा फॉर्मुला 1957 चा जुना आहे. त्याचे नाव आहे आयक्रॉयड फॉर्मुला. यात कुटुंबातील फक्त 3 सदस्यांसाठी (म्हणजे पती-पत्नी आणि एक मुलगा) गणना केली जाते. फक्त 2700 कॅलरीचे जेवण, कपडे आणि घर यांसारख्या मूलभूत गरजांवरच लक्ष दिले जाते. आज इंटरनेट, डिजिटल सेवा, चांगले शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या नवीन खर्चांचा विचारच होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खरा फायदा मिळत नाही. जानेवारी 2026 मध्ये DA 60 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे, पण युनियन्स म्हणतात की हे पुरेसे नाही.
AITUC आणि इतर युनियन्सनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, कुटुंबाचा आकार ३ ऐवजी ५ सदस्यांचा करावा. यात आई-वडीलही समाविष्ट करावेत. शिवाय, इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन सेवा, चांगले शाळा-कॉलेज आणि वैद्यकीय खर्च यांना DA गणनेत समाविष्ट करावे. सध्याचा फॉर्मुला फक्त 'जिवंत राहणे' यावर आधारित आहे, पण आता 'चांगले जगणे' आणि शहरी खर्च विचारात घ्यायला हवे. ८व्या वेतन आयोगात हे बदल सुचवले जात आहेत. युनियन्स म्हणतात की, महंगाई ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या वेगाने DA वाढवला तरच कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना न्याय मिळेल. हा बदल झाला तर DA ची गणना अधिक आधुनिक आणि वास्तववादी होईल.
जर सरकारने हा फॉर्मुला बदलला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणात वाढेल. सध्या न्यूनतम पगार 18 हजार रुपये आहे, तो 30 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. DA मध्येही मोठी वाढ होईल. प्रत्येक सहा महिन्यांनी मिळणारा फायदा जास्त असेल. फिटमेंट फॅक्टर (मूलभूत पगारात जोडलेला गुणक) देखील 50 ते 60 टक्क्यांनी वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, एका कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार 50-60 टक्के जास्त होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, महिन्याला हजारो रुपये अतिरिक्त मिळतील. युनियन्स म्हणतात की, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा खरा खर्च भागेल आणि त्यांचा जीवनस्तर सुधारेल.
पेन्शन घेणाऱ्या माजी कर्मचाऱ्यांनाही हा बदल मोठा दिलासा देईल. त्यांची पेन्शन DA किंवा DR (डियरनेस रिलिफ) वर आधारित असते. नवीन फॉर्मुल्याने DR वाढेल, त्यामुळे पेन्शन रक्कमही वाढेल. उदाहरणार्थ, आज ज्यांना 20 हजार रुपये पेन्शन मिळते, त्यांना कदाचित 5 ते 10 हजार रुपये अतिरिक्त मिळू शकतील. युनियन्स म्हणतात की, पेन्शनर्सचे आरोग्य आणि कुटुंबीय खर्च भागवणे सोपे होईल. हा बदल पेन्शनर्सच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवेल. पण यासाठी 8व्या वेतन आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
हा फॉर्मुला बदलणे सोपे नाही. सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ होईल. वेगवेगळ्या शहरांत खर्च वेगळा असतो, म्हणून एकसमान नियम बनवणे कठीण आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांनीही यावर सावधगिरीने विचार केला. तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या नजर 8व्या वेतन आयोगावर आहे. जानेवारी 2026 मध्ये DA मध्ये 2-3 टक्के वाढ होऊन तो 60 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. हा बदल झाला तर लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना फायदा होईल. युनियन्स आशावादी आहेत की, 31 मार्च 2026 पर्यंत सूचना देऊन हा मुद्दा सोडवला जाईल.