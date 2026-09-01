आजकाल डिजीटल युगात जसं मनोरंजनाचे क्षेत्र वाढले आहे तसंच, फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. भारत सरकारच्या सायबर एजन्सीने अलीकडेच एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अश्लील जाहिरातींचा आमिष दाखवून नागरिकांना लुबाडण्यात येत आहे. असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत जिथे नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केली जात आहे. तुम्हीदेखील फेसबुक, इन्स्टाग्राम स्क्रोल करताना अशा जाहिरातींवर क्लिक करताय तर आत्ताच सावध व्हा, ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाअतर्गंत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स युनिटने एक गंभीर इशारा दिला आहे. या अधिसूचनेत सांगण्यात आलं आहे की, हॅकर्स फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामचा वापर करत लोकांना जाळ्यात ओढण्यात येत आहे. त्यासाठी सायबर भामटे अॅडल्ट व पॉर्न जाहिरातींच्या माध्यमातून ही फसवणूक करण्यात येत आहे. म्हणजेच जर एखाद्या युजरने या जाहिरांतीवर क्लिक केले तर युजर थेट एका बनावट किंवा फिशिंग वेबसाइटवर पोहोचतात.
सरकारने इशारा देत फसवणूक करणाऱ्या अशा सात खतरनाक अॅप्सच्या नावांचा खुलासा देखील केला आहे. सोशल मीडियावर या अॅपची जाहिरात फिरत आहे. या अॅप्सची नावं Night Play, Reloop, Kyss, Riva, Vima, Nexo आणि Vixa अशी आहेत. हे अॅप्स युजरना जाळ्यात ओढण्यासाठी पॉर्न कंटेट असलेल्या अॅप भासवतात. युजर्सनी अशा अॅप्सवर क्लिक केल्यास लगेचच ते त्यांच्या वेबसाइटवर जातात. त्यांना गूगल प्ले स्टोअरच्या बाहेरून APK फाईल डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते.
जेव्हा तुम्ही प्ले स्टोअर व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही थर्ड पार्टी वेबसाइटवरून एखादे ॲप डाउनलोड करता, तेव्हा त्याला साइडलोडिंग म्हणतात. हे ॲप इन्स्टॉल करताना तुमच्या फोनकडे ॲक्सेसिबिलिटी परवानग्या मागते. एकदा तुम्ही या परवानग्या दिल्या की, हॅकर्सना तुमच्या फोनच्या सिस्टीमवर पूर्ण नियंत्रण मिळते. त्यानंतर ते युजर्सच्या परवानगीशिवाय तुमच्या फोनवर इतर खतरनाक ॲप्स इन्स्टॉल करू शकतात.
एकदा का या बनावट अॅप्सना तुमच्या फोनचा अॅक्सेस मिळाला की ते हॅकर्स तुमचा मेसेज, ओटीपी आणि बँकिग अॅप्सचा डेटा चोरी करतात. त्याच्या मदतीने ते तुमच्या बँक अकाउंटमधून पैसे गायब करतात. तसंच, जो पर्यंत तुमच्या अकाउंटमधून पैसे गायब होत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला कळतही नाही की हॅकर्सने तुमच्या फोनचा डाटा चोरला आहे.
4C च्या एका अहवालानुसार, हे ॲप्स तुमचे पैसे तर चोरतात पण तुमच्या डिव्हाइसवर गुपचूप VPN देखील इन्स्टॉल करतात. हॅकर्स बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कारवाया करण्यासाठी इंटरनेट ट्रॅफिक वळवण्यासाठी या VPN चा वापर करतात. याचा अर्थ, तुमचा फोन गुन्हा करण्यासाठी वापरला जात आहे आणि तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.
हा व्हायरस इतका धोकादायक आहे की एकदा इन्स्टॉल झाल्यावर, तो फोनच्या सेटिंग्जमधून स्वतःला अनइन्स्टॉल होऊ देत नाही. वापरकर्त्याने तो डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला तरी, फोनची सेटिंग्ज क्रॅश होतात किंवा तो पर्याय काम करत नाही.
APK फाइल म्हणजे Android Package Kit होय. ही अँड्रॉइड मोबाईलवर अॅप्स इन्स्टॉल (स्थापित) करण्यासाठी वापरली जाणारी मुख्य फाईल असते.
असे सायबर हल्ले टाळण्यासाठी सरकारने आणि तज्ञांनी काही महत्त्वाचे सुरक्षा उपाय सुचवले आहेत.
>> गूगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअर व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून कधीही कोणतीही APK फाईल किंवा ॲप्स डाउनलोड करू नका.
>> सोशल मीडियावर अश्लील किंवा आकर्षक जाहिरातींवर क्लिक करणे टाळा.
>> विचार न करता तुमच्या फोनमधील कोणत्याही ॲपला ॲक्सेस परवानग्या कधीही देऊ नका.
>> जर तुम्ही चुकून एखादे संशयास्पद ॲप डाउनलोड केले, तर ताबडतोब तुमच्या फोनचे इंटरनेट बंद करा आणि तो फॅक्टरी रीसेट करा.
>> सायबर फसवणूक झाल्यास, ताबडतोब राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 वर तक्रार दाखल करा.