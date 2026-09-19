Explained: 'मी बरा आहे, फोन बंद होईल,' हत्या झालेल्या मुलाच्या मोबाईलवरुन कुटुंबाला मेसेज; सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले, 7 दिवस...

"मी ठीक आहे, काळजी करू नका... माझा फोन बंद होऊ शकतो"...गुरुग्राम पोलिसांनी युवराज सिंग मनचंदा यांचा मृतदेह एका नाल्यात शोधून काढण्यापूर्वी तीन दिवस आधी त्याच्या कुटुंबीयांना व्हॉट्सॲपवर हा मेसेज मिळाला होता. पण हा मेसेज आला तेव्हा त्याचा मृत्यू झाला होता याची त्याच्या कुटुंबीयांना कल्पनाही नव्हती. हे मेसेज त्याची हत्या करणाऱ्या मारेकऱ्यांनी, म्हणजेच त्यांची माजी सहकारी अन्या वत्स आणि तिचा पती संयम सचदेवा यांनी पाठवले होते.
युवराजचं एक महिन्यानंतर लग्न होणार होतं. 6 सप्टेंबर रोजी गुरुग्राममध्ये अन्यासोबत एका तातडीच्या बैठकीसाठी तो गेला होता. लग्नासाठी आपली शेरवानी ठरवल्यानंतर काही वेळातच तो अन्याला भेटण्यासाठी गेला होता. त्याने आपल्या बहिणी, होणारी पत्नी आणि बॉस यांनाही या भेटीबद्दल माहिती दिली होती.
"लग्नाच्या खरेदीसाठी तो आमच्यासोबत लाजपतला गेला होता. त्याचे लग्न एका महिन्यावर आले होते. शेरवानीची निवड केल्यानंतर, एका माजी महिला सहकाऱ्याला भेटायचे असल्याचे सांगून तो तिथून निघून गेला," असे त्याच्या एका बहिणीने सांगितले. संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास त्याने कुटुंबीयांना सांगितले होते की, त्याची ती माजी सहकारी 20 मिनिटांत येणार आहे आणि भेटीनंतर तो त्यांना फोन करेल. मात्र, त्याने फोन केला नाही आणि त्याचा फोनही लागत नव्हता. "त्यानंतर आम्हाला फक्त मेसेजच मिळाले," असे ती म्हणाली.
8 सप्टेंबर रोजी युवराजच्या कुटुंबीयांना त्याच्या मोबाईलवरुन मेसेज आले, ज्यात त्याने आपण ठीक असल्याचे कळवले होते. त्याने शनिवारी परतणार असल्याचेही सांगितले होते, पण नंतर त्याने तो दिवस बदलून गुरुवार केला. यामुळे कुटुंबीयांचा संशय वाढला आणि त्याच्या बहिणीने त्याला व्हिडिओ कॉलवर आपला चेहरा दाखवण्याची विनंती केली.
"तो फोन का करत नाही किंवा घरी का येत नाही, असे आमच्या बहिणीने विचारले. तो कधीच असे वागत नाही. तो कधीच काही चुकीचे करत नसल्यामुळे आम्हाला काळजी वाटू लागली," असे एका बहिणीने सांगितले. जेव्हा त्यांना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, तेव्हा त्यांनी 11 सप्टेंबर रोजी लाजपत नगर पोलीस ठाण्यात तो बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी जोडप्याने युवराजला त्याची कार एका विशिष्ट ठिकाणी उभी करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी त्याला त्यांच्या कारमध्ये नेले आणि पॅसेंजर सीटवर बसायला सांगितले. यावेळी अन्या त्याच्या मागे बसली होती, तर तिचा पती एसयूव्ही (SUV) चालवत होता.
काही वेळातच, अन्याने बंदूक काढली आणि युवराजच्या मानेवर गोळी झाडली. हत्येनंतर त्या जोडप्याने मृतदेह सोबत घेऊन काही काळ गाडी फिरवली आणि नंतर तो एका नाल्यात फेकून दिला. या गुन्ह्यामागे आर्थिक वाद असावा, असा पोलिसांचा संशय आहे.
युवराज आणि हे जोडपे यापूर्वी एका रिअल इस्टेट कंपनीत एकत्र काम करत होते. आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे अन्याला त्या कंपनीतून काढून टाकण्यात आले होते. ती सध्या फ्रीलान्सिंग काम करत होती आणि काही रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये युवराजला मदत करत होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीतून असे समोर आले की, पुरेसे पैसे नसतानाही ते आलिशान जीवनशैली जगत होते. या जोडप्याला एक वर्षाचे मूल आहे.
युवराज हा त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य होता. त्याचे वडील अर्धांगवायूने (पॅरालिसिस) ग्रस्त आहेत, तर आईला हृदयाशी संबंधित आजार आहे.
युवराजच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, गुरुग्राम पोलिसांना 10 सप्टेंबर रोजीच मृतदेह सापडला होता, परंतु त्यांनी कुटुंबीयांना याची माहिती दिली नाही. तसेच, ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती 'झोनल इंटिग्रेटेड पोलीस नेटवर्क' (ZIPNET - अज्ञात मृतदेहांची माहिती तपासण्यासाठीचे सरकारी पोर्टल) वर वेळेत अपलोड केली गेली नाही. अखेरीस, पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना त्याच्या मृत्यूची माहिती मिळण्यापूर्वीच, म्हणजेच 14 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी त्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले.
कायद्यानुसार, हरवलेल्या व्यक्तींच्या नेटवर्कवर माहिती प्रसिद्ध करूनही आणि ठराविक कालावधीची प्रतीक्षा करूनही जर मृतदेहाची ओळख पटली नाही, तर अधिकारी त्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करू शकतात.
पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी मागणी केली आहे की, शवविच्छेदन अहवाल, चौकशीची कागदपत्रे, छायाचित्रे, डीएनए (DNA) नमुने आणि युवराजच्या वस्तू सुरक्षित ठेवल्या जाव्यात व त्या कुटुंबीयांना उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. युवराजची बहीण म्हणाली, "त्यांनी सांगितले की मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत होता, म्हणून त्यांनी तो तीन दिवस ठेवला आणि 14 सप्टेंबरला त्यावर अंत्यसंस्कार केले. मी त्यांना विनंती केली होती की, त्याच्या वापरातील एखादी वस्तू मला द्यावी जी मी माझ्या आईकडे नेऊ शकेन. पण त्यांनी आम्हाला काहीच दिले नाही. त्याने अंगठी आणि घड्याळही घातले होते, तरीही आम्हाला त्यातील काहीच मिळाले नाही."
आरोपी जोडप्याला अटक करण्यात आली असून त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.