Explained: 'माझ्याकडे दीड लाख मागितले', मुख्यमंत्र्यांच्या LIVE कार्यक्रमात खेळाडूची तक्रार ऐकताच टाळ्या बंद; नंतर मोठा ट्विस्ट, नवा व्हिडीओ, म्हणाली 'मी तर...'

आपल्याकडे लाच मागितली असल्याने आपण आंतरराष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेत सहभागी होऊ शकलो नाही अशी व्यथा एका विद्यार्थिनीने मांडली आणि राज्यात एकच खळबळ उडाली. याचं कारण तिने इतर कोणाकडे नाही तर थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांशी लाईव्ह संवाद साधत असतानाच विद्यार्थिनीने आपला अनुभव सांगितला आणि कार्यक्रमात एकच शांतता पसरली. उत्तराखंडमध्ये घडलेली ही घटना यानंतर चर्चेचा विषय ठरली. विरोधी पक्षानेही हा मुद्दा उचलून धरला आणि तिच्याकडे लाच मागितल्याचा आरोप केला. मात्र यानंतर या विद्यार्थिनीने एक व्हिडीओ शेअर केला आणि प्रकरणाला भलतंच वळण मिळू लागलं.
देहरादूनमध्ये 10 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सीएनआय (CNI) गर्ल्स स्कूलमधील 17 वर्षीय विद्यार्थिनी सायरा हिने मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.
तिने यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की, तिने राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी तिची निवडही झाली होती. हे ऐकताच सभागृहात उपस्थित इतर खेळाडूंनी टाळ्या वाजवण्यास सुरुवात केली. मात्र नंतर तिने 1.5 लाखांची तरतूद करू न शकल्यामुळे तिला त्यात सहभागी होता आले नाही असं सांगताच शांतता पसरली.
"माझा अर्ध्याहून जास्त वेळ खेळात जातो. मी जम्मूला तायक्वांदोची राष्ट्रीय स्पर्धा खेळण्यासाठी गेली होती. तिथे मला सुवर्णपदक मिळालं होतं. त्यानंतर माझी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. पण तिथे माझ्याकडे 1.5 लाख रुपये मागितले होते. ज्यामुळे मी खेळण्यासाठी जाऊ शकली नाही," असं ती मुख्य्यमंत्र्यांना सांगते.
हे सांगताना शायरा भावूक झाली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तिला धीर दिला आणि शाळेचं नाव विचारुन अधिकाऱ्यांना तिच्या शाळेबाबतची माहिती गोळा करून या प्रकरणाची दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 1.5 लाखांची लाच मागितली गेल्याचा आरोप शायराच्या विधानातून होत असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये काँग्रेसने भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि म्हटले की, राष्ट्रीय स्तरावर विजय मिळवूनही या विद्यार्थिनीला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यापासून रोखण्यात आले.
तसंच, या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण नंतर सरकार, मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला.
मात्र, कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या विधानात शायराने 1.5 लाखांचा उल्लेख लाच असा केला नाही किंवा ज्यांनी कथितरीत्या ही रक्कम मागितली होती, त्यापैकी कोणाचेही नाव घेतले नाही.
आपल्याकडे लाच मागितली असल्याने आपण आंतरराष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेत सहभागी होऊ शकलो नाही.— Shivraj Yadav | शिवराज यादव (@shiva_shivraj) August 13, 2026
खेळाडू विद्यार्थिनीने थेट उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली व्यथा
मात्र दोन दिवसांनी नवा व्हिडीओ शेअर करत दिलं स्पष्टीकरण#Uttarakhand | Uttarakhand | Shayra | #Dehradun | Dehradun pic.twitter.com/5BdZrq0Zwf
नंतर शायराने आणखी एक व्हिडिओ जारी करत स्पष्टीकरण दिलं. त्यात तिने सांगितलं की, मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली बाजू पूर्णपणे मांडणं तिला शक्य झाले नव्हतं. या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले की, राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी ती जम्मू येथे गेली होती आणि तिथे तिची रोमानियातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. या स्पर्धेचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेने खर्चापैकी सुमारे 1.70 लाख रुपये देण्याचं मान्य केलं होतं, तर उर्वरित 1.5 लाख रुपयांची तरतूद तिला स्वतःला करावी लागणार होती.
शायरा म्हणाली की, या संधीबद्दल तिने आपल्या शाळेला किंवा इतर कोणालाही कल्पना दिली नव्हती; त्यामुळे उर्वरित पैशांची जुळवाजुळव करणे आणि रोमानियाला जाणे तिला शक्य झाले नाही.
तिच्या या नंतरच्या स्पष्टीकरणात 1.5 लाखांचा उल्लेख लाच म्हणून केला गेला नाही किंवा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने पैशांची मागणी केल्याचा आरोपही करण्यात आला नाही. त्याऐवजी, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी तिला स्वतःला भरायची असलेली रक्कम, असं तिने म्हटलं. यानंतर नेटकरी त्यावर व्यक्त होत असून तिच्यावर दबाव आहे का? अशी शंका उपस्थित करत आहेत.
वाद झाल्यानंतर शायराच्या शाळेच्या प्रभारी प्राचार्य, रेबेका सिंग यांनी या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आंतरराष्ट्रीय क्वान की डो स्पर्धेसाठी तिच्या निवडीबाबत, प्रभारी प्राचार्य रेबेका सिंग यांनी सांगितले की, अधिक चौकशी केल्यावर असे समोर आले की शायरा स्पर्धांमध्ये सक्रियपणे भाग घेते. तथापि, तिने या स्पर्धेत शाळेच्या वतीने भाग घेतला नव्हता, तसेच शाळेच्या स्तरावर अशी कोणतीही स्पर्धा आयोजित केली गेली नव्हती. शायरा एक खूप हुशार विद्यार्थिनी आहे.