/Explained: 90 आक्षेपार्ह व्हिडीओ आणि महिलांचे छोट्या कपड्यात..; बलात्कार प्रकरणी अटक माजी खासदाराच्या फोनमधून हादरवणारा डेटा, एकच खळबळ

बलात्काराच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या जनता दलाचे (धर्मनिरपेक्ष) माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना पुन्हा एकदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. प्रज्वल रेवन्ना सध्या बंगळुरुच्या परप्पना अग्रहारा मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. जेल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बराकमधून एक मोबाईल फोन जप्त केला आहे. या मोबाईलमध्ये अधिकाऱ्यांना अश्लील व्हिडिओंचा भरणाच सापडला आहे.
हाय-प्रोफाईल कैद्यांवर लक्ष केंद्रित करून 'सेंट्रल क्राईम ब्रँच'ने (CCB) कारागृहात घेतलेल्या अचानक झडतीदरम्यान हा फोन जप्त करण्यात आला. 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, या मोबाईलचा तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यात सुमारे 80 ते 90 डाउनलोड केलेले अश्लील व्हिडिओ आढळले आहेत.
पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामधील अनेक पॉर्न व्हिडीओ भारतीय आहेत. तसंच मोबाईलमध्ये काही वृत्तपत्रांची कात्रणं सापडली आहेत ज्यामध्ये महिला तोकड्या किंवा कपड्यांमध्ये आहेत. हा मोबाईल फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. हे व्हिडीओ कधी डाउनलोड करण्यात आले होते याची माहिती घेण्यासाठी तसंच मोबाईलच्या वापराचा मागोवा घेणे आणि त्यावर साठवलेल्या इतर फाइल्स व डिजिटल माहितीची तपासणी करणं याचा पोलिसांचा प्रयत्न असेल.
जेलमध्ये मोबाईल सापडल्याने जेलमधील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत, डीआयजी (दक्षिण) यांच्या शिफारशीवरून सहाय्यक अधीक्षक इराण्णा रंगापूर यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तसंच, बंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मोबाईलला परवानगी नसतानाही तुरुंगात कसा आला आणि बराकमध्ये कसा पोहोचला याचा तपास करण्यासाठी विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सीसीबीने (CCB) चार ते पाच तास ही झडती मोहीम राबवली. यामध्ये हाय-प्रोफाईल कैद्यांच्या बराकी तसंच अति-सुरक्षित कारागृह विभागाची तपासणी करण्यात आली. मोबाईल फोनव्यतिरिक्त, रेवण्णा यांच्या बराकीतून अधिकाऱ्यांना एक पेन ड्राइव्ह आणि चार्जरही सापडला. या मोहिमेदरम्यान इतर कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू आढळली नाही, असं तुरुंग प्रशासनाने सांगितलं आहे.
या जप्तीच्या संदर्भात परप्पना अग्रहारा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून, नवीन एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रताप राय या अंडर ट्रायल कैद्याचेही नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, कारागृह अधिकाऱ्यांनी 6 ऑगस्ट रोजी रेवन्नाच्या बराकीची झडती घेतली होती, परंतु त्यावेळी कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू सापडली नव्हती.
जेलमध्ये सापडलेल्या या फोनमुळे तुरुंगातील मोबाईल-फोन नियंत्रण प्रणालीतील एका कथित त्रुटीवरही प्रकाश पडला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेवण्णाकडे कर्नाटकऐवजी आंध्र प्रदेशात सक्रिय केलेले एअरटेल सिम होते. गेल्या काही महिन्यांत जप्त केलेल्या शेकडो मोबाईल-फोन प्रकरणांमध्ये तुरुंग प्रशासनाला असाच प्रकार आढळून आल्याचे वृत्त आहे.
कर्नाटकात नोंदणीकृत सिम कार्डांवर तुरुंगात निर्बंध लागू आहेत, तर इतर राज्यांमध्ये सक्रिय केलेली कार्डे सिग्नल-जॅमिंगच्या उपाययोजना असूनही चालू शकतात, असे म्हटले जाते. यामुळे कैद्यांना तुरुंगात तस्करीचे हँडसेट वापरणे शक्य झाले, असा आरोप आहे.
तपास अधिकारी आता फोनचा स्रोत, तो रेवण्णाच्या बॅरेकमध्ये कसा पोहोचला आणि तो पुरवण्यात किंवा वापरण्यात इतर कोणी सामील होते का, याची तपासणी करत आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हसन येथे दाखल झालेल्या पहिल्या बलात्कार प्रकरणात रेवन्ना यांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याची आणि अंतरिम जामीन मिळवण्याची विनंती फेटाळून लावली असतानाच हे प्रकरण समोर आलं आहे. न्यायालयाने आरोपांचे गांभीर्य आणि लैंगिक शोषणाशी संबंधित इतर प्रलंबित खटले यांचा संदर्भ दिला. तसेच, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता आणि त्यांच्या सुटकेचा सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेवर होणारा परिणाम यांबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
वारंवार केलेले लैंगिक अत्याचार, 'व्होयरिझम' (गुप्तपणे अश्लील दृश्ये पाहणे/टिपणे) आणि पुरावे नष्ट करणे या आरोपांखाली ऑगस्ट 2025 मध्ये एका विशेष न्यायालयाने रेवन्ना यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, रेवन्ना यांचा कथित सहभाग असलेले अश्लील व्हिडिओ समोर आले होते. त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, ते व्हिडिओ फेरफार करून बनवलेले असल्याचा दावा केला होता.