/Explained: Gen-Z नंतर आता पेन्शनधारक धडकणार जंतरमंतरवर, ईपीएस पेन्शन ७,५०० रुपयांपर्यंत वाढणार? पेन्शनधारक संतप्त... उद्या देशव्यापी आंदोलन

ईपीएस किमान मासिक पेन्शन: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ईपीएस-९५ पेन्शन योजनेअंतर्गत सुमारे ८१ लाख पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून किमान पेन्शन वाढीची वाट पाहणारे पेन्शनधारक आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.
ईपीएस पेन्शन ताज्या बातम्या: दिल्लीतील जंतर मंतरवर आणखी एका आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. ₹७,५०० च्या किमान मासिक पेन्शनच्या मागणीसाठी हजारो ईपीएस-९५ पेन्शनधारक उद्या (५ ऑगस्ट) जंतर मंतरसह देशभरात आंदोलन करण्याची योजना आखत आहेत .
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) EPS-95 पेन्शन योजनेअंतर्गत सुमारे ८१ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ही महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. एक दशकाहून अधिक काळापासून किमान पेन्शन वाढीची वाट पाहणारे निवृत्तीवेतनधारक आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.
वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अपुरी असल्याचे मानून, ईपीएस-९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीने ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलताना, ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत म्हणाले की, निवृत्तीवेतनधारक बऱ्याच काळापासून शांततापूर्ण याचिका आणि मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारसमोर आपले विचार मांडत आहेत.
मात्र, आतापर्यंत त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी, समितीने पुन्हा एकदा आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. सरकारसमोर सादर केलेल्या विशिष्ट मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
जर केंद्र सरकार आणि कामगार मंत्रालयाने ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या मागण्या मान्य केल्या, तर त्याचा देशभरातील ८१ लाखांहून अधिक ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम होईल.
सध्या, बहुतांश ईपीएस-९५ निवृत्तीवेतनधारकांना मासिक निवृत्तीवेतन म्हणून सरासरी फक्त ₹१,१७१ मिळतात. त्यांची मागणी मान्य झाल्यास, प्रत्येक पात्र निवृत्तीवेतनधारकाला किमान ₹७,५०० ची निश्चित मासिक रक्कम मिळेल. जर असे झाले, तर ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी अनेक दशकांपासून देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात योगदान दिले आहे, त्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. उलट, त्यांना अधिक चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळेल. पेन्शनसोबत मोफत वैद्यकीय विमा उपलब्ध असल्याने, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या बचतीवर किंवा मुलांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
यासाठी दीर्घकाळापासून लढा देत असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांची मागणी आहे की, केवळ आश्वासने पुरेशी नाहीत, तर ठोस पावले उचलणेही आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ₹७,५०० च्या किमान निवृत्तीवेतनाची मागणी ही अतिरिक्त किंवा अन्यायकारक सवलतींची मागणी नसून, सन्मानजनक जीवन, मूलभूत गरजा आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित एक मूलभूत गरज आहे.
त्याच वेळी, गटाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, सरकारकडून वारंवार आश्वासन देऊनही, आतापर्यंत कोणताही ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या गटाने असा इशाराही दिला आहे की, जर सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले, तर त्यांना जाळपोळीसारखी टोकाची पावले उचलण्यास भाग पडेल.
हे आंदोलन सुमारे ८१ लाख ईपीएस-९५ निवृत्तीवेतनधारकांच्या अपेक्षा आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची सध्याची रचना यांमधील तफावत अधोरेखित करते. गेल्या काही वर्षांपासून, या गटाने शांततापूर्ण आंदोलनांपासून ते कायदेशीर अपीलांपर्यंत विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.
मात्र, महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलांच्या अभावाबद्दल या गटाने असमाधान व्यक्त केले आहे. जर या तक्रारींचे निराकरण झाले नाही, तर आपल्या मागण्यांकडे अधिक लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे आयोजक अधिक आक्रमक मार्गांचा विचार करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक सरकारच्या वित्तीय धोरणावर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांवर परिणाम करू शकणाऱ्या अशा कामगार आणि सामाजिक सुरक्षाविषयक बाबींवर वारंवार लक्ष ठेवून असतात. सरकारने किमान निवृत्तीवेतन वाढवण्याच्या कोणत्याही निर्णयाचा ईपीएफओच्या आर्थिक स्थितीवर आणि दीर्घकालीन निधीच्या गरजांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. हितधारकांसाठी पुढील महत्त्वाची माहिती ही असेल की, या आंदोलनांवर सरकार काय प्रतिसाद देते आणि निवृत्तीवेतन मर्यादा समायोजित करण्याबाबत अधिकृत चर्चा सुरू होईल की नाही.