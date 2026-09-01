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Explained: अश्लील जाहिरातीपासून सावधान, केंद्र सरकारने दिला मोठा इशारा, 'हे' 7 अ‍ॅप्स अत्यंत धोकादायक, क्लिक करताच...

भारतीय सरकारने करोडो भारतीयांना सावध करणारी माहिती दिली आहे. तुम्हीदेखील इन्स्टा-फेसबुक स्क्रॉल करताना एखाद्या जाहिरातीवर क्लिक करताय? तर आत्ताच सावध व्हा!

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:08 PM IST
Explained: अश्लील जाहिरातीपासून सावधान, केंद्र सरकारने दिला मोठा इशारा, 'हे' 7 अ‍ॅप्स अत्यंत धोकादायक, क्लिक करताच...
Image Credit: Adult Ads on Facebook

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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